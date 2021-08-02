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В России за сутки выписали 14 893 переболевших COVID-19
В России за сутки выписали 14 893 переболевших COVID-19 - РИА Новости, 02.08.2021
В России за сутки выписали 14 893 переболевших COVID-19
В РФ за сутки выписаны 14 893 человека после COVID-19, за все время - 5 640 783, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T11:03
2021-08-02T11:03
2021-08-02T11:03
распространение коронавируса
общество
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. В РФ за сутки выписаны 14 893 человека после COVID-19, за все время - 5 640 783, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 14 893 человека... За весь период выписано по выздоровлении по России – 5 640 783", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выздоровел 2 881 человек, в Подмосковье - 1 701, в Санкт-Петербурге - 835.
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общество, московская область (подмосковье), москва, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России за сутки выписали 14 893 переболевших COVID-19
Оперативный штаб: в России за сутки выписали 14 893 переболевших COVID-19