https://ria.ru/20210802/nablyudateli-1744015951.html

Памфилова призвала партии активнее привлекать наблюдателей на выборы

Памфилова призвала партии активнее привлекать наблюдателей на выборы - РИА Новости, 02.08.2021

Памфилова призвала партии активнее привлекать наблюдателей на выборы

Председатель ЦИК Элла Памфилова призвала партии активнее привлекать наблюдателей на предстоящие выборы, чтобы обеспечить достоверный результат. РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T15:16

2021-08-02T15:16

2021-08-02T15:16

политика

госдума рф

элла памфилова

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Председатель ЦИК Элла Памфилова призвала партии активнее привлекать наблюдателей на предстоящие выборы, чтобы обеспечить достоверный результат."Я всех представителей партий призываю хорошенько сейчас поработать, в том числе с наблюдателями. Готовьте наблюдателей. Мы готовы вам помогать. Чем больше будет наблюдателей от партий, тем больше гарантий, что результат будет достоверным. Мы в этом заинтересованы, как никто, и создаём для вас все необходимые условия", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в понедельник.Она отметила, что Центризбирком готов помогать с обучением наблюдателей."Самое главное - привлекать членов партии, сторонников, пусть приходят. У нас почти 100 тысяч участков, мы хотим, чтобы все они были закрыты наблюдением. Чтобы ни у кого, в том числе у тех, кто спекулирует, кто хотел бы сорвать наши выборы, дискредитировать их, не было ни единого повода сказать, что были какие-то манипуляции. А если где-то выявили с вашей помощью, будем не только хватать за руку, но и наказывать, это наша с вами общая задача", - подчеркнула председатель ЦИК.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210802/vybory-1744005463.html

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политика, госдума рф, элла памфилова