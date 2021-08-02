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Власти Геленджика ожидают наплыв туристов в августе

Власти Геленджика ожидают наплыв туристов в августе - РИА Новости, 02.08.2021

Власти Геленджика ожидают наплыв туристов в августе

Мэр Геленджика Алексей Богодистов ожидает значительное увеличение числа туристов на курорте в августе. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале. РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T19:04

2021-08-02T19:04

2021-08-02T19:04

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вакцинация россиян от covid-19

туризм

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Мэр Геленджика Алексей Богодистов ожидает значительное увеличение числа туристов на курорте в августе. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.По словам главы города, никакой массовой отмены бронирований, как пишут СМИ, не наблюдается:Опираясь на мнения туроператоров и отельеров, Богодистов предположил, что в этом месяце Геленджик посетит 1,25 миллиона человек. Для сравнения, в 2020 году за тот же период курорт принял 937 тысяч отдыхающих. "То есть ожидается увеличение турпотока более чем на 33%. Это меньше чем в 2019 году, тем не менее мы рассчитываем, что данный прогноз будет корректироваться в сторону увеличения", — заключил мэр.Напомним, с 1 августа для заселения в отели Краснодарского края потребуется сертификат о вакцинации, справка о перенесенном за последние полгода COVID-19 или медотвод от прививки. Зарегистрироваться в гостинице можно и при предъявлении отрицательного ПЦР-теста. Однако в таком случае нужно сделать прививку уже на месте в течение трех дней с момента приезда.

https://ria.ru/20210802/egipet-1743961839.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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