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Жителя Петербурга обвинили в ударе кулаком по двухмесячному сыну
Жителя Петербурга обвинили в ударе кулаком по двухмесячному сыну - РИА Новости, 02.08.2021
Жителя Петербурга обвинили в ударе кулаком по двухмесячному сыну
Жителю Петербурга предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью двухмесячному сыну: мужчина замахнулся, чтобы ударить сожительницу, но... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T12:26
2021-08-02T12:26
2021-08-02T12:33
происшествия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 авг – РИА Новости. Жителю Петербурга предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью двухмесячному сыну: мужчина замахнулся, чтобы ударить сожительницу, но попал по ребенку, сообщает в понедельник СК РФ."В Санкт-Петербурге мужчине предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своего малолетнего сына", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, нетрезвый мужчина в ночь на субботу в ходе ссоры с сожительницей, которая держала на руках ребенка, замахнулся на нее, но попал кулаком в голову ребенку. Сейчас мальчик в больнице с тяжелыми травмами.Петербуржцу грозит до десяти лет лишения свободы по пункту "б" части 2 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего".Комментариями защиты РИА Новости не располагает.
https://ria.ru/20210802/peterburg-1743960148.html
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происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)
12:26 02.08.2021 (обновлено: 12:33 02.08.2021)
Жителя Петербурга обвинили в ударе кулаком по двухмесячному сыну
СК обвинил жителя Петербурга в ударе кулаком по двухмесячному сыну