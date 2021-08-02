https://ria.ru/20210802/pokhorony-1744003655.html
Убитую самарскую школьницу похоронят третьего августа
Убитую самарскую школьницу похоронят третьего августа - РИА Новости, 02.08.2021
Убитую самарскую школьницу похоронят третьего августа
Похороны 15-летней школьницы, в убийстве которой обвиняют экс-полицейского, пройдут 3 августа, сообщили РИА Новости в администрации Волжского района Самарской... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T14:23
2021-08-02T14:23
2021-08-02T14:23
происшествия
самарская область
волжский район
убийство школьницы в уссурийске
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САМАРА, 2 авг - РИА Новости. Похороны 15-летней школьницы, в убийстве которой обвиняют экс-полицейского, пройдут 3 августа, сообщили РИА Новости в администрации Волжского района Самарской области.Тело 15-летней девушки с признаками насильственной смерти в виде множественных телесных повреждений было обнаружено вечером 29 июля в районе жилого дома в поселке Петра Дубрава. Следователи возбудили дело об убийстве, по подозрению в котором задержали сотрудника полиции. Он был уволен из органов и арестован судом на два месяца. Вину в совершенном преступлении он признал частично."Похороны состоятся 3 августа", - сказала собеседница агентства.Она уточнила, что прощание пройдет в 11.00 (10.00 мск) в доме, где жила девочка.Ранее в администрации района РИА Новости сообщили, что помогут семье погибшей с организацией похорон. Власти района также готовы оказать материальную помощь семье убитой.По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, следователи считают в качестве основной версии, что экс-полицейский сбил девушку на автомобиле, после чего решил скрыть факт ДТП и нанес ей смертельные удары ножом. Как также заявил источник, обвиняемый мог убить школьницу, так как испугался, что она предаст огласке их связь, однако в СУСК по Самарской области опровергли, что у подозреваемого с убитой были близкие отношения.
https://ria.ru/20210731/ubiystvo-1743759390.html
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происшествия, самарская область, волжский район, убийство школьницы в уссурийске
Убитую самарскую школьницу похоронят третьего августа
Похороны самарской школьницы, в убийстве которой обвиняют экс-полицейского, пройдут третьего августа
САМАРА, 2 авг - РИА Новости.
Похороны 15-летней школьницы, в убийстве которой обвиняют экс-полицейского, пройдут 3 августа, сообщили РИА Новости в администрации Волжского района Самарской области
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Тело 15-летней девушки с признаками насильственной смерти в виде множественных телесных повреждений было обнаружено вечером 29 июля в районе жилого дома в поселке Петра Дубрава. Следователи возбудили дело об убийстве, по подозрению в котором задержали сотрудника полиции. Он был уволен из органов и арестован судом на два месяца. Вину в совершенном преступлении он признал частично.
"Похороны состоятся 3 августа", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что прощание пройдет в 11.00 (10.00 мск) в доме, где жила девочка.
Ранее в администрации района РИА Новости сообщили, что помогут семье погибшей с организацией похорон. Власти района также готовы оказать материальную помощь семье убитой.
По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, следователи считают в качестве основной версии, что экс-полицейский сбил девушку на автомобиле, после чего решил скрыть факт ДТП и нанес ей смертельные удары ножом. Как также заявил источник, обвиняемый мог убить школьницу, так как испугался, что она предаст огласке их связь, однако в СУСК по Самарской области опровергли, что у подозреваемого с убитой были близкие отношения.