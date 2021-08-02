https://ria.ru/20210802/kuleba-1744076270.html

В Госдуме оценили слова Кулебы о нахождении России "в орбите Китая"

В Госдуме оценили слова Кулебы о нахождении России "в орбите Китая" - РИА Новости, 02.08.2021

В Госдуме оценили слова Кулебы о нахождении России "в орбите Китая"

Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что Россия "находится в орбите Пекина", заявил, что РФ может "идти... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T21:18

2021-08-02T21:18

2021-08-02T21:18

в мире

руслан бальбек

дмитрий кулеба

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/156202/09/1562020959_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_d60a642932b7d882d13f8fef59e08bf7.jpg

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что Россия "находится в орбите Пекина", заявил, что РФ может "идти параллельными курсами и с востоком, и с западом".Ранее одно из американских изданий опубликовало статью Кулебы, где он пишет, что Москва "уже давно находится в орбите Пекина" и осознает риски сближения с "гораздо более мощным Китаем"."Мы – страна, находящаяся вне каких-либо орбит. Мы можем идти параллельными курсами и с востоком, и с западом, но не собираемся интегрироваться ни с той, ни с другой стороной. Господин Кулеба думал, что сказал сенсацию, а на деле проявил себя дилетантом в дипломатии и лжецом как госслужащий. Впрочем, врать широкой общественности – основа его имиджа. В сегодняшней Украине нет ни государственной политики, ни дипломатии, есть только настойчивая маниакальная страсть войти в западную орбиту", – сказал Бальбек РИА Новости.

https://ria.ru/20210802/kamni-1744067060.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, руслан бальбек, дмитрий кулеба