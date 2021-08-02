https://ria.ru/20210802/ssha-1743972072.html

Нарышкин оценил состояние отношений России и США

Нарышкин оценил состояние отношений России и США - РИА Новости, 02.08.2021

Нарышкин оценил состояние отношений России и США

Путь к установлению добрых отношений между Россией и США очень долгий, и саммит в Женеве стал первым скромным шагом к нормализации - его нельзя как... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T12:21

2021-08-02T12:21

2021-08-02T12:34

в мире

сша

москва

сергей нарышкин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

россия

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Путь к установлению добрых отношений между Россией и США очень долгий, и саммит в Женеве стал первым скромным шагом к нормализации - его нельзя как переоценивать, так и недооценивать, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."Я не считаю, что они (нормальные отношения между Москвой и Вашингтоном – ред.) невозможны, но путь к установлению добрых отношений очень долгий, и он потребует больших усилий и большой воли с той и с другой стороны", - сказал Нарышкин в интервью YouTube-каналу "Соловьев Live"."Ну вот такой первый скромный шаг в форме встречи в Женеве сделан позитивно, нельзя его переоценивать, ну и недооценивать тоже нельзя", - добавил Нарышкин.По его словам, понятно, что "одна из причин" нынешних плохих отношений между РФ и США "состоит во внутриполитической борьбе внутри Соединенных Штатов Америки".

https://radiosputnik.ria.ru/20210802/koronavirus-1743950321.html

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в мире, сша, москва, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), россия