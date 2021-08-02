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Оппозиция Армении покинула зал заседания парламента
Оппозиция Армении покинула зал заседания парламента - РИА Новости, 02.08.2021
Оппозиция Армении покинула зал заседания парламента
Оппозиционные фракции армянского парламента "Армения" и "Честь имею" покинули зал заседания парламента во время представления провластного кандидата на пост... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T14:44
2021-08-02T15:01
в мире
армения
роберт кочарян
арцвик минасян
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 2 авг – РИА Новости. Оппозиционные фракции армянского парламента "Армения" и "Честь имею" покинули зал заседания парламента во время представления провластного кандидата на пост спикера Алена Симоняна, передает корреспондент РИА Новости.В понедельник в Армении проходит первое заседание нового парламента, на котором должны избрать его руководство. Оппозиционные фракции парламента предложили на пост спикера находящихся под арестом мэров городов Мегри и Сисиан Мхитара Закаряна и Артура Саркисяна. Правящая партия "Мой шаг" - Алена Симоняна."Фракция "Мой шаг" выдвигает кандидатуру Алена Симоняна на пост председателя Национального собрания", - сказал глава фракции Айк Конджорян.Ранее представители оппозиционных фракций Арцвик Минасян и Айк Мамиджанян заявили, что отсутствие арестованных депутатов на выборах спикера противоречит конституции и они не будут участвовать в незаконном процессе. После этого депутаты двух фракций покинули зал заседаний.Внеочередные парламентские выборы прошли в Армении 20 июня, в них приняли участие 21 партия и четыре блока. Партия "Гражданский договор" и. о. премьера Никола Пашиняна, согласно окончательным данным ЦИК, победила с 53,91%, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна набрал 21,9%, блок "Честь имею" Сержа Саргсяна поддержали 5,22%. И хотя последний не набрал необходимых 7% голосов, согласно законодательству, пройдет в парламент, так как в законодательном органе обязательно присутствие как минимум трех политических сил. В ЦИК заявили, что партия Пашиняна получит в новом парламенте 71 мандат, блоки Кочаряна и Саргсяна – 29 и семь соответственно.
https://radiosputnik.ria.ru/20210802/armeniya-1743968244.html
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в мире, армения, роберт кочарян, арцвик минасян, никол пашинян
14:44 02.08.2021 (обновлено: 15:01 02.08.2021)
 
Оппозиция Армении покинула зал заседания парламента

В Армении оппозиционные депутаты покинули зал заседания парламента в знак протеста

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкРуководитель оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян выступает в парламенте Армении в Ереване
Руководитель оппозиционной партии Процветающая Армения Гагик Царукян выступает в парламенте Армении в Ереване - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 2 авг – РИА Новости. Оппозиционные фракции армянского парламента "Армения" и "Честь имею" покинули зал заседания парламента во время представления провластного кандидата на пост спикера Алена Симоняна, передает корреспондент РИА Новости.
В понедельник в Армении проходит первое заседание нового парламента, на котором должны избрать его руководство. Оппозиционные фракции парламента предложили на пост спикера находящихся под арестом мэров городов Мегри и Сисиан Мхитара Закаряна и Артура Саркисяна. Правящая партия "Мой шаг" - Алена Симоняна.
"Фракция "Мой шаг" выдвигает кандидатуру Алена Симоняна на пост председателя Национального собрания", - сказал глава фракции Айк Конджорян.
Ранее представители оппозиционных фракций Арцвик Минасян и Айк Мамиджанян заявили, что отсутствие арестованных депутатов на выборах спикера противоречит конституции и они не будут участвовать в незаконном процессе. После этого депутаты двух фракций покинули зал заседаний.
Внеочередные парламентские выборы прошли в Армении 20 июня, в них приняли участие 21 партия и четыре блока. Партия "Гражданский договор" и. о. премьера Никола Пашиняна, согласно окончательным данным ЦИК, победила с 53,91%, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна набрал 21,9%, блок "Честь имею" Сержа Саргсяна поддержали 5,22%. И хотя последний не набрал необходимых 7% голосов, согласно законодательству, пройдет в парламент, так как в законодательном органе обязательно присутствие как минимум трех политических сил. В ЦИК заявили, что партия Пашиняна получит в новом парламенте 71 мандат, блоки Кочаряна и Саргсяна – 29 и семь соответственно.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
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В миреАрменияРоберт КочарянАрцвик МинасянНикол Пашинян
 
 
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