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Посол России в США рассказал о переговорах по стратегической стабильности
Посол России в США рассказал о переговорах по стратегической стабильности - РИА Новости, 02.08.2021
Посол России в США рассказал о переговорах по стратегической стабильности
Россия и США демонстрируют стремление искать консенсус в вопросах стратегической стабильности и совместными усилиями преодолеть кризис в этой сфере, заявил... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T18:49
2021-08-02T18:59
в мире
сша
анатолий антонов
россия
сергей рябков
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ВАШИНГТОН, 2 авг – РИА Новости. Россия и США демонстрируют стремление искать консенсус в вопросах стратегической стабильности и совместными усилиями преодолеть кризис в этой сфере, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов."Несмотря на значительные расхождения в подходах ко многим вопросам, обе стороны продемонстрировали готовность вести регулярный и конструктивный диалог, искать общие позиции. Это определенно позитивный сигнал", - сказал Антонов в интервью американскому изданию National Interest.Россия и США провели 28 июля в Женеве консультации по стратегической стабильности. Встреча прошла в развитие договоренностей президентов двух стран начать комплексный диалог по соответствующей тематике.Российскую межведомственную делегацию возглавлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков, американскую - первая замгоссекретаря Уэнди Шерман. По итогам госдеп США сообщил, что прошедшие консультации были профессиональными и содержательными. Стороны договорились в конце сентября вновь встретиться для обсуждения стратегической стабильности, а до этого времени также запланированы неформальные консультации.
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в мире, сша, анатолий антонов, россия, сергей рябков
18:49 02.08.2021 (обновлено: 18:59 02.08.2021)
 
Посол России в США рассказал о переговорах по стратегической стабильности

Посол Антонов: Россия и США показали готовность искать общую позицию по стратегической стабильности

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПосол РФ в США Анатолий Антонов во время брифинга в Государственной Думе РФ в Москве
Посол РФ в США Анатолий Антонов во время брифинга в Государственной Думе РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВАШИНГТОН, 2 авг – РИА Новости. Россия и США демонстрируют стремление искать консенсус в вопросах стратегической стабильности и совместными усилиями преодолеть кризис в этой сфере, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
"Несмотря на значительные расхождения в подходах ко многим вопросам, обе стороны продемонстрировали готовность вести регулярный и конструктивный диалог, искать общие позиции. Это определенно позитивный сигнал", - сказал Антонов в интервью американскому изданию National Interest.
"На данный момент имели место несколько раундов консультаций, и это, конечно, важный и многообещающий знак. Американские коллеги, тем не менее, предпочитают фокусировать дискуссии в основном на вымогательстве, хотя кибербезопасность намного шире. Я надеюсь, что этот диалог приобретет всеобъемлющий характер в ближайшем будущем. В качестве варианта мы можем обсудить киберугрозы системам контроля над вооружениями", - добавил он.
Россия и США провели 28 июля в Женеве консультации по стратегической стабильности. Встреча прошла в развитие договоренностей президентов двух стран начать комплексный диалог по соответствующей тематике.
Российскую межведомственную делегацию возглавлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков, американскую - первая замгоссекретаря Уэнди Шерман. По итогам госдеп США сообщил, что прошедшие консультации были профессиональными и содержательными. Стороны договорились в конце сентября вновь встретиться для обсуждения стратегической стабильности, а до этого времени также запланированы неформальные консультации.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
31 июля, 02:28
Байден прокомментировал итоги переговоров по стратегической стабильности
 
В миреСШААнатолий АнтоновРоссияСергей Рябков
 
 
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