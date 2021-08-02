https://ria.ru/20210802/orenburg-1743935147.html

В Оренбурге задержали мужчину, пристававшего к детям у школы

В Оренбурге задержали мужчину, пристававшего к детям у школы - РИА Новости, 02.08.2021

В Оренбурге задержали мужчину, пристававшего к детям у школы

В Оренбурге росгвардейцы задержали мужчину, который приставал к детям, играющим на территории школы, сообщило региональное управление службы. РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T09:33

2021-08-02T09:33

2021-08-02T11:23

происшествия

оренбург

оренбургская область

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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УФА, 2 авг — РИА Новости. В Оренбурге росгвардейцы задержали мужчину, который приставал к детям, играющим на территории школы, сообщило региональное управление службы.По данным ведомства, обеспокоенные дети рассказали о подозрительном мужчине около учебного заведения — он ходил вдоль забора и пристально смотрел на них, подзывал к себе и что-то искал на земле."Позже молодой человек и вовсе перелез через ограждение. Старшеклассники испугались за маленьких ребятишек и поспешили увести их. Затем неизвестный пытался попасть в здание школы. После неудачных попыток совершить задуманное молодой человек вышел на дорогу, рискуя своей жизнью и создавая аварийные ситуации", — заявили в Росгвардии.Мужчину нашли через несколько минут: он находился в неадекватном состоянии, а его речь была несвязной. Сотрудники вневедомственной охраны задержали его, вызвали скорую помощь, под наблюдение которых и передали молодого человека.

https://ria.ru/20210531/anapa-1734918961.html

https://ria.ru/20210409/ufa-1727542205.html

оренбург

оренбургская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, оренбург, оренбургская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)