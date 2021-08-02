https://ria.ru/20210802/oppozitsiya-1744008068.html

Оппозиция Армении покинула зал заседания парламента

Оппозиция Армении покинула зал заседания парламента - РИА Новости, 02.08.2021

Оппозиция Армении покинула зал заседания парламента

Оппозиционные фракции армянского парламента "Армения" и "Честь имею" покинули зал заседания парламента во время представления провластного кандидата на пост... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T14:44

2021-08-02T14:44

2021-08-02T15:01

в мире

армения

роберт кочарян

арцвик минасян

никол пашинян

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598911257_0:63:3076:1793_1920x0_80_0_0_8f4546f982ad5dd90de2774c7f248319.jpg

ЕРЕВАН, 2 авг – РИА Новости. Оппозиционные фракции армянского парламента "Армения" и "Честь имею" покинули зал заседания парламента во время представления провластного кандидата на пост спикера Алена Симоняна, передает корреспондент РИА Новости.В понедельник в Армении проходит первое заседание нового парламента, на котором должны избрать его руководство. Оппозиционные фракции парламента предложили на пост спикера находящихся под арестом мэров городов Мегри и Сисиан Мхитара Закаряна и Артура Саркисяна. Правящая партия "Мой шаг" - Алена Симоняна."Фракция "Мой шаг" выдвигает кандидатуру Алена Симоняна на пост председателя Национального собрания", - сказал глава фракции Айк Конджорян.Ранее представители оппозиционных фракций Арцвик Минасян и Айк Мамиджанян заявили, что отсутствие арестованных депутатов на выборах спикера противоречит конституции и они не будут участвовать в незаконном процессе. После этого депутаты двух фракций покинули зал заседаний.Внеочередные парламентские выборы прошли в Армении 20 июня, в них приняли участие 21 партия и четыре блока. Партия "Гражданский договор" и. о. премьера Никола Пашиняна, согласно окончательным данным ЦИК, победила с 53,91%, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна набрал 21,9%, блок "Честь имею" Сержа Саргсяна поддержали 5,22%. И хотя последний не набрал необходимых 7% голосов, согласно законодательству, пройдет в парламент, так как в законодательном органе обязательно присутствие как минимум трех политических сил. В ЦИК заявили, что партия Пашиняна получит в новом парламенте 71 мандат, блоки Кочаряна и Саргсяна – 29 и семь соответственно.

https://radiosputnik.ria.ru/20210802/armeniya-1743968244.html

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, армения, роберт кочарян, арцвик минасян, никол пашинян