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На трассе "Амур" частично восстановили движение
На трассе "Амур" частично восстановили движение - РИА Новости, 02.08.2021
На трассе "Амур" частично восстановили движение
Движение на федеральной трассе "Амур" в Магдагачинском районе Амурской области, где дождевой паводок размыл участок дорожного полотна, восстановлено по одной... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T08:55
2021-08-02T15:02
происшествия
шимановский район
амурская область
россия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 авг – РИА Новости. Движение на федеральной трассе "Амур" в Магдагачинском районе Амурской области, где дождевой паводок размыл участок дорожного полотна, восстановлено по одной полосе, сообщили РИА Новости в ГУМЧС России по региону."(По состоянию - ред.) на 13 часов 20 минут (7.20 мск) движение открыто в реверсивном направлении по одной полосе, ремонтные работы продолжаются, ориентировочно они завершатся до конца дня", - сообщили РИА Новости в ГУМЧС России по Амурской области.Ранее в понедельник ГУМЧС России по региону сообщило, что дождевой паводок подмыл дорожное полотно на 1225-ом километре федеральной трассы Р-297 "Амур" в Магдагачинском районе, ширина промыва 7 метров, длина 5 метров и глубина до 2 метров.Работы по восстановлению дорожного полотна ведет аварийно–восстановительная бригада ДЭП–190. Сотрудники ГИБДД Магдагачинского и Шимановского района выставили посты, на месте дежурит бригада скорой помощи Магдагачинской центральной районной больницы, администрация Шимановского района организовала доставку питьевой воды для водителей и пассажиров. Водителей-дальнобойщиков информируют об ограничении движения по федеральной трассе.
https://ria.ru/20210802/pavodok-1743924790.html
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происшествия, шимановский район, амурская область, россия
08:55 02.08.2021 (обновлено: 15:02 02.08.2021)
 
На трассе "Амур" частично восстановили движение

На трассе "Амур", где дождевой паводок размыл участок дороги, частично восстановили движение

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВид на железнодорожно-автомобильный мост через реку Амур в Хабаровске на трассе Чита - Хабаровск
Вид на железнодорожно-автомобильный мост через реку Амур в Хабаровске на трассе Чита - Хабаровск - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 авг – РИА Новости. Движение на федеральной трассе "Амур" в Магдагачинском районе Амурской области, где дождевой паводок размыл участок дорожного полотна, восстановлено по одной полосе, сообщили РИА Новости в ГУМЧС России по региону.
"(По состоянию - ред.) на 13 часов 20 минут (7.20 мск) движение открыто в реверсивном направлении по одной полосе, ремонтные работы продолжаются, ориентировочно они завершатся до конца дня", - сообщили РИА Новости в ГУМЧС России по Амурской области.
Ранее в понедельник ГУМЧС России по региону сообщило, что дождевой паводок подмыл дорожное полотно на 1225-ом километре федеральной трассы Р-297 "Амур" в Магдагачинском районе, ширина промыва 7 метров, длина 5 метров и глубина до 2 метров.
Работы по восстановлению дорожного полотна ведет аварийно–восстановительная бригада ДЭП–190. Сотрудники ГИБДД Магдагачинского и Шимановского района выставили посты, на месте дежурит бригада скорой помощи Магдагачинской центральной районной больницы, администрация Шимановского района организовала доставку питьевой воды для водителей и пассажиров. Водителей-дальнобойщиков информируют об ограничении движения по федеральной трассе.
Сотрудники МЧС России - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
07:00
На участке трассы "Амур" приостановили движение из-за паводка
 
ПроисшествияШимановский районАмурская областьРоссия
 
 
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