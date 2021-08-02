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Экс-посол США в России Макфол извинился за хвастовство
Экс-посол США в России Макфол извинился за хвастовство - РИА Новости, 02.08.2021
Экс-посол США в России Макфол извинился за хвастовство
Экс-посол США в РФ Майкл Макфол принес извинения за то, что хвастался в личной переписке большим домом и высокими доходами до одного миллиона долларов в год. РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T13:55
2021-08-02T13:55
в мире
сша
барак обама
стэнфордский университет
майкл макфол
россия
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ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Экс-посол США в РФ Майкл Макфол принес извинения за то, что хвастался в личной переписке большим домом и высокими доходами до одного миллиона долларов в год.Как передает телеканал Fox News, Макфол вступил в спор с анонимным пользователем Twitter в частной переписке. В ответ на критику в свой адрес экс-посол написал, что имеет работу в лучшем университете мира, живет "в гигантском доме в раю" и зарабатывает почти миллион долларов в год. Дипломат также похвастался, что имеет множество поклонников, и ему неплохо живется и без российской визы. Скриншот переписки попал в открытый доступ."Я написал это сообщение в частном канале. Не ожидал, что его опубликуют. И все равно это было ошибкой. Я приношу извинения. Это было высокомерно и глупо", - написал Макфол в Twitter.Как отметил дипломат, на него напал "рой троллей из России", а он отреагировал наиболее непрофессиональным образом. "Это объяснение, а не оправдание", - подытожил политик.Макфол был послом в России в 2012-2014 годах, когда президентом США был Барак Обама. Сейчас Макфол профессор в Стэнфордском университете. Ему запрещен въезд в РФ.
https://ria.ru/20210226/posol-1599109564.html
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в мире, сша, барак обама, стэнфордский университет, майкл макфол, россия
13:55 02.08.2021
 
Экс-посол США в России Макфол извинился за хвастовство

Экс-посол США в России Макфол извинился за хвастовство большим домом и высокой зарплатой

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМайкл Макфол
Майкл Макфол - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Экс-посол США в РФ Майкл Макфол принес извинения за то, что хвастался в личной переписке большим домом и высокими доходами до одного миллиона долларов в год.
Как передает телеканал Fox News, Макфол вступил в спор с анонимным пользователем Twitter в частной переписке. В ответ на критику в свой адрес экс-посол написал, что имеет работу в лучшем университете мира, живет "в гигантском доме в раю" и зарабатывает почти миллион долларов в год. Дипломат также похвастался, что имеет множество поклонников, и ему неплохо живется и без российской визы. Скриншот переписки попал в открытый доступ.
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Бывший посол США Макфол скучает по русскому творогу
"Я написал это сообщение в частном канале. Не ожидал, что его опубликуют. И все равно это было ошибкой. Я приношу извинения. Это было высокомерно и глупо", - написал Макфол в Twitter.
Как отметил дипломат, на него напал "рой троллей из России", а он отреагировал наиболее непрофессиональным образом. "Это объяснение, а не оправдание", - подытожил политик.
Макфол был послом в России в 2012-2014 годах, когда президентом США был Барак Обама. Сейчас Макфол профессор в Стэнфордском университете. Ему запрещен въезд в РФ.
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В миреСШАБарак ОбамаСтэнфордский университетМайкл МакфолРоссия
 
 
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