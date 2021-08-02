Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210802/prestupleniya-1743926521.html
В СК назвали число раскрытых тяжких преступлений за полгода
В СК назвали число раскрытых тяжких преступлений за полгода - РИА Новости, 02.08.2021
В СК назвали число раскрытых тяжких преступлений за полгода
Свыше 180 тяжких и особо тяжких преступлений раскрыли следователи за первое полугодие 2021 года, что почти на 31% больше, чем за аналогичный период 2020 года,... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T07:41
2021-08-02T12:15
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_50e467f73219199317f10cad4ba0516b.jpg
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Свыше 180 тяжких и особо тяжких преступлений раскрыли следователи за первое полугодие 2021 года, что почти на 31% больше, чем за аналогичный период 2020 года, рассказал в интервью РИА Новости руководитель главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СКР Зигмунд Ложис.Кроме того, Ложис рассказал, что криминалисты за шесть месяцев изучили порядка одной тысячи материалов процессуальных проверок и более двух тысяч уголовных дел, как находящихся в производстве, так и приостановленных, по заявлениям о безвестном исчезновении граждан, по фактам убийств, обнаружения трупов без внешних признаков смерти и о преступлениях, связанных с посягательством на половую неприкосновенность, в том числе несовершеннолетних."По результатам изучения дано более 1,3 тысячи рекомендаций о направлении расследований. Наши специалисты-психологи провели 125 различных мероприятий по активизации памяти, в том числе 76 бесед с несовершеннолетними", - добавил он.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20210802/manyak-1743916469.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2482c15f0418704d8389caffbbd63a83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия
07:41 02.08.2021 (обновлено: 12:15 02.08.2021)
 
В СК назвали число раскрытых тяжких преступлений за полгода

В Следственном комитете сообщили о раскрытии более 180 тяжких преступлений за первое полугодие

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Свыше 180 тяжких и особо тяжких преступлений раскрыли следователи за первое полугодие 2021 года, что почти на 31% больше, чем за аналогичный период 2020 года, рассказал в интервью РИА Новости руководитель главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СКР Зигмунд Ложис.
"В первом полугодии 2021 года в результате совместной работы сотрудников Главного управления криминалистики (Криминалистического центра), территориальных следственных органов во взаимодействии с иными ведомствами раскрыто 186 тяжких и особо тяжких преступлений, тогда как за аналогичный период прошлого года было раскрыто 142 таких преступления", - сказал он.
Кроме того, Ложис рассказал, что криминалисты за шесть месяцев изучили порядка одной тысячи материалов процессуальных проверок и более двух тысяч уголовных дел, как находящихся в производстве, так и приостановленных, по заявлениям о безвестном исчезновении граждан, по фактам убийств, обнаружения трупов без внешних признаков смерти и о преступлениях, связанных с посягательством на половую неприкосновенность, в том числе несовершеннолетних.
"По результатам изучения дано более 1,3 тысячи рекомендаций о направлении расследований. Наши специалисты-психологи провели 125 различных мероприятий по активизации памяти, в том числе 76 бесед с несовершеннолетними", - добавил он.
Читайте полный текст интервью >>
Валерий Андреев
03:08
В СК рассказали о залегшем на дно девять лет назад "орском маньяке"
 
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:40Президент Армении назначил нового вице-премьера
15:38PGNiG хочет участвовать в сертификации оператора "Северного потока — 2"
15:37ЦИК зарегистрировал федеральные списки трех партий на выборы в Госдуму
15:32На подстанции во Владивостоке произошел взрыв
15:31Белорусский союз журналистов заморозил участие в МФЖ
15:28Экс-чиновник частично признал вину по делу с ущербом в миллиард рублей
15:27Появилось видео задержания украинца, осужденного за контрабанду деталей ЗРК
15:27Парк Горького напомнил о запрете на купание в фонтанах
15:26Экс-первый замминистра обороны Армении Карапетян возглавил ведомство
15:23Генпрокуратура внесла представление врио руководителя ФСС
15:17ЦИК зарегистрировал список партии "Зеленая альтернатива" на выборы в ГД
15:16Памфилова призвала партии активнее привлекать наблюдателей на выборы
15:14В СПЧ попросили Нарышкина представить данные о связи Insider* с Bellingcat
15:09ЦИК зарегистрировал федеральный список "Партии Роста" на выборы в Госдуму
15:05Кулеба пригрозил России "камнями с неба"
15:05В аэропорту Калининграда образовалась очередь на вход
15:03Туристы в Сочи начали проходить вакцинацию по новым правилам
15:01Названы продукты, продлевающие жизнь
14:58Аэропорт Симферополя в июле побил рекорд по числу пассажиров
14:57ЦИК зарегистрировал список "Партии пенсионеров" на выборы в Госдуму
Лента новостейМолния