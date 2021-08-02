18:49 02.08.2021 (обновлено: 18:59 02.08.2021)
Посол России в США рассказал о переговорах по стратегической стабильности
Посол Антонов: Россия и США показали готовность искать общую позицию по стратегической стабильности
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПосол РФ в США Анатолий Антонов во время брифинга в Государственной Думе РФ в Москве
ВАШИНГТОН, 2 авг – РИА Новости. Россия и США демонстрируют стремление искать консенсус в вопросах стратегической стабильности и совместными усилиями преодолеть кризис в этой сфере, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
"Несмотря на значительные расхождения в подходах ко многим вопросам, обе стороны продемонстрировали готовность вести регулярный и конструктивный диалог, искать общие позиции. Это определенно позитивный сигнал", - сказал Антонов в интервью американскому изданию National Interest.
"На данный момент имели место несколько раундов консультаций, и это, конечно, важный и многообещающий знак. Американские коллеги, тем не менее, предпочитают фокусировать дискуссии в основном на вымогательстве, хотя кибербезопасность намного шире. Я надеюсь, что этот диалог приобретет всеобъемлющий характер в ближайшем будущем. В качестве варианта мы можем обсудить киберугрозы системам контроля над вооружениями", - добавил он.
Россия и США провели 28 июля в Женеве консультации по стратегической стабильности. Встреча прошла в развитие договоренностей президентов двух стран начать комплексный диалог по соответствующей тематике.
Российскую межведомственную делегацию возглавлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков, американскую - первая замгоссекретаря Уэнди Шерман. По итогам госдеп США сообщил, что прошедшие консультации были профессиональными и содержательными. Стороны договорились в конце сентября вновь встретиться для обсуждения стратегической стабильности, а до этого времени также запланированы неформальные консультации.