В Удмуртии восстановят более девяти тысяч гектаров леса, заявил Бречалов
Глава Удмуртии Бречалов: 9,2 тысячи гектаров леса планируют восстановить в регионе в 2021 году
УФА, 2 авг - РИА Новости. Более 9 тысяч гектаров леса планируют восстановить в Удмуртии в 2021 году, деревьев в республике высаживается больше, чем вырубается или гибнет, заявил глава региона Александр Бречалов.
"На сегодняшний день в республике леса высаживается больше, чем вырубается или гибнет по естественным причинам. В целом в Удмуртии в планах этого года, в соответствии с инициированным президентом России Владимиром Путиным нацпроектом "Экология", восстановить лес на территории 9,2 тысячи гектаров", - сообщил он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Бречалов рассказал, что специалисты "Удмуртлеса" вырастили 900 тысяч сеянцев ели и 100 тысяч сеянцев сосны. "Все это – растения с закрытой корневой системой, они легче приживаются и не требуют густых посадок. Подрастающие сеянцы сосны будут высажены весной 2022 года, а ели – в 2023 году", - сообщил глава Удмуртии.
В пресс-службе руководителя региона отметили, что лесовосстановление становится еще более эффективным с посадкой деревьев с закрытой корневой системой. "При закрытой корневой системе приживаемость будущих деревьев выше, не требуется густых посадок. Корневая система сеянцев не подвергается воздействию факторов внешней среды при перевозке, посадке и хранении. Также юные деревья меньше подвергаются стрессу при посадке, технология высаживания позволяет выполнять работы в течение вегетационного периода", - приводит пресс-служба слова министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии Дениса Удалова.