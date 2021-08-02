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Власти Геленджика ожидают наплыв туристов в августе
Власти Геленджика ожидают наплыв туристов в августе - РИА Новости, 02.08.2021
Власти Геленджика ожидают наплыв туристов в августе
Мэр Геленджика Алексей Богодистов ожидает значительное увеличение числа туристов на курорте в августе. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале. РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T19:04
2021-08-02T19:04
2021-08-02T19:04
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Мэр Геленджика Алексей Богодистов ожидает значительное увеличение числа туристов на курорте в августе. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.По словам главы города, никакой массовой отмены бронирований, как пишут СМИ, не наблюдается:Опираясь на мнения туроператоров и отельеров, Богодистов предположил, что в этом месяце Геленджик посетит 1,25 миллиона человек. Для сравнения, в 2020 году за тот же период курорт принял 937 тысяч отдыхающих. "То есть ожидается увеличение турпотока более чем на 33%. Это меньше чем в 2019 году, тем не менее мы рассчитываем, что данный прогноз будет корректироваться в сторону увеличения", — заключил мэр.Напомним, с 1 августа для заселения в отели Краснодарского края потребуется сертификат о вакцинации, справка о перенесенном за последние полгода COVID-19 или медотвод от прививки. Зарегистрироваться в гостинице можно и при предъявлении отрицательного ПЦР-теста. Однако в таком случае нужно сделать прививку уже на месте в течение трех дней с момента приезда.
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отдых, краснодарский край, геленджик, новости - туризм, туристы, вакцинация россиян от covid-19, туризм, коронавирус в россии
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости.
Мэр Геленджика Алексей Богодистов ожидает значительное увеличение числа туристов на курорте в августе. Об этом он сообщил
в своем телеграм-канале.
По словам главы города, никакой массовой отмены бронирований, как пишут СМИ, не наблюдается:
"Сейчас Геленджик испытывает пиковые нагрузки на все отрасли городского хозяйства в связи с повышенным туристическим потоком. По состоянию на 2 августа 2021 года работает 91 предприятие санаторно-курортного комплекса и 2 785 отелей, гостевых домов и частных средств размещения. Единовременно на курорте находится более 90 000 туристов".
Опираясь на мнения туроператоров и отельеров, Богодистов предположил, что в этом месяце Геленджик посетит 1,25 миллиона человек. Для сравнения, в 2020 году за тот же период курорт принял 937 тысяч отдыхающих. "То есть ожидается увеличение турпотока более чем на 33%. Это меньше чем в 2019 году, тем не менее мы рассчитываем, что данный прогноз будет корректироваться в сторону увеличения", — заключил мэр.
Напомним, с 1 августа для заселения в отели Краснодарского края потребуется сертификат о вакцинации, справка о перенесенном за последние полгода COVID-19 или медотвод от прививки. Зарегистрироваться в гостинице можно и при предъявлении отрицательного ПЦР-теста. Однако в таком случае нужно сделать прививку уже на месте в течение трех дней с момента приезда.