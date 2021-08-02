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В Польше отказались считать вопрос военных репараций от Германии закрытым
В Польше отказались считать вопрос военных репараций от Германии закрытым - РИА Новости, 02.08.2021
В Польше отказались считать вопрос военных репараций от Германии закрытым
Польша продолжает считать открытым вопрос репараций от Германии за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны, заявил заместитель министра иностранных дел... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T11:10
2021-08-02T11:10
в мире
германия
польша
вторая мировая война (1939-1945)
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ВАРШАВА, 2 авг – РИА Новости. Польша продолжает считать открытым вопрос репараций от Германии за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.В Польше несколько лет назад подняли вопрос о том, что Германия должна заплатить республике репарации за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны, была создана специальная парламентская комиссия для подсчета соответствующей суммы. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.В понедельник в эфире Польского радио Яблоньский заявил, что многие немецкие политики "по политическим поводам стараются представить этот вопрос как вопрос закрытый"."Польша никогда не получала компенсаций. Нельзя говорить, что вопрос закрыт. И мы это дело все время считаем актуальным - как дело необычайно важное в двусторонних отношениях", - добавил Яблоньский.
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в мире, германия, польша, вторая мировая война (1939-1945)
11:10 02.08.2021
 
В Польше отказались считать вопрос военных репараций от Германии закрытым

Замминистра иностранных дел Польши Яблоньский: вопрос военных репараций от Германии открыт

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел Польши в Варшаве
Здание Министерства иностранных дел Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАРШАВА, 2 авг – РИА Новости. Польша продолжает считать открытым вопрос репараций от Германии за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.
В Польше несколько лет назад подняли вопрос о том, что Германия должна заплатить республике репарации за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны, была создана специальная парламентская комиссия для подсчета соответствующей суммы. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.
В понедельник в эфире Польского радио Яблоньский заявил, что многие немецкие политики "по политическим поводам стараются представить этот вопрос как вопрос закрытый".
"В то же время на самый актуальный в этом теме вопрос, заплатила ли Германия Польше компенсации за военные разрушения и уничтожение шести миллионов граждан, ответ отрицательный. Ничего такого никогда не было", - сказал он.
"Польша никогда не получала компенсаций. Нельзя говорить, что вопрос закрыт. И мы это дело все время считаем актуальным - как дело необычайно важное в двусторонних отношениях", - добавил Яблоньский.
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