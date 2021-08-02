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Умер старейший российский кинематографист Геннадий Гуревич
Умер старейший российский кинематографист Геннадий Гуревич - РИА Новости, 02.08.2021
Умер старейший российский кинематографист Геннадий Гуревич
Старейший российский кинематографист, продюсер Геннадий Гуревич скончался на 82-м году жизни, сообщается на сайте Союза кинематографистов. РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T17:41
2021-08-02T17:41
2021-08-02T18:30
общество
россия
геннадий гуревич
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Старейший российский кинематографист, продюсер Геннадий Гуревич скончался на 82-м году жизни, сообщается на сайте Союза кинематографистов.Это произошло 31 июля.В 1960-е годы Гуревич работал в передовой административной группе Международного кинофестиваля в Москве. Представлял отечественное кино на киностудии в Праге. В 2020 году он получил приз Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса "За многолетний труд в российской киноиндустрии".На счету Гуревича документальные, исторические, биографические, художественные киноработы. Одним из последних его проектов стал сериал "Андреевский флаг".
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общество, россия, геннадий гуревич
17:41 02.08.2021 (обновлено: 18:30 02.08.2021)
Умер старейший российский кинематографист Геннадий Гуревич
На 82-м году жизни умер старейший российский кинематографист, продюсер Геннадий Гуревич