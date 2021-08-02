https://ria.ru/20210802/pogoda-1743914199.html

Гидрометцентр предупредил об аномальной жаре в Центральной России

Гидрометцентр предупредил об аномальной жаре в Центральной России - РИА Новости, 02.08.2021

Гидрометцентр предупредил об аномальной жаре в Центральной России

Температура на 4-5 градусов выше нормы прогнозируется в понедельник в центре Европейской России из-за влияния теплых воздушных масс на западной периферии... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T01:12

2021-08-02T01:12

2021-08-02T09:50

общество

гидрометцентр

роман вильфанд

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Температура на 4-5 градусов выше нормы прогнозируется в понедельник в центре Европейской России из-за влияния теплых воздушных масс на западной периферии циклона, понедельник станет самым жарким днем недели, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он уточнил, что со вторника начинает меняться циркуляция, и постепенно ЦФО окажется в холодной части антициклона.Он также отметил, что очень заметным будет понижение ночных температур."Со среды они будут 10-15 градусов, свежесть утром уже будет чувствоваться. И это нормально, она (температура - ред.) и должна быть", - сказал Вильфанд.

https://ria.ru/20210731/pogoda-1743715842.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210801/pogoda-1743872559.html

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общество, гидрометцентр, роман вильфанд