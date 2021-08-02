https://ria.ru/20210802/koronavirus-1743950518.html

В России за сутки выписали 14 893 переболевших COVID-19

В России за сутки выписали 14 893 переболевших COVID-19 - РИА Новости, 02.08.2021

В России за сутки выписали 14 893 переболевших COVID-19

В РФ за сутки выписаны 14 893 человека после COVID-19, за все время - 5 640 783, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T11:03

2021-08-02T11:03

2021-08-02T11:03

распространение коронавируса

общество

московская область (подмосковье)

москва

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. В РФ за сутки выписаны 14 893 человека после COVID-19, за все время - 5 640 783, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 14 893 человека... За весь период выписано по выздоровлении по России – 5 640 783", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выздоровел 2 881 человек, в Подмосковье - 1 701, в Санкт-Петербурге - 835.

https://ria.ru/20210802/vaktsina-1743927742.html

московская область (подмосковье)

москва

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, московская область (подмосковье), москва, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии