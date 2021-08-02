https://ria.ru/20210802/prestupleniya-1743926521.html

В СК назвали число раскрытых тяжких преступлений за полгода

В СК назвали число раскрытых тяжких преступлений за полгода - РИА Новости, 02.08.2021

В СК назвали число раскрытых тяжких преступлений за полгода

Свыше 180 тяжких и особо тяжких преступлений раскрыли следователи за первое полугодие 2021 года, что почти на 31% больше, чем за аналогичный период 2020 года,... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T07:41

2021-08-02T07:41

2021-08-02T12:15

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_50e467f73219199317f10cad4ba0516b.jpg

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Свыше 180 тяжких и особо тяжких преступлений раскрыли следователи за первое полугодие 2021 года, что почти на 31% больше, чем за аналогичный период 2020 года, рассказал в интервью РИА Новости руководитель главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СКР Зигмунд Ложис.Кроме того, Ложис рассказал, что криминалисты за шесть месяцев изучили порядка одной тысячи материалов процессуальных проверок и более двух тысяч уголовных дел, как находящихся в производстве, так и приостановленных, по заявлениям о безвестном исчезновении граждан, по фактам убийств, обнаружения трупов без внешних признаков смерти и о преступлениях, связанных с посягательством на половую неприкосновенность, в том числе несовершеннолетних."По результатам изучения дано более 1,3 тысячи рекомендаций о направлении расследований. Наши специалисты-психологи провели 125 различных мероприятий по активизации памяти, в том числе 76 бесед с несовершеннолетними", - добавил он.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20210802/manyak-1743916469.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия