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Сайт с похожим на портал нижегородских властей адресом потребовали закрыть
Сайт с похожим на портал нижегородских властей адресом потребовали закрыть - РИА Новости, 02.08.2021
Сайт с похожим на портал нижегородских властей адресом потребовали закрыть
Прокурор потребовал ограничить доступ к сайту с откровенным контентом, адрес которого схож с сайтом правительства Нижегородской области, сообщает объединённая... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T14:19
2021-08-02T14:19
происшествия
технологии
нижегородская область
нижний новгород
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 авг - РИА Новости. Прокурор потребовал ограничить доступ к сайту с откровенным контентом, адрес которого схож с сайтом правительства Нижегородской области, сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции региона.Административное исковое заявление прокурора Нижегородского района Нижнего Новгорода о признании информации, размещенной в сети Интернет, "информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено", поступило в Нижегородский районный суд. Иск принят к производству, по нему назначено судебное заседание на 17 августа."В рамках настоящего дела судом приняты меры предварительной защиты, которыми ограничен доступ к информации, размещенной на страницах сайта… поскольку, по мнению суда, информация, размещенная на указанном сайте, посягает на общественную нравственность и здоровье населения, оправдывает противоправное поведение и свободна для всех пользователей сети Интернет", - говорится в сообщении.Между тем прямая ссылка, указанная в сообщении суда, приводит на сайт с информацией интимного характера, который продолжает работать. Адрес сайта с откровенным контентом отличается от адреса сайта регионального правительства одной буквой.
https://ria.ru/20210729/roskomnadzor-1743462468.html
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нижегородская область
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происшествия, технологии, нижегородская область, нижний новгород
14:19 02.08.2021
 
Сайт с похожим на портал нижегородских властей адресом потребовали закрыть

Прокурор попросил закрыть фривольный сайт с адресом, схожим с порталом нижегородского правительства

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 авг - РИА Новости. Прокурор потребовал ограничить доступ к сайту с откровенным контентом, адрес которого схож с сайтом правительства Нижегородской области, сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
Административное исковое заявление прокурора Нижегородского района Нижнего Новгорода о признании информации, размещенной в сети Интернет, "информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено", поступило в Нижегородский районный суд. Иск принят к производству, по нему назначено судебное заседание на 17 августа.
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"В рамках настоящего дела судом приняты меры предварительной защиты, которыми ограничен доступ к информации, размещенной на страницах сайта… поскольку, по мнению суда, информация, размещенная на указанном сайте, посягает на общественную нравственность и здоровье населения, оправдывает противоправное поведение и свободна для всех пользователей сети Интернет", - говорится в сообщении.
Между тем прямая ссылка, указанная в сообщении суда, приводит на сайт с информацией интимного характера, который продолжает работать. Адрес сайта с откровенным контентом отличается от адреса сайта регионального правительства одной буквой.
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