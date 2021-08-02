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В Москве опробуют генетические тесты на тяжесть течения COVID-19
В Москве опробуют генетические тесты на тяжесть течения COVID-19 - РИА Новости, 02.08.2021
В Москве опробуют генетические тесты на тяжесть течения COVID-19
Вопрос о применении в Москве генетических тестов на тяжесть течения коронавируса будет решаться по итогам исследования, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T09:57
2021-08-02T09:57
2021-08-02T10:32
распространение коронавируса
общество
москва
владимир евтушенков
афк "система"
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Вопрос о применении в Москве генетических тестов на тяжесть течения коронавируса будет решаться по итогам исследования, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.Ранее "Ведомости" опубликовали информацию, что входящая в АФК "Система" Владимира Евтушенкова компания "Система-биотех" получила разрешение департамента здравоохранения Москвы на клиническую апробацию в столичных медучреждениях своего генетического теста для прогнозирования тяжести протекания COVID-19."Приказом Департамента здравоохранения Москвы предусмотрено проведение научно-исследовательской работы "Проведение сличительных испытаний технологий исследования взаимосвязи генетических факторов организма человека и тяжести течения заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19, корреляции клинических показателей и штаммов вируса", в которой примут участие медицинские организации, подведомственные Департаменту: ГКБ №15 имени О.М. Филатова, ГКБ №40, НИИ скорой помощи имени Склифосовского и другие. Вопрос о практическом применении тестов будет решаться по результатам исследований", - рассказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20210714/kovid-1741218930.html
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общество, москва, владимир евтушенков, афк "система", здоровье - общество, коронавирус covid-19
09:57 02.08.2021 (обновлено: 10:32 02.08.2021)
В Москве опробуют генетические тесты на тяжесть течения COVID-19
Московский департамент здравоохранения рассказал о генетических тестах на тяжесть течения COVID-19