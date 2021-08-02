Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Для тега Удмуртская республика - РИА Новости, 1920, 31.10.2019
Удмуртская Республика
https://ria.ru/20210802/les-1744059495.html
В Удмуртии восстановят более девяти тысяч гектаров леса, заявил Бречалов
В Удмуртии восстановят более девяти тысяч гектаров леса, заявил Бречалов - РИА Новости, 02.08.2021
В Удмуртии восстановят более девяти тысяч гектаров леса, заявил Бречалов
Более 9 тысяч гектаров леса планируют восстановить в Удмуртии в 2021 году, деревьев в республике высаживается больше, чем вырубается или гибнет, заявил глава... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T18:59
2021-08-02T18:59
удмуртская республика
общество
удмуртская республика (удмуртия)
александр бречалов
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576344212_0:107:2983:1785_1920x0_80_0_0_ab2cc04a2ac21c41cdc14a293970156c.jpg
УФА, 2 авг - РИА Новости. Более 9 тысяч гектаров леса планируют восстановить в Удмуртии в 2021 году, деревьев в республике высаживается больше, чем вырубается или гибнет, заявил глава региона Александр Бречалов.Бречалов рассказал, что специалисты "Удмуртлеса" вырастили 900 тысяч сеянцев ели и 100 тысяч сеянцев сосны. "Все это – растения с закрытой корневой системой, они легче приживаются и не требуют густых посадок. Подрастающие сеянцы сосны будут высажены весной 2022 года, а ели – в 2023 году", - сообщил глава Удмуртии.В пресс-службе руководителя региона отметили, что лесовосстановление становится еще более эффективным с посадкой деревьев с закрытой корневой системой. "При закрытой корневой системе приживаемость будущих деревьев выше, не требуется густых посадок. Корневая система сеянцев не подвергается воздействию факторов внешней среды при перевозке, посадке и хранении. Также юные деревья меньше подвергаются стрессу при посадке, технология высаживания позволяет выполнять работы в течение вегетационного периода", - приводит пресс-служба слова министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии Дениса Удалова.
https://ria.ru/20210728/udmurtiya-1743276536.html
удмуртская республика (удмуртия)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576344212_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_fbf1125ceb8a5036a4551fbdf1f266b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, удмуртская республика (удмуртия), александр бречалов, россия
18:59 02.08.2021
 
В Удмуртии восстановят более девяти тысяч гектаров леса, заявил Бречалов

Глава Удмуртии Бречалов: 9,2 тысячи гектаров леса планируют восстановить в регионе в 2021 году

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк Александр Бречалов
 Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
УФА, 2 авг - РИА Новости. Более 9 тысяч гектаров леса планируют восстановить в Удмуртии в 2021 году, деревьев в республике высаживается больше, чем вырубается или гибнет, заявил глава региона Александр Бречалов.

"На сегодняшний день в республике леса высаживается больше, чем вырубается или гибнет по естественным причинам. В целом в Удмуртии в планах этого года, в соответствии с инициированным президентом России Владимиром Путиным нацпроектом "Экология", восстановить лес на территории 9,2 тысячи гектаров", - сообщил он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Бречалов рассказал, что специалисты "Удмуртлеса" вырастили 900 тысяч сеянцев ели и 100 тысяч сеянцев сосны. "Все это – растения с закрытой корневой системой, они легче приживаются и не требуют густых посадок. Подрастающие сеянцы сосны будут высажены весной 2022 года, а ели – в 2023 году", - сообщил глава Удмуртии.
В пресс-службе руководителя региона отметили, что лесовосстановление становится еще более эффективным с посадкой деревьев с закрытой корневой системой. "При закрытой корневой системе приживаемость будущих деревьев выше, не требуется густых посадок. Корневая система сеянцев не подвергается воздействию факторов внешней среды при перевозке, посадке и хранении. Также юные деревья меньше подвергаются стрессу при посадке, технология высаживания позволяет выполнять работы в течение вегетационного периода", - приводит пресс-служба слова министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии Дениса Удалова.
Глава Удмуртии Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
28 июля, 14:27Удмуртская Республика
Бречалов рассказал о работах по ремонту дорог в рамках нацпроекта
 
Удмуртская РеспубликаОбществоУдмуртская Республика (Удмуртия)Александр БречаловРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:03Крым и Севастополь стали лидерами по росту вкладов населения
06:59СМИ: КНДР первая предложила Южной Корее восстановить каналы связи
06:54Врачи рассказали, как пациенты с аллергией переносят вакцинацию от COVID-19
06:49Антонов прокомментировал попытки США обвинить РФ в проблемах с дипломатами
06:38Антонов рассказал о "насмешке" США с выдачей виз российским дипломатам
06:32Антонов: госдеп ввел в заблуждение о положении дел в работе дипломатов
06:23Врач рассказал, как не заболеть, промокнув под дождем
06:22Названы продукты, которые нельзя употреблять натощак
06:06Мошенники придумали, как шантажировать "троллящих" их россиян
05:29В Забайкалье пациентка погибла при пожаре в больнице
05:09Эксперты рассказали, как правильно выбрать репетитора
05:04СМИ: сотрудникам NYT запретили расследовать происхождение COVID-19
04:58На курильском острове Шумшу нашли останки шести советских солдат
04:15На Украине назвали главную причину провала борьбы с "Северным потоком — 2"
04:10Врач рассказал об особенности постковидного синдрома при штамме "дельта"
04:01Канада осудила нападение на танкер Mercer Street
03:54Глава МВД выявил упущения в работе камчатской полиции
03:41В России создают дальнюю гиперзвуковую ракету Х-95
03:21Google осенью представит смартфоны, работающие на новом чипе
03:14Эксперт объяснил, кому положена прибавка к пенсии в августе
Лента новостейМолния