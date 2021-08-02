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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210802/koronavirus-1743950055.html
В России выявили 23 508 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 23 508 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 02.08.2021
В России выявили 23 508 новых случаев заражения коронавирусом
Число выявленных случаев COVID-19 в России за сутки увеличилось на 23 508, рассказали в оперативном штабе. РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T11:02
2021-08-02T12:17
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в России за сутки увеличилось на 23 508, рассказали в оперативном штабе.Накануне сообщалось о 22 804 заболевших. Темп прироста составил 0,37%. Клинических проявлений не было у 2192 человек (9,3%). Не удалось спасти 785 пациентов, выписали после лечения 14 893.Больше всего инфицированных выявили в Москве (3330), Санкт-Петербурге (1914), Подмосковье (1596), Нижегородской (541), Свердловской (527) и Воронежской (483) областях, Красноярском (472) и Пермском (466) краях, а также Самарской (466) и Ростовской (438) областях.Меньше всего — в Магаданской области (25) и Ненецком автономном округе (12). Ни одного случая нет на Чукотке.Всего с начала эпидемии в России зарегистрировали 6 312 185 заразившихся коронавирусом, преодолели болезнь 5 640 783 пациента, умерли 160 137.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 196,5 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 198 миллионов. Более 4,2 миллиона человек спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия, согласно статистике ВОЗ, занимает в этом списке четвертое место.
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общество, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, сша, москва, университет джонса хопкинса, воз
11:02 02.08.2021 (обновлено: 12:17 02.08.2021)
 
В России выявили 23 508 новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 23 508 новых случаев заражения коронавирусом

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинские работники в палате реанимации и и пациент в палате интенсивной терапии во временном госпитале COVID-19 на ВДНХ в Москве
Медицинские работники в палате реанимации и и пациент в палате интенсивной терапии во временном госпитале COVID-19 на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в России за сутки увеличилось на 23 508, рассказали в оперативном штабе.
Накануне сообщалось о 22 804 заболевших. Темп прироста составил 0,37%. Клинических проявлений не было у 2192 человек (9,3%).
Не удалось спасти 785 пациентов, выписали после лечения 14 893.
Больше всего инфицированных выявили в Москве (3330), Санкт-Петербурге (1914), Подмосковье (1596), Нижегородской (541), Свердловской (527) и Воронежской (483) областях, Красноярском (472) и Пермском (466) краях, а также Самарской (466) и Ростовской (438) областях.
Меньше всего — в Магаданской области (25) и Ненецком автономном округе (12). Ни одного случая нет на Чукотке.
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Всего с начала эпидемии в России зарегистрировали 6 312 185 заразившихся коронавирусом, преодолели болезнь 5 640 783 пациента, умерли 160 137.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 196,5 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 198 миллионов. Более 4,2 миллиона человек спасти не удалось.
Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия, согласно статистике ВОЗ, занимает в этом списке четвертое место.
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Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииСШАМоскваУниверситет Джонса ХопкинсаВОЗ
 
 
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