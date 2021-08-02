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Собянин назвал финансовые потери Москвы из-за пандемии коронавируса
Собянин назвал финансовые потери Москвы из-за пандемии коронавируса - РИА Новости, 02.08.2021
Собянин назвал финансовые потери Москвы из-за пандемии коронавируса
"Цена" пандемии для Москвы превысила 600 миллиардов рублей, заявил в понедельник мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T00:32
2021-08-02T00:32
2021-08-02T01:42
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экономика
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. "Цена" пандемии для Москвы превысила 600 миллиардов рублей, заявил в понедельник мэр столицы Сергей Собянин.На вопрос о том, превышает ли эта сумма 600 миллиардов рублей, он ответил утвердительно.Коснувшись вопроса о вакцинации 60 процентов работников, Собянин заявил, что тотальные проверки выполнения соответствующего требования не планируются."Мы и без тотальных проверок достигли поставленных целей", - сказал Собянин.Столичный градоначальник также сообщил, что удаленного обучения с 1 сентября в Москве не планируется.
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экономика, москва, сергей собянин, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
00:32 02.08.2021 (обновлено: 01:42 02.08.2021)
Собянин назвал финансовые потери Москвы из-за пандемии коронавируса
Собянин заявил, что "цена" пандемии для Москвы превысила 600 миллиардов рублей