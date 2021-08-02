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https://ria.ru/20210802/timanovskaya-1744076438.html
В ООН сочли недопустимым принуждение к отъезду Тимановской
В ООН сочли недопустимым принуждение к отъезду Тимановской - РИА Новости, 02.08.2021
В ООН сочли недопустимым принуждение к отъезду Тимановской
Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил о недопустимости попыток угрозами вывезти из олимпийского Токио на родину... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T21:23
2021-08-02T21:29
в мире
олимпийские игры
токио
оон
европа
белоруссия
мид франции‎
стефан дюжаррик
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ООН, 2 авг - РИА Новости. Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил о недопустимости попыток угрозами вывезти из олимпийского Токио на родину белорусскую спортсменку Кристину Тимановскую."Самое важное - никого нельзя угрозами принуждать ехать домой", - ответил Дюжаррик на просьбу прокомментировать конфликтную ситуацию. Он призвал обеспечить защиту каждому, кто запрашивает статус беженца.Тимановская должна была выступить на Олимпиаде в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 метров. Однако двух белорусских спортсменок отстранили от участия в эстафете 4х400 метров из-за отсутствия необходимого числа допинг-проб, и тренеры решили задействовать Тимановскую в этом забеге. Бегунья в соцсетях подвергла критике такое решение тренеров, ее недовольство вызвала необходимость участвовать не в том забеге, к которому она готовилась. По ее словам, руководство пытается за счет спортсменов исправить свою некачественную работу.После этого Олимпийский комитет Белоруссии заявил, что Тимановская прекращает участие в Играх "по заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием". Представители оппозиционного Белорусского фонда спортивной солидарности заявили, что Тимановскую насильно пытались вывезти из Токио в связи с ее критикой действий тренерского штаба.Сама Тимановская заявила, что на нее оказывали давление и пытались вывезти из Японии без ее согласия. Она сообщила СМИ, что намерена просить убежища в Европе. Кроме того, спортсменка в соцсетях обратилась к Международному олимпийскому комитету с просьбой вмешаться в ситуацию и помочь ей. Позднее заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач сообщил, что Тимановская получила гуманитарную визу Польши. Утром в понедельник госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что ЕС рассмотрит возможность предоставления политического убежища Тимановской, отказавшейся вернуться на родину.
https://rsport.ria.ru/20210802/timanovskaya-1744059726.html
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в мире, олимпийские игры, токио, оон, европа, белоруссия, мид франции‎, стефан дюжаррик
21:23 02.08.2021 (обновлено: 21:29 02.08.2021)
 
В ООН сочли недопустимым принуждение к отъезду Тимановской

Представитель генсека ООН Дюжаррик: принуждение к отъезду спортсменки Тимановской недопустимо

© Фото : Instagram Кристины ТимановскойКристина Тимановская
Кристина Тимановская - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© Фото : Instagram Кристины Тимановской
Читать ria.ru в
ООН, 2 авг - РИА Новости. Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил о недопустимости попыток угрозами вывезти из олимпийского Токио на родину белорусскую спортсменку Кристину Тимановскую.
"Самое важное - никого нельзя угрозами принуждать ехать домой", - ответил Дюжаррик на просьбу прокомментировать конфликтную ситуацию. Он призвал обеспечить защиту каждому, кто запрашивает статус беженца.
Тимановская должна была выступить на Олимпиаде в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 метров. Однако двух белорусских спортсменок отстранили от участия в эстафете 4х400 метров из-за отсутствия необходимого числа допинг-проб, и тренеры решили задействовать Тимановскую в этом забеге. Бегунья в соцсетях подвергла критике такое решение тренеров, ее недовольство вызвала необходимость участвовать не в том забеге, к которому она готовилась. По ее словам, руководство пытается за счет спортсменов исправить свою некачественную работу.
После этого Олимпийский комитет Белоруссии заявил, что Тимановская прекращает участие в Играх "по заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием". Представители оппозиционного Белорусского фонда спортивной солидарности заявили, что Тимановскую насильно пытались вывезти из Токио в связи с ее критикой действий тренерского штаба.
Кристина Тимановская - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
Вчера, 19:01
Евросоюз считает ситуацию с Тимановской "примером репрессий Лукашенко"
Сама Тимановская заявила, что на нее оказывали давление и пытались вывезти из Японии без ее согласия. Она сообщила СМИ, что намерена просить убежища в Европе. Кроме того, спортсменка в соцсетях обратилась к Международному олимпийскому комитету с просьбой вмешаться в ситуацию и помочь ей. Позднее заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач сообщил, что Тимановская получила гуманитарную визу Польши. Утром в понедельник госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что ЕС рассмотрит возможность предоставления политического убежища Тимановской, отказавшейся вернуться на родину.
 
В миреОлимпийские игрыТокиоООНЕвропаБелоруссияМИД Франции‎Стефан Дюжаррик
 
 
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