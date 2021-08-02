https://ria.ru/20210802/les-1744059495.html

В Удмуртии восстановят более девяти тысяч гектаров леса, заявил Бречалов

В Удмуртии восстановят более девяти тысяч гектаров леса, заявил Бречалов - РИА Новости, 02.08.2021

В Удмуртии восстановят более девяти тысяч гектаров леса, заявил Бречалов

Более 9 тысяч гектаров леса планируют восстановить в Удмуртии в 2021 году, деревьев в республике высаживается больше, чем вырубается или гибнет, заявил глава... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T18:59

2021-08-02T18:59

2021-08-02T18:59

удмуртская республика

общество

удмуртская республика (удмуртия)

александр бречалов

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576344212_0:107:2983:1785_1920x0_80_0_0_ab2cc04a2ac21c41cdc14a293970156c.jpg

УФА, 2 авг - РИА Новости. Более 9 тысяч гектаров леса планируют восстановить в Удмуртии в 2021 году, деревьев в республике высаживается больше, чем вырубается или гибнет, заявил глава региона Александр Бречалов.Бречалов рассказал, что специалисты "Удмуртлеса" вырастили 900 тысяч сеянцев ели и 100 тысяч сеянцев сосны. "Все это – растения с закрытой корневой системой, они легче приживаются и не требуют густых посадок. Подрастающие сеянцы сосны будут высажены весной 2022 года, а ели – в 2023 году", - сообщил глава Удмуртии.В пресс-службе руководителя региона отметили, что лесовосстановление становится еще более эффективным с посадкой деревьев с закрытой корневой системой. "При закрытой корневой системе приживаемость будущих деревьев выше, не требуется густых посадок. Корневая система сеянцев не подвергается воздействию факторов внешней среды при перевозке, посадке и хранении. Также юные деревья меньше подвергаются стрессу при посадке, технология высаживания позволяет выполнять работы в течение вегетационного периода", - приводит пресс-служба слова министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии Дениса Удалова.

https://ria.ru/20210728/udmurtiya-1743276536.html

удмуртская республика (удмуртия)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, удмуртская республика (удмуртия), александр бречалов, россия