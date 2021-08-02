21:23 02.08.2021 (обновлено: 21:29 02.08.2021)
В ООН сочли недопустимым принуждение к отъезду Тимановской
Представитель генсека ООН Дюжаррик: принуждение к отъезду спортсменки Тимановской недопустимо
ООН, 2 авг - РИА Новости. Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил о недопустимости попыток угрозами вывезти из олимпийского Токио на родину белорусскую спортсменку Кристину Тимановскую.
"Самое важное - никого нельзя угрозами принуждать ехать домой", - ответил Дюжаррик на просьбу прокомментировать конфликтную ситуацию. Он призвал обеспечить защиту каждому, кто запрашивает статус беженца.
Тимановская должна была выступить на Олимпиаде в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 метров. Однако двух белорусских спортсменок отстранили от участия в эстафете 4х400 метров из-за отсутствия необходимого числа допинг-проб, и тренеры решили задействовать Тимановскую в этом забеге. Бегунья в соцсетях подвергла критике такое решение тренеров, ее недовольство вызвала необходимость участвовать не в том забеге, к которому она готовилась. По ее словам, руководство пытается за счет спортсменов исправить свою некачественную работу.
После этого Олимпийский комитет Белоруссии заявил, что Тимановская прекращает участие в Играх "по заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием". Представители оппозиционного Белорусского фонда спортивной солидарности заявили, что Тимановскую насильно пытались вывезти из Токио в связи с ее критикой действий тренерского штаба.
Сама Тимановская заявила, что на нее оказывали давление и пытались вывезти из Японии без ее согласия. Она сообщила СМИ, что намерена просить убежища в Европе. Кроме того, спортсменка в соцсетях обратилась к Международному олимпийскому комитету с просьбой вмешаться в ситуацию и помочь ей. Позднее заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач сообщил, что Тимановская получила гуманитарную визу Польши. Утром в понедельник госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что ЕС рассмотрит возможность предоставления политического убежища Тимановской, отказавшейся вернуться на родину.