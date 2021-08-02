07:41 02.08.2021 (обновлено: 12:15 02.08.2021)
В СК назвали число раскрытых тяжких преступлений за полгода
В Следственном комитете сообщили о раскрытии более 180 тяжких преступлений за первое полугодие
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Свыше 180 тяжких и особо тяжких преступлений раскрыли следователи за первое полугодие 2021 года, что почти на 31% больше, чем за аналогичный период 2020 года, рассказал в интервью РИА Новости руководитель главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СКР Зигмунд Ложис.
"В первом полугодии 2021 года в результате совместной работы сотрудников Главного управления криминалистики (Криминалистического центра), территориальных следственных органов во взаимодействии с иными ведомствами раскрыто 186 тяжких и особо тяжких преступлений, тогда как за аналогичный период прошлого года было раскрыто 142 таких преступления", - сказал он.
Кроме того, Ложис рассказал, что криминалисты за шесть месяцев изучили порядка одной тысячи материалов процессуальных проверок и более двух тысяч уголовных дел, как находящихся в производстве, так и приостановленных, по заявлениям о безвестном исчезновении граждан, по фактам убийств, обнаружения трупов без внешних признаков смерти и о преступлениях, связанных с посягательством на половую неприкосновенность, в том числе несовершеннолетних.
"По результатам изучения дано более 1,3 тысячи рекомендаций о направлении расследований. Наши специалисты-психологи провели 125 различных мероприятий по активизации памяти, в том числе 76 бесед с несовершеннолетними", - добавил он.