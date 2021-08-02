https://ria.ru/20210802/posol-1744057269.html

Посол России в США рассказал о переговорах по стратегической стабильности

Посол России в США рассказал о переговорах по стратегической стабильности - РИА Новости, 02.08.2021

Посол России в США рассказал о переговорах по стратегической стабильности

Россия и США демонстрируют стремление искать консенсус в вопросах стратегической стабильности и совместными усилиями преодолеть кризис в этой сфере, заявил... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T18:49

2021-08-02T18:49

2021-08-02T18:59

в мире

сша

анатолий антонов

россия

сергей рябков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/19/1602788004_0:0:3014:1696_1920x0_80_0_0_750019d70695935f8aa441d8e6138e41.jpg

ВАШИНГТОН, 2 авг – РИА Новости. Россия и США демонстрируют стремление искать консенсус в вопросах стратегической стабильности и совместными усилиями преодолеть кризис в этой сфере, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов."Несмотря на значительные расхождения в подходах ко многим вопросам, обе стороны продемонстрировали готовность вести регулярный и конструктивный диалог, искать общие позиции. Это определенно позитивный сигнал", - сказал Антонов в интервью американскому изданию National Interest.Россия и США провели 28 июля в Женеве консультации по стратегической стабильности. Встреча прошла в развитие договоренностей президентов двух стран начать комплексный диалог по соответствующей тематике.Российскую межведомственную делегацию возглавлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков, американскую - первая замгоссекретаря Уэнди Шерман. По итогам госдеп США сообщил, что прошедшие консультации были профессиональными и содержательными. Стороны договорились в конце сентября вновь встретиться для обсуждения стратегической стабильности, а до этого времени также запланированы неформальные консультации.

https://ria.ru/20210731/peregovory-1743718561.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, анатолий антонов, россия, сергей рябков