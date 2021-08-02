https://ria.ru/20210802/ssha-1743972072.html
Нарышкин оценил состояние отношений России и США
Нарышкин оценил состояние отношений России и США - РИА Новости, 02.08.2021
Нарышкин оценил состояние отношений России и США
Путь к установлению добрых отношений между Россией и США очень долгий, и саммит в Женеве стал первым скромным шагом к нормализации - его нельзя как... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T12:21
2021-08-02T12:21
2021-08-02T12:34
в мире
сша
москва
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738381566_0:220:2970:1890_1920x0_80_0_0_e14a9635e397504167fc066d3f1e2686.jpg
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Путь к установлению добрых отношений между Россией и США очень долгий, и саммит в Женеве стал первым скромным шагом к нормализации - его нельзя как переоценивать, так и недооценивать, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."Я не считаю, что они (нормальные отношения между Москвой и Вашингтоном – ред.) невозможны, но путь к установлению добрых отношений очень долгий, и он потребует больших усилий и большой воли с той и с другой стороны", - сказал Нарышкин в интервью YouTube-каналу "Соловьев Live"."Ну вот такой первый скромный шаг в форме встречи в Женеве сделан позитивно, нельзя его переоценивать, ну и недооценивать тоже нельзя", - добавил Нарышкин.По его словам, понятно, что "одна из причин" нынешних плохих отношений между РФ и США "состоит во внутриполитической борьбе внутри Соединенных Штатов Америки".
https://radiosputnik.ria.ru/20210802/koronavirus-1743950321.html
сша
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738381566_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8c3070d171306f1198631ca597a71b27.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, москва, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), россия
12:21 02.08.2021 (обновлено: 12:34 02.08.2021)
Нарышкин оценил состояние отношений России и США
Глава СВР Нарышкин: отношения России и США в заложниках у внутриполитической борьбы в Вашингтоне