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В Госдуме оценили слова Кулебы о нахождении России "в орбите Китая"
В Госдуме оценили слова Кулебы о нахождении России "в орбите Китая" - РИА Новости, 02.08.2021
В Госдуме оценили слова Кулебы о нахождении России "в орбите Китая"
Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что Россия "находится в орбите Пекина", заявил, что РФ может "идти... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T21:18
2021-08-02T21:18
2021-08-02T21:18
в мире
руслан бальбек
дмитрий кулеба
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что Россия "находится в орбите Пекина", заявил, что РФ может "идти параллельными курсами и с востоком, и с западом".Ранее одно из американских изданий опубликовало статью Кулебы, где он пишет, что Москва "уже давно находится в орбите Пекина" и осознает риски сближения с "гораздо более мощным Китаем"."Мы – страна, находящаяся вне каких-либо орбит. Мы можем идти параллельными курсами и с востоком, и с западом, но не собираемся интегрироваться ни с той, ни с другой стороной. Господин Кулеба думал, что сказал сенсацию, а на деле проявил себя дилетантом в дипломатии и лжецом как госслужащий. Впрочем, врать широкой общественности – основа его имиджа. В сегодняшней Украине нет ни государственной политики, ни дипломатии, есть только настойчивая маниакальная страсть войти в западную орбиту", – сказал Бальбек РИА Новости.
https://ria.ru/20210802/kamni-1744067060.html
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в мире, руслан бальбек, дмитрий кулеба
В Госдуме оценили слова Кулебы о нахождении России "в орбите Китая"
Депутат Госдумы Бальбек: Россия вне орбит и может идти разными курсами и с востоком, и с западом