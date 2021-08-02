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В Ленинградской области назвали долю заболевших COVID-19 среди привитых

В Ленинградской области назвали долю заболевших COVID-19 среди привитых - РИА Новости, 02.08.2021

В Ленинградской области назвали долю заболевших COVID-19 среди привитых

Доля жителей Ленинградской области, которые заболели коронавирусом, несмотря на сделанные прививки, составляет 1,2% от общего количества вакцинированных,... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T19:40

2021-08-02T19:40

2021-08-02T19:40

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 авг – РИА Новости. Доля жителей Ленинградской области, которые заболели коронавирусом, несмотря на сделанные прививки, составляет 1,2% от общего количества вакцинированных, сообщает пресс-служба регионального правительства.Как информируют областные власти, по данным на понедельник в регионе привито 424 388 человек, в том числе 304 866 человек прошли полный цикл вакцинации. В настоящее время в медицинских учреждениях региона развернуто 2044 койки для пациентов с COVID-19, из которых свободно 682.Как сообщалось ранее, доля жителей Петербурга, которые прошли полный цикл вакцинации, но заболели коронавирусом, составляет 1,7% от общего количества привитых.

https://ria.ru/20210730/antitela-1743500762.html

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