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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210802/koronavirus-1743950518.html
В России за сутки выписали 14 893 переболевших COVID-19
В России за сутки выписали 14 893 переболевших COVID-19 - РИА Новости, 02.08.2021
В России за сутки выписали 14 893 переболевших COVID-19
В РФ за сутки выписаны 14 893 человека после COVID-19, за все время - 5 640 783, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T11:03
2021-08-02T11:03
распространение коронавируса
общество
московская область (подмосковье)
москва
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. В РФ за сутки выписаны 14 893 человека после COVID-19, за все время - 5 640 783, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 14 893 человека... За весь период выписано по выздоровлении по России – 5 640 783", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выздоровел 2 881 человек, в Подмосковье - 1 701, в Санкт-Петербурге - 835.
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общество, московская область (подмосковье), москва, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:03 02.08.2021
 
В России за сутки выписали 14 893 переболевших COVID-19

Оперативный штаб: в России за сутки выписали 14 893 переболевших COVID-19

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкМногофункциональный военный ковид-госпиталь в Кызыле
Многофункциональный военный ковид-госпиталь в Кызыле - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. В РФ за сутки выписаны 14 893 человека после COVID-19, за все время - 5 640 783, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 14 893 человека... За весь период выписано по выздоровлении по России – 5 640 783", - говорится в сообщении.
Сотрудник службы безопасности возле Уханьского института вирусологии - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
08:06Распространение коронавируса
Республиканцы опубликовали итоги расследования о происхождении коронавируса
В частности, в Москве выздоровел 2 881 человек, в Подмосковье - 1 701, в Санкт-Петербурге - 835.
 
Распространение коронавирусаОбществоМосковская область (Подмосковье)МоскваРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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