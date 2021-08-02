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СК расследует, кто повредил стенды с портретами героев войны под Ярославлем
СК расследует, кто повредил стенды с портретами героев войны под Ярославлем - РИА Новости, 02.08.2021
СК расследует, кто повредил стенды с портретами героев войны под Ярославлем
Доследственная проверка начата после сообщений СМИ о том, что неизвестные повредили стенды с портретами героев Великой Отечественной войны в... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T23:22
2021-08-02T23:29
происшествия
ярославская область
переславль-залесский
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 авг – РИА Новости. Доследственная проверка начата после сообщений СМИ о том, что неизвестные повредили стенды с портретами героев Великой Отечественной войны в Переславле-Залесском Ярославской области - предположительно, по стендам стреляли из пневматического оружия, сообщает СУ СК России по региону.Депутат гордумы Переславля Евгений Работников сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", что неизвестные расстреляли из пневматики несколько стендов с портретами героев Великой Отечественной войны в парке Победы. Депутат показал фото, на которых на защитном стекле стендов видны отверстия, похожие на пулевые.Региональное следственное управление отмечает, что обратило внимание на информацию СМИ о повреждении стендов."По сообщению СМИ… организовано проведение доследственной проверки. Следствием будут проверены все факты, изложенные в опубликованном материале, и будет дана правовая оценка действиям (или бездействию) ответственных лиц. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.
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ярославская область
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происшествия, ярославская область, переславль-залесский, следственный комитет россии (ск рф), россия
23:22 02.08.2021 (обновлено: 23:29 02.08.2021)
 
СК расследует, кто повредил стенды с портретами героев войны под Ярославлем

СК расследует, кто повредил стенды с портретами героев войны под Ярославлем

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 авг – РИА Новости. Доследственная проверка начата после сообщений СМИ о том, что неизвестные повредили стенды с портретами героев Великой Отечественной войны в Переславле-Залесском Ярославской области - предположительно, по стендам стреляли из пневматического оружия, сообщает СУ СК России по региону.
Депутат гордумы Переславля Евгений Работников сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", что неизвестные расстреляли из пневматики несколько стендов с портретами героев Великой Отечественной войны в парке Победы. Депутат показал фото, на которых на защитном стекле стендов видны отверстия, похожие на пулевые.
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Региональное следственное управление отмечает, что обратило внимание на информацию СМИ о повреждении стендов.
"По сообщению СМИ… организовано проведение доследственной проверки. Следствием будут проверены все факты, изложенные в опубликованном материале, и будет дана правовая оценка действиям (или бездействию) ответственных лиц. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияЯрославская областьПереславль-ЗалесскийСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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