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В России выявили 23 508 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 23 508 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 02.08.2021

В России выявили 23 508 новых случаев заражения коронавирусом

Число выявленных случаев COVID-19 в России за сутки увеличилось на 23 508, рассказали в оперативном штабе. РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T11:02

2021-08-02T11:02

2021-08-02T12:17

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в России за сутки увеличилось на 23 508, рассказали в оперативном штабе.Накануне сообщалось о 22 804 заболевших. Темп прироста составил 0,37%. Клинических проявлений не было у 2192 человек (9,3%). Не удалось спасти 785 пациентов, выписали после лечения 14 893.Больше всего инфицированных выявили в Москве (3330), Санкт-Петербурге (1914), Подмосковье (1596), Нижегородской (541), Свердловской (527) и Воронежской (483) областях, Красноярском (472) и Пермском (466) краях, а также Самарской (466) и Ростовской (438) областях.Меньше всего — в Магаданской области (25) и Ненецком автономном округе (12). Ни одного случая нет на Чукотке.Всего с начала эпидемии в России зарегистрировали 6 312 185 заразившихся коронавирусом, преодолели болезнь 5 640 783 пациента, умерли 160 137.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 196,5 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 198 миллионов. Более 4,2 миллиона человек спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия, согласно статистике ВОЗ, занимает в этом списке четвертое место.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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