https://ria.ru/20210802/sotsopros-1744008808.html

Соцопрос CGTN: источники COVID-19 необходимо искать в США

Соцопрос CGTN: источники COVID-19 необходимо искать в США - РИА Новости, 02.08.2021

Соцопрос CGTN: источники COVID-19 необходимо искать в США

Глобальный соцопрос CGTN подтвердил необходимость поиска источников COVID-19 в США РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T15:30

2021-08-02T15:30

2021-08-02T15:30

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МОСКВА, 2 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". Глобальный соцопрос CGTN подтвердил необходимость поиска источников COVID-19 в США"Считаете ли Вы, что ВОЗ должна провести расследование по поиску источника COVID-19 на территории США?" 83,1% проголосовавших ответили на китайском, английском, испанском, французском, арабском и русском языках, что да, необходимо провести расследование по поиску источника COVID-19 на территории США.Вечером 30 июля по пекинскому времени аналитический центр CGTN опубликовал опрос в соцсетях - Ютубе, Твиттере, Фейсбуке, Вконтакте, Вэйбо и Вичате - на 6 официальных языках ООН. Отвечая на вопросы, пользователи сети из разных стран мира, как правило, отмечали такие факты: c июля 2019 года в американском штате Виргиния по невыясненным причинам начали появляться зараженные респираторным заболеванием. В штате Висконсин вспыхнула крупномасштабная "пневмония от электронных сигарет". Тогда же, в июле, Центры по контролю и профилактике заболеваний США внезапно закрыли биологическую лабораторию США в Форт-Детрике. Анализ донорских образцов крови, собранных в 9 штатах США в период с декабря 2019 года по январь 2020 показал, что в 106 из них были обнаружены антитела к COVID-19. 83,1% проголосовавших интернет-пользователей решительно высказались за то, чтобы ВОЗ провела расследование в Соединенных Штатах.На платформе Twitter 86,4% интернет-пользователи российского сегмента соцсетей потребовали провести расследование в Соединенных Штатах. На платформе Ютуб 88% франкоговорящих пользователей сети также поддержали точку зрения о необходимости проведения расследования по поиску источника COVID-19 в США. Очевидно, что реакция китайских граждан была наиболее острой - на платформе Вэйбо 96,5% опрошенных потребовали провести расследование в отношении США.Пользователи сети из разных стран мира оставляют резкие комментарии. На одной из англоязычных платформ интернет-пользователь написал: "Выступаю за проведение расследования ВОЗ в отношении США. ВОЗ не должна применять двойные стандарты, потому что ВОЗ представляет весь мир, а не только Соединенные Штаты. У тех, кто постоянно обвиняет других, есть гораздо больше того, что они хотят скрыть". Франкоговорящий пользователь сети прокомментировал: "Нет никаких сомнений в том, что Форт-Детрик хранит какие-то тайны. Однако ни у одной страны в мире не хватает смелости начать расследование в отношении лаборатории". Некоторые пользователи российского сегмента сети отметили, что смертность, вызванная электронными сигаретами, буквально "охватила" американские штаты. Если бы Министерство здравоохранения США тогда более тщательно изучило ситуацию, вирус можно было бы обнаружить.На вопрос аналитического центра CGTN "Считаете ли Вы, что привлечение спецслужб США к поиску истоков COVID-19 было сделано исключительно из политических соображений?" больше всего положительно ответили франкоговорящие пользователи на платформе Ютуб - 84%. На китайской платформе "Вэйбо" более 85% китайских интернет-пользователей прямо высказались за то, что расследование, инициированнное американским правительством, было начато исключительно из политических соображений.Комментарии пользователей соцсети из разных стран по этому поводу попали в самую точку. Некоторые англоговорящие интернет-пользователи заявили, что расследование происхождения вируса не просто ведется спецслужбами. Оно, скорее, стало политическим оружием США, с помощью которого они пытаются переложить ответственность за свои неудачи на других. Пользователи арабского сегмента соцсетей подвергли сомнению роль спецслужб США в отслеживании источника вируса и считают, что поиск происхождения COVID-19 не входит в обязанности разведывательного агентства. Франкоязычный пользователь соцсети проанализировал: "США настаивают на лабораторной утечке просто для того, чтобы отвлечь внимание от эпидемии внутри страны. По количеству смертей от коронавируса США бьют все рекорды, поэтому они пытаются отвлечь внимание от этого. Они также обвиняют Китай в своих многочисленных ошибках с целью демонизировать Китай. Очевидно, что Китай неидеален, но я не верю, что он вообще мог создать этот вирус". Многие пользователи соцсети выступили за то, чтобы расследование проводилось исключительно учеными. Аналитический центр CGTN обнаружил, что 91,86% русскоговорящих пользователей сети Вконтакте считают, что действия правительства США политизированы. Столь высокий процент также свидетельствует о более высокой степени подозрения и недоверия по отношению к спецслужбам США среди интернет-пользователей российского сегмента соцсетей, чем среди пользователей интернета в других странах мира.Третий вопрос онлайн-опроса аналитического центра CGTN: "Считаете ли Вы, что после начала пандемии значительно возросло число случаев дискриминации и насилия в отношении людей азиатского происхождения?" Он стал самым обсуждаемым, количество проголосовавших в этом вопросе втрое превысило численность респондентов первого и второго вопросов. Более 88% пользователей соцсетей по всему миру полагают, что дискриминация и насилие в отношении людей азиатского происхождения в Соединенных Штатах усилились. Люди, говорящие на разных языках и проживающие в разных странах, выражали бурные эмоции в комментариях с частым использованием таких слов, как: преследование, дискриминация, расизм, уродство, синофобия.Один из американских пользователей соцсетей написал: "Действительно увеличилось число нападений, однако из-за давления на СМИ многие случаи не освещались, и такая дискриминация постоянно сохраняется". Комментарий от испаноязычного пользователя соцсетей: "Расизм всегда существовал в США. Что касается COVID-19, я не думаю, что Китай виноват в нем. США пытались найти козла отпущения, и они нашли и обвинили в ошибке Китай". Франкоговорящий пользователь интернета написал: "Дискриминация и насилие азиатов характерна не только для Соединенных Штатов. Синофобия распространена во многих странах мира, но только среди тех, кто не умеет думать". Пользователь арабского сегмента соцсетей подчеркнул: "Расизм - грязное идеологическое заболевание". Русскоговорящий пользователь отметил: "Режим США лживый, ведет деструктивную пропаганду против других стран".Исследование аналитического центра CGTN показывает, что больше 81600 интернет-пользователей, принявших участие в опросе, в целом выразили недоверие и недовольство Соединенными Штатами. Основными причинами этому стали использование двойных стандартов по отношению к себе и к другим странам мира, предубеждения и политические манипуляции в вопросах поиска источника COVID-19, а также дискриминация и насилие в отношении американцев азиатского происхождения после начала пандемии. Интернет-пользователи из разных стран мира, участвовавшие в опросе, в целом согласились в комментариях с тем, что отслеживание источников происхождения вируса должно проводиться во многих странах. Франкоязычный пользователь соцсети написал: "Если Соединенные Штаты действительно хотят найти источник вируса, тогда специалисты ВОЗ должны отправиться в США для расследования случаев пневмонии и гриппа от электронных сигарет в 2019 году и причин закрытия лаборатории Форт-Детрик". По словам интернет-пользователя из арабского сегмента соцсетей, дискриминация отдельных групп населения, начатая из-за поиска источника вируса, никак не поможет в борьбе с пандемией. Он считает, основное, что сейчас нужно сделать - это объединить усилия для борьбы с общим врагом всего человечества - пандемией COVID-19.

https://ria.ru/20210730/laboratoriya-1743712024.html

https://ria.ru/20210728/uchenye-1743225621.html

https://ria.ru/20210322/aziaty-1602218039.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, китай, коронавирус covid-19