01:12 02.08.2021 (обновлено: 09:50 02.08.2021)
Гидрометцентр предупредил об аномальной жаре в Центральной России
Руководитель Гидрометцентра Вильфанд предупредил об аномальной жаре в понедельник в ЦФО
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМолодые люди в жаркую погоду гуляют в фонтане в ЦПКиО имени Горького в Москве
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Температура на 4-5 градусов выше нормы прогнозируется в понедельник в центре Европейской России из-за влияния теплых воздушных масс на западной периферии циклона, понедельник станет самым жарким днем недели, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"В Центральном федеральном округе ситуация такова, что в понедельник температура будет на 4-5 градусов выше нормы. Связано это с тем, что поступают очень теплые воздушные массы по западной периферии циклона. Погода облачная с прояснениями… Воздух насыщенный влагой и теплый. В понедельник температура 25-29, а по области до 30 градусов", - сказал Вильфанд.
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Он уточнил, что со вторника начинает меняться циркуляция, и постепенно ЦФО окажется в холодной части антициклона.
"Будет перемещение с северо, северо-запада. Во вторник еще переходный день, а начиная со среды уже осадков существенных не ожидается… Во вторник температурный фон уже будет 24 градуса. Такой температурный фон будет до конца рабочей недели, до пятницы включительно. Это будет в центре Европейской России", - уточнил Вильфанд.
Он также отметил, что очень заметным будет понижение ночных температур.
"Со среды они будут 10-15 градусов, свежесть утром уже будет чувствоваться. И это нормально, она (температура - ред.) и должна быть", - сказал Вильфанд.