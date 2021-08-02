https://ria.ru/20210802/internet-1744002153.html

Сайт с похожим на портал нижегородских властей адресом потребовали закрыть

Сайт с похожим на портал нижегородских властей адресом потребовали закрыть - РИА Новости, 02.08.2021

Сайт с похожим на портал нижегородских властей адресом потребовали закрыть

Прокурор потребовал ограничить доступ к сайту с откровенным контентом, адрес которого схож с сайтом правительства Нижегородской области, сообщает объединённая... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T14:19

2021-08-02T14:19

2021-08-02T14:19

происшествия

технологии

нижегородская область

нижний новгород

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 авг - РИА Новости. Прокурор потребовал ограничить доступ к сайту с откровенным контентом, адрес которого схож с сайтом правительства Нижегородской области, сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции региона.Административное исковое заявление прокурора Нижегородского района Нижнего Новгорода о признании информации, размещенной в сети Интернет, "информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено", поступило в Нижегородский районный суд. Иск принят к производству, по нему назначено судебное заседание на 17 августа."В рамках настоящего дела судом приняты меры предварительной защиты, которыми ограничен доступ к информации, размещенной на страницах сайта… поскольку, по мнению суда, информация, размещенная на указанном сайте, посягает на общественную нравственность и здоровье населения, оправдывает противоправное поведение и свободна для всех пользователей сети Интернет", - говорится в сообщении.Между тем прямая ссылка, указанная в сообщении суда, приводит на сайт с информацией интимного характера, который продолжает работать. Адрес сайта с откровенным контентом отличается от адреса сайта регионального правительства одной буквой.

https://ria.ru/20210729/roskomnadzor-1743462468.html

https://ria.ru/20210727/genius-1743022928.html

нижегородская область

нижний новгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, технологии, нижегородская область, нижний новгород