https://ria.ru/20210802/koronavirus-1743912539.html

Собянин назвал финансовые потери Москвы из-за пандемии коронавируса

Собянин назвал финансовые потери Москвы из-за пандемии коронавируса - РИА Новости, 02.08.2021

Собянин назвал финансовые потери Москвы из-за пандемии коронавируса

"Цена" пандемии для Москвы превысила 600 миллиардов рублей, заявил в понедельник мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T00:32

2021-08-02T00:32

2021-08-02T01:42

распространение коронавируса

экономика

москва

сергей собянин

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. "Цена" пандемии для Москвы превысила 600 миллиардов рублей, заявил в понедельник мэр столицы Сергей Собянин.На вопрос о том, превышает ли эта сумма 600 миллиардов рублей, он ответил утвердительно.Коснувшись вопроса о вакцинации 60 процентов работников, Собянин заявил, что тотальные проверки выполнения соответствующего требования не планируются."Мы и без тотальных проверок достигли поставленных целей", - сказал Собянин.Столичный градоначальник также сообщил, что удаленного обучения с 1 сентября в Москве не планируется.

https://ria.ru/20210802/moskva-1743912787.html

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