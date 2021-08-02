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В Ульяновской области вынесли приговор женщине, избивавшей ребенка
В Ульяновской области вынесли приговор женщине, избивавшей ребенка - РИА Новости, 02.08.2021
В Ульяновской области вынесли приговор женщине, избивавшей ребенка
Суд в Ульяновской области приговорил к полутора годам колонии-поселения местную жительницу, избивавшую маленького сына, сообщает пресс-служба прокуратуры... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T10:17
2021-08-02T10:17
происшествия
ульяновская область
россия
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САМАРА, 2 авг - РИА Новости. Суд в Ульяновской области приговорил к полутора годам колонии-поселения местную жительницу, избивавшую маленького сына, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.По данным ведомства, ранее судимая за кражу жительница поселка Вешкайма периодически избивала маленького сына руками, ногами или деревянной палкой. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним)."Суд приговорил ... (женщину - ред.) к 1,5 годам колонии-поселения", - говорится в сообщении.Уточняется, что приговор вступил в законную силу.
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происшествия, ульяновская область, россия
10:17 02.08.2021
 
В Ульяновской области вынесли приговор женщине, избивавшей ребенка

Жительница Ульяновской области, избивавшая маленького сына, получила полтора года колонии-поселения

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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САМАРА, 2 авг - РИА Новости. Суд в Ульяновской области приговорил к полутора годам колонии-поселения местную жительницу, избивавшую маленького сына, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
По данным ведомства, ранее судимая за кражу жительница поселка Вешкайма периодически избивала маленького сына руками, ногами или деревянной палкой. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним).
"Суд приговорил ... (женщину - ред.) к 1,5 годам колонии-поселения", - говорится в сообщении.
Уточняется, что приговор вступил в законную силу.
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