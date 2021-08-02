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Пекинское метро ввело оплату цифровой валютой
Пекинское метро ввело оплату цифровой валютой - РИА Новости, 02.08.2021
Пекинское метро ввело оплату цифровой валютой
Метрополитен Пекина с 1 августа стал принимать цифровую валюту для оплаты проезда. Электронным юанем можно оплатить покупку и пополнение баланса транспортных... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T12:34
2021-08-02T12:34
2021-08-02T12:34
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МОСКВА, 2 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". Метрополитен Пекина с 1 августа стал принимать цифровую валюту для оплаты проезда. Электронным юанем можно оплатить покупку и пополнение баланса транспортных карт, а также привязать его к мобильному приложению, через которое идет оплата проезда.Напомним, что китайская столица является одним из пионеров широкого внедрения национальной электронной валюты. Расчеты в цифровых юанях здесь поддерживают уже более 2000 магазинов, множество ресторанов. Повсеместного использования цифрового юаня в Пекине можно ожидать уже в 2022 году: на зимней Олимпиаде электронный юань будет уже доступен для расчетов не только гражданам Китая, но и иностранцам.КНР приступила к разработке национальной электронной валюты еще в 2014 году, а в 2020-м вышла на финишную прямую: электронный юань начали активно тестировать. В рамках тестов власти уже бесплатно раздали 150 миллионов юаней 500 тысячам пользователей. Тесты проводятся в Пекине, Шанхае, Шэньчжэне, Чэнду и Сучжоу.Для расчетов китайской электронной валютой с мобильного телефона не будет требоваться подключения к сети или привязок к банковским картам. Как пояснил экс-председатель Банка Китая, а ныне – глава Всекитайской ассоциации онлайн-финансов Ли Лихуэй, "при расчетах в электронной валюте будет использоваться технология коммуникации ближнего поля NFC. Не нужно будет ни подключения к интернету, ни привязки к банковской карте. Кроме того, в отличие от мобильных платежных систем, можно будет проводить сразу очень крупные суммы".
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РИА Новости
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китай, метро
МОСКВА, 2 авг - Проект "Россия-Китай: Главное".
Метрополитен Пекина
с 1 августа стал принимать цифровую валюту для оплаты проезда. Электронным юанем можно оплатить покупку и пополнение баланса транспортных карт, а также привязать его к мобильному приложению, через которое идет оплата проезда.
Напомним, что китайская столица является одним из пионеров широкого внедрения национальной электронной валюты. Расчеты в цифровых юанях здесь поддерживают уже более 2000 магазинов, множество ресторанов. Повсеместного использования цифрового юаня в Пекине можно ожидать уже в 2022 году: на зимней Олимпиаде электронный юань будет уже доступен для расчетов не только гражданам Китая, но и иностранцам.
КНР приступила к разработке национальной электронной валюты еще в 2014 году, а в 2020-м вышла на финишную прямую: электронный юань начали активно тестировать. В рамках тестов власти уже бесплатно раздали 150 миллионов юаней 500 тысячам пользователей. Тесты проводятся в Пекине, Шанхае, Шэньчжэне, Чэнду и Сучжоу.
Для расчетов китайской электронной валютой с мобильного телефона не будет требоваться подключения к сети или привязок к банковским картам. Как пояснил экс-председатель Банка Китая, а ныне – глава Всекитайской ассоциации онлайн-финансов Ли Лихуэй, "при расчетах в электронной валюте будет использоваться технология коммуникации ближнего поля NFC. Не нужно будет ни подключения к интернету, ни привязки к банковской карте. Кроме того, в отличие от мобильных платежных систем, можно будет проводить сразу очень крупные суммы".