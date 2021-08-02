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Случаи отказа спортсменов возвращаться на родину с крупных соревнований

Случаи отказа спортсменов возвращаться на родину с крупных соревнований - РИА Новости, 02.08.2021

Случаи отказа спортсменов возвращаться на родину с крупных соревнований

1 августа 2021 года стало известно, что белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, прибывшая на Олимпийские игры в Токио в составе сборной страны, хочет... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T12:57

2021-08-02T12:57

2021-08-02T12:57

спорт

олимпийские игры

справки

токио

легкая атлетика

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1 августа 2021 года стало известно, что белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, прибывшая на Олимпийские игры в Токио в составе сборной страны, хочет попросить об убежище в Германии или Австрии. Тимановская должна была выступить на Олимпиаде в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 метров. Однако двух белорусских спортсменок отстранили от участия в эстафете 4х400 метров из-за отсутствия необходимого числа допинг-проб, и тренеры решили задействовать Тимановскую в этом забеге. Бегунья в соцсетях подвергла критике такое решение тренеров. По ее словам, руководство пытается за счет спортсменов исправить свою некачественную работу. После этого Олимпийский комитет Белоруссии заявил, что Тимановская прекращает участие в Играх "по заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием". Представители оппозиционного Белорусского фонда спортивной солидарности заявили, что Тимановскую насильно пытались вывезти из Токио в связи с ее критикой действий тренерского штаба. По словам спортсменки, на нее оказывали давление и пытались вывезти из Японии без ее согласия. Она сообщила СМИ, что намерена просить убежища в Европе. Кроме того, спортсменка в соцсетях обратилась к Международному олимпийскому комитету с просьбой вмешаться в ситуацию и помочь ей. 1 августа девушка обратилась за помощью к полиции аэропорта Ханэда, после чего ее взяли под охрану. Некоторое время она находилась в полицейском участке, куда никого не допускали. Затем стало известно, что из аэропорта ее перевезли в другое место. О готовности предложить визу Тимановской заявила Чехия, а также Польша. 16 июля 2021 года стало известно, что на сборах перед Олимпийскими играми в японском городе Идзумисано тяжелоатлет из Уганды Джулиус Сэкитолеко не явился на ежедневное ПЦР-тестирование. Выяснилось, что во время его пребывания в Японии снизился мировой рейтинг спортсмена и он не может участвовать в Олимпийских играх, поэтому вместе с тренером они должны были покинуть Японию. В номере спортсмена была обнаружена записка, в которой Сэкитолеко сообщал, что не вернется в страну, где тяжело жить, и будет искать работу в Японии. Кроме того, он оставил записку для жены в Уганде. На ближайшей станции он купил билет на скоростной поезд до Нагои – крупного города, который находится примерно на половине пути от Токио до Осаки. 20 июля спортсмен был найден на территории префектуры Миэ. 27 мая 2021 года Кубинская федерации бейсбола заявила, что член сборной Кубы по бейсболу Сезар Прието Эчеваррия покинул расположение команды сразу после прибытия на олимпийский квалификационный турнир, который начинался 31 мая в американском штате Флорида. Ряд СМИ сообщил, что бейсболист прилетел во Флориду вместе с остальными членами сборной, после чего вся команда отправилась в отель. После прибытия в гостиницу "Хилтон Гарден" в Уэст-Палм-Бич Прието вышел из командного автобуса, пересел в ожидавший его автомобиль и уехал в неизвестном направлении. 11 апреля 2018 года стало известно, что восемь камерунских спортсменов пропали из расположения сборной на Играх Содружества, которые проходили в Австралии. В своем официальном заявлении команда Камеруна подчеркнула, что восемь спортсменов из 24, которые прибыли для выступлений на Играх Содружества, пропали из своих номеров. Трое спортсменов покинули сборную 8 апреля, а еще двое – на следующий день. 10 апреля еще трое атлетов не вернулись в свои номера. В июле 2015 года во время Панамериканских игр, проходивших в Торонто (Канада), половина кубинской команды по хоккею на траве сбежала в Соединенные Штаты Америки. При этом за неделю до этого также пропали четыре гребца, в том числе серебряный призер соревнований по гребле. Всего из кубинской команды сбежали около 20 спортсменов. В 2014 году камерунский тяжелоатлет Сириль Чачет II после турнира в Глазго (Великобритания) сбежал из расположения сборной страны и скрылся в Брайтоне. Спортсмен заявил, что он не чувствовал себя в безопасности и опасался возвращаться на родину. Чачет подал прошение о предоставлении убежища в Великобритании, которое было принято. В августе 2013 года кубинский бегун Орландо Ортега, финалист лондонской Олимпиады-2012 в беге на 110 метров с барьерами, сбежал из делегации островного государства, которая присутствовала на чемпионате мира по легкой атлетике в Москве (Россия). Позже стало известно, что он находится в Италии и намерен перебраться в США. В марте 2008 года семь кубинских футболистов самовольно покинули расположение олимпийской сборной страны, выступавшей в США на отборочном турнире Олимпиады-2008. Пропавшими спортсменами оказались защитник Йендри Диас, полузащитник Эдер Ролдан, вратарь Хосе Мануэль Миранда, капитан команды Йеньер Бермудес, защитники Гарсиа Баро и Лоанни Прието, а также полузащитник Йордани Альварес. Глава футбольной ассоциации Острова Свободы назвал сбежавших футболистов трусами и предателями Родины. В июле 2007 года два кубинских спортсмена – двукратный олимпийский чемпион и чемпион мира по боксу в весовой категории до 54 килограмм Гильермо Ригондо и чемпион мира в весовой категории до 69 килограмм 2005 года Эрисланди Лара – сбежали из расположения сборной своей страны. Инцидент произошел в Рио-де-Жанейро (Бразилия), куда сборная Кубы прибыла для участия в Панамериканских играх. Однако 2 августа 2007 года Ригондо и Лара были арестованы в пригороде Рио-де-Жанейро, и вскоре их депортировали на Кубу. Власти Кубы отказали им в возвращении в национальную команду, а также в праве на участие в летних Олимпийских играх в Пекине (Китай) 2008 года. Летом 2008 года Лара смог бежать с Кубы в Мексику на моторной лодке и начал карьеру в профессиональном боксе. Его примеру последовал и Ригондо: в феврале 2009 года он бежал с Кубы в США и заключил в Майами контракт с компанией ARENA Box-Promotion, намереваясь начать карьеру в профессиональном боксе. На открытии летних Олимпийских игр в Атланте в 1996 году иракский тяжелоатлет Раид Ахмед (Raid Ahmed) был знаменосцем своей страны. Через неделю от отказался от родного флага и сбежал в США. Ахмед открыто противостоял режиму Саддама Хуссейна и опасался казни.Знаменосец Афганистана на открытии летних Олимпийских игр в Атланте в 1996 году боксер Джавид Оман Мухамад (Jawid Aman Mukhamad), опасаясь за свою жизнь, подал документы на получение политического убежища в Канаде. Афганские власти обвинили его в приверженности к коммунистическим взглядам (Мухамад тренировался в России).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

спорт, олимпийские игры, справки, токио, легкая атлетика