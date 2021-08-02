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В Оренбурге задержали мужчину, пристававшего к детям у школы
В Оренбурге задержали мужчину, пристававшего к детям у школы - РИА Новости, 02.08.2021
В Оренбурге задержали мужчину, пристававшего к детям у школы
В Оренбурге росгвардейцы задержали мужчину, который приставал к детям, играющим на территории школы, сообщило региональное управление службы. РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T09:33
2021-08-02T11:23
происшествия
оренбург
оренбургская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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УФА, 2 авг — РИА Новости. В Оренбурге росгвардейцы задержали мужчину, который приставал к детям, играющим на территории школы, сообщило региональное управление службы.По данным ведомства, обеспокоенные дети рассказали о подозрительном мужчине около учебного заведения — он ходил вдоль забора и пристально смотрел на них, подзывал к себе и что-то искал на земле."Позже молодой человек и вовсе перелез через ограждение. Старшеклассники испугались за маленьких ребятишек и поспешили увести их. Затем неизвестный пытался попасть в здание школы. После неудачных попыток совершить задуманное молодой человек вышел на дорогу, рискуя своей жизнью и создавая аварийные ситуации", — заявили в Росгвардии.Мужчину нашли через несколько минут: он находился в неадекватном состоянии, а его речь была несвязной. Сотрудники вневедомственной охраны задержали его, вызвали скорую помощь, под наблюдение которых и передали молодого человека.
https://ria.ru/20210531/anapa-1734918961.html
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оренбург
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происшествия, оренбург, оренбургская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
09:33 02.08.2021 (обновлено: 11:23 02.08.2021)
 
В Оренбурге задержали мужчину, пристававшего к детям у школы

В Оренбурге росгвардейцы задержали мужчину, который приставал к детям у школы

© РИА Новости / Валерий Гуньков / Перейти в фотобанкВид на Оренбург
Вид на Оренбург - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Валерий Гуньков
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УФА, 2 авг — РИА Новости. В Оренбурге росгвардейцы задержали мужчину, который приставал к детям, играющим на территории школы, сообщило региональное управление службы.
По данным ведомства, обеспокоенные дети рассказали о подозрительном мужчине около учебного заведения — он ходил вдоль забора и пристально смотрел на них, подзывал к себе и что-то искал на земле.
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"Позже молодой человек и вовсе перелез через ограждение. Старшеклассники испугались за маленьких ребятишек и поспешили увести их. Затем неизвестный пытался попасть в здание школы. После неудачных попыток совершить задуманное молодой человек вышел на дорогу, рискуя своей жизнью и создавая аварийные ситуации", — заявили в Росгвардии.
Мужчину нашли через несколько минут: он находился в неадекватном состоянии, а его речь была несвязной. Сотрудники вневедомственной охраны задержали его, вызвали скорую помощь, под наблюдение которых и передали молодого человека.
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ПроисшествияОренбургОренбургская областьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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