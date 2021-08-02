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Жителя Петербурга обвинили в ударе кулаком по двухмесячному сыну
Жителя Петербурга обвинили в ударе кулаком по двухмесячному сыну - РИА Новости, 02.08.2021
Жителя Петербурга обвинили в ударе кулаком по двухмесячному сыну
Жителю Петербурга предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью двухмесячному сыну: мужчина замахнулся, чтобы ударить сожительницу, но... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T12:26
2021-08-02T12:33
происшествия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 авг – РИА Новости. Жителю Петербурга предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью двухмесячному сыну: мужчина замахнулся, чтобы ударить сожительницу, но попал по ребенку, сообщает в понедельник СК РФ."В Санкт-Петербурге мужчине предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своего малолетнего сына", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, нетрезвый мужчина в ночь на субботу в ходе ссоры с сожительницей, которая держала на руках ребенка, замахнулся на нее, но попал кулаком в голову ребенку. Сейчас мальчик в больнице с тяжелыми травмами.Петербуржцу грозит до десяти лет лишения свободы по пункту "б" части 2 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего".Комментариями защиты РИА Новости не располагает.
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происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)
12:26 02.08.2021 (обновлено: 12:33 02.08.2021)
 
Жителя Петербурга обвинили в ударе кулаком по двухмесячному сыну

СК обвинил жителя Петербурга в ударе кулаком по двухмесячному сыну

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 авг – РИА Новости. Жителю Петербурга предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью двухмесячному сыну: мужчина замахнулся, чтобы ударить сожительницу, но попал по ребенку, сообщает в понедельник СК РФ.
Санкт-Петербурге мужчине предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своего малолетнего сына", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, нетрезвый мужчина в ночь на субботу в ходе ссоры с сожительницей, которая держала на руках ребенка, замахнулся на нее, но попал кулаком в голову ребенку. Сейчас мальчик в больнице с тяжелыми травмами.
Петербуржцу грозит до десяти лет лишения свободы по пункту "б" части 2 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего".
Комментариями защиты РИА Новости не располагает.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
11:38
В Петербурге школьника заподозрили в изнасиловании своего знакомого
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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