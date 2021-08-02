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Нарышкин оценил состояние отношений России и США
Нарышкин оценил состояние отношений России и США - РИА Новости, 02.08.2021
Нарышкин оценил состояние отношений России и США
Путь к установлению добрых отношений между Россией и США очень долгий, и саммит в Женеве стал первым скромным шагом к нормализации - его нельзя как... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T12:21
2021-08-02T12:34
в мире
сша
москва
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
россия
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Путь к установлению добрых отношений между Россией и США очень долгий, и саммит в Женеве стал первым скромным шагом к нормализации - его нельзя как переоценивать, так и недооценивать, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."Я не считаю, что они (нормальные отношения между Москвой и Вашингтоном – ред.) невозможны, но путь к установлению добрых отношений очень долгий, и он потребует больших усилий и большой воли с той и с другой стороны", - сказал Нарышкин в интервью YouTube-каналу "Соловьев Live"."Ну вот такой первый скромный шаг в форме встречи в Женеве сделан позитивно, нельзя его переоценивать, ну и недооценивать тоже нельзя", - добавил Нарышкин.По его словам, понятно, что "одна из причин" нынешних плохих отношений между РФ и США "состоит во внутриполитической борьбе внутри Соединенных Штатов Америки".
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в мире, сша, москва, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), россия
12:21 02.08.2021 (обновлено: 12:34 02.08.2021)
 
Нарышкин оценил состояние отношений России и США

Глава СВР Нарышкин: отношения России и США в заложниках у внутриполитической борьбы в Вашингтоне

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин выступает на IX Московской конференции по международной безопасности
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин выступает на IX Московской конференции по международной безопасности - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Путь к установлению добрых отношений между Россией и США очень долгий, и саммит в Женеве стал первым скромным шагом к нормализации - его нельзя как переоценивать, так и недооценивать, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"Я не считаю, что они (нормальные отношения между Москвой и Вашингтоном – ред.) невозможны, но путь к установлению добрых отношений очень долгий, и он потребует больших усилий и большой воли с той и с другой стороны", - сказал Нарышкин в интервью YouTube-каналу "Соловьев Live".
"Ну вот такой первый скромный шаг в форме встречи в Женеве сделан позитивно, нельзя его переоценивать, ну и недооценивать тоже нельзя", - добавил Нарышкин.
По его словам, понятно, что "одна из причин" нынешних плохих отношений между РФ и США "состоит во внутриполитической борьбе внутри Соединенных Штатов Америки".
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В миреСШАМоскваСергей НарышкинСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Россия
 
 
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