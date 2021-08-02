14:44 02.08.2021 (обновлено: 15:01 02.08.2021)
Оппозиция Армении покинула зал заседания парламента
В Армении оппозиционные депутаты покинули зал заседания парламента в знак протеста
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкРуководитель оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян выступает в парламенте Армении в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц
ЕРЕВАН, 2 авг – РИА Новости. Оппозиционные фракции армянского парламента "Армения" и "Честь имею" покинули зал заседания парламента во время представления провластного кандидата на пост спикера Алена Симоняна, передает корреспондент РИА Новости.
В понедельник в Армении проходит первое заседание нового парламента, на котором должны избрать его руководство. Оппозиционные фракции парламента предложили на пост спикера находящихся под арестом мэров городов Мегри и Сисиан Мхитара Закаряна и Артура Саркисяна. Правящая партия "Мой шаг" - Алена Симоняна.
"Фракция "Мой шаг" выдвигает кандидатуру Алена Симоняна на пост председателя Национального собрания", - сказал глава фракции Айк Конджорян.
Ранее представители оппозиционных фракций Арцвик Минасян и Айк Мамиджанян заявили, что отсутствие арестованных депутатов на выборах спикера противоречит конституции и они не будут участвовать в незаконном процессе. После этого депутаты двух фракций покинули зал заседаний.
Внеочередные парламентские выборы прошли в Армении 20 июня, в них приняли участие 21 партия и четыре блока. Партия "Гражданский договор" и. о. премьера Никола Пашиняна, согласно окончательным данным ЦИК, победила с 53,91%, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна набрал 21,9%, блок "Честь имею" Сержа Саргсяна поддержали 5,22%. И хотя последний не набрал необходимых 7% голосов, согласно законодательству, пройдет в парламент, так как в законодательном органе обязательно присутствие как минимум трех политических сил. В ЦИК заявили, что партия Пашиняна получит в новом парламенте 71 мандат, блоки Кочаряна и Саргсяна – 29 и семь соответственно.