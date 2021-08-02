https://ria.ru/20210802/priamure-1743931174.html

На трассе "Амур" частично восстановили движение

На трассе "Амур" частично восстановили движение - РИА Новости, 02.08.2021

На трассе "Амур" частично восстановили движение

Движение на федеральной трассе "Амур" в Магдагачинском районе Амурской области, где дождевой паводок размыл участок дорожного полотна, восстановлено по одной... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T08:55

2021-08-02T08:55

2021-08-02T15:02

происшествия

шимановский район

амурская область

россия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 авг – РИА Новости. Движение на федеральной трассе "Амур" в Магдагачинском районе Амурской области, где дождевой паводок размыл участок дорожного полотна, восстановлено по одной полосе, сообщили РИА Новости в ГУМЧС России по региону."(По состоянию - ред.) на 13 часов 20 минут (7.20 мск) движение открыто в реверсивном направлении по одной полосе, ремонтные работы продолжаются, ориентировочно они завершатся до конца дня", - сообщили РИА Новости в ГУМЧС России по Амурской области.Ранее в понедельник ГУМЧС России по региону сообщило, что дождевой паводок подмыл дорожное полотно на 1225-ом километре федеральной трассы Р-297 "Амур" в Магдагачинском районе, ширина промыва 7 метров, длина 5 метров и глубина до 2 метров.Работы по восстановлению дорожного полотна ведет аварийно–восстановительная бригада ДЭП–190. Сотрудники ГИБДД Магдагачинского и Шимановского района выставили посты, на месте дежурит бригада скорой помощи Магдагачинской центральной районной больницы, администрация Шимановского района организовала доставку питьевой воды для водителей и пассажиров. Водителей-дальнобойщиков информируют об ограничении движения по федеральной трассе.

https://ria.ru/20210802/pavodok-1743924790.html

шимановский район

амурская область

россия

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происшествия, шимановский район, амурская область, россия