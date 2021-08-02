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США пригрозили Ирану коллективным ответом из-за атаки на судно
США пригрозили Ирану коллективным ответом из-за атаки на судно - РИА Новости, 02.08.2021
США пригрозили Ирану коллективным ответом из-за атаки на судно
США в тесной координации с Великобританией, Израилем и Румынией готовят коллективный ответ Ирану на нападение на торговое судно, сказал журналистам госсекретарь РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T21:42
2021-08-02T21:42
2021-08-02T21:46
в мире
сша
румыния
аравийское море
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. США в тесной координации с Великобританией, Израилем и Румынией готовят коллективный ответ Ирану на нападение на торговое судно, сказал журналистам госсекретарь США Энтони Блинкен."Мы находимся в очень тесном контакте с Великобританией, Израилем, Румынией и другими странами. Будет коллективный ответ", - сказал он на брифинге.США возложили на Иран ответственность за нападение с использованием беспилотника на торговое судно в Аравийском море. Жертвами атаки стали два человека.
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в мире, сша, румыния, аравийское море, энтони блинкен
21:42 02.08.2021 (обновлено: 21:46 02.08.2021)
США пригрозили Ирану коллективным ответом из-за атаки на судно
Госсекретарь Блинкен: США с союзниками готовят коллективный ответ Ирану из-за атаки на судно