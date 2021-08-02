https://ria.ru/20210802/novosibirsk-1743977179.html

Военные объяснили инцидент с "застрявшей" под мостом в Новосибирске пушкой

Военные объяснили инцидент с "застрявшей" под мостом в Новосибирске пушкой - РИА Новости, 02.08.2021

Военные объяснили инцидент с "застрявшей" под мостом в Новосибирске пушкой

В пресс-службе Центрального военного округа прокомментировали затор, возникший под железнодорожным мостом в Новосибирске при транспортировке самоходной пушки... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T12:38

2021-08-02T12:38

2021-08-02T14:16

безопасность

новосибирск

кольцово

центральный военный округ

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НОВОСИБИРСК, 2 авг — РИА Новости. В пресс-службе Центрального военного округа прокомментировали затор, возникший под железнодорожным мостом в Новосибирске при транспортировке самоходной пушки 2С7М "Малка".Накануне в соцсетях и СМИ появились фотографии с якобы застрявшим под мостом в районе Академгородка орудием, в результате чего на дороге образовалась пробка.В ЦВО отметили, что техника не застревала под мостом, военнослужащие изначально немного спустили колеса, чтобы пушка могла проехать.Самоходная пушка 2С7М "Малка" является модернизированным вариантом орудия 2С7 "Пион", созданным в 1980-х годах и до сих пор считающимся одной из самых мощных пушек в мире. Установка предназначена для поражения важных целей и объектов противника, расположенных в тактической глубине обороны за линией фронта. Пушка может стрелять осколочно-фугасными снарядами, а также активно-реактивными боеприпасами. Однако главным преимуществом данного оружия является возможность использовать бетонобойные и химические снаряды, а также спецбоеприпасы с ядерным зарядом.

https://ria.ru/20191006/1559442060.html

новосибирск

кольцово

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безопасность, новосибирск, кольцово, центральный военный округ