https://ria.ru/20210802/izbienie-1743973707.html

Жителя Петербурга обвинили в ударе кулаком по двухмесячному сыну

Жителя Петербурга обвинили в ударе кулаком по двухмесячному сыну - РИА Новости, 02.08.2021

Жителя Петербурга обвинили в ударе кулаком по двухмесячному сыну

Жителю Петербурга предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью двухмесячному сыну: мужчина замахнулся, чтобы ударить сожительницу, но... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T12:26

2021-08-02T12:26

2021-08-02T12:33

происшествия

санкт-петербург

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 авг – РИА Новости. Жителю Петербурга предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью двухмесячному сыну: мужчина замахнулся, чтобы ударить сожительницу, но попал по ребенку, сообщает в понедельник СК РФ."В Санкт-Петербурге мужчине предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своего малолетнего сына", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, нетрезвый мужчина в ночь на субботу в ходе ссоры с сожительницей, которая держала на руках ребенка, замахнулся на нее, но попал кулаком в голову ребенку. Сейчас мальчик в больнице с тяжелыми травмами.Петербуржцу грозит до десяти лет лишения свободы по пункту "б" части 2 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего".Комментариями защиты РИА Новости не располагает.

https://ria.ru/20210802/peterburg-1743960148.html

санкт-петербург

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2021

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происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)