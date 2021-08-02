https://ria.ru/20210802/portrety-1744083929.html

СК расследует, кто повредил стенды с портретами героев войны под Ярославлем

СК расследует, кто повредил стенды с портретами героев войны под Ярославлем - РИА Новости, 02.08.2021

СК расследует, кто повредил стенды с портретами героев войны под Ярославлем

Доследственная проверка начата после сообщений СМИ о том, что неизвестные повредили стенды с портретами героев Великой Отечественной войны в... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T23:22

2021-08-02T23:22

2021-08-02T23:29

происшествия

ярославская область

переславль-залесский

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 авг – РИА Новости. Доследственная проверка начата после сообщений СМИ о том, что неизвестные повредили стенды с портретами героев Великой Отечественной войны в Переславле-Залесском Ярославской области - предположительно, по стендам стреляли из пневматического оружия, сообщает СУ СК России по региону.Депутат гордумы Переславля Евгений Работников сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", что неизвестные расстреляли из пневматики несколько стендов с портретами героев Великой Отечественной войны в парке Победы. Депутат показал фото, на которых на защитном стекле стендов видны отверстия, похожие на пулевые.Региональное следственное управление отмечает, что обратило внимание на информацию СМИ о повреждении стендов."По сообщению СМИ… организовано проведение доследственной проверки. Следствием будут проверены все факты, изложенные в опубликованном материале, и будет дана правовая оценка действиям (или бездействию) ответственных лиц. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210601/natsisty-1735043786.html

ярославская область

переславль-залесский

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ярославская область, переславль-залесский, следственный комитет россии (ск рф), россия