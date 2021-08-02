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ЕСПЧ вернул часть исков ДНР о преступлениях Киева, заявил Пушилин
ЕСПЧ вернул часть исков ДНР о преступлениях Киева, заявил Пушилин - РИА Новости, 02.08.2021
ЕСПЧ вернул часть исков ДНР о преступлениях Киева, заявил Пушилин
Часть исков от самопровозглашенной Донецкой народной республики в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по военным преступлениям Киева в Донбассе вернулись... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T12:42
2021-08-02T13:06
в мире
киев
оон
одесса
совет европы
европейский суд по правам человека (еспч)
денис пушилин
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 2 авг – РИА Новости. Часть исков от самопровозглашенной Донецкой народной республики в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по военным преступлениям Киева в Донбассе вернулись с требованием дополнить информацию, сказал РИА Новости Денис Пушилин."Мы готовы предоставлять все данные, которые у нас есть, и обмен такими данными уже присутствует. Что же касается ранее поданных исков в ЕСПЧ, часть из них вернулась совсем недавно с требованием дополнить ту или иную информацию. Поэтому работа с этими исками продолжается, мы помогаем гражданам, которые пострадали от агрессии со стороны Украины, отстоять свои права. В дальнейшем эта работа будет продолжена. С нашей стороны максимальная открытость и желание, чтобы справедливость восторжествовала", - сказал Пушилин.Россия ранее подала в ЕСПЧ первую в своей истории межгосударственную жалобу - против Украины. Москва обвиняет Киев в нарушении Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод. Жалоба РФ в ЕСПЧ касается нескольких основных групп нарушений: ответственность властей Украины за гибель мирного населения, незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми, в том числе имевшие место на площади Независимости в Киеве (Майдане) и в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году, а также в Донбассе в ходе проведения так называемой "антитеррористической операции". Речь идет о дискриминации русскоязычного населения, включая поражение в образовательных правах; преследовании журналистов и СМИ, пагубных последствиях действий киевских властей для населения как приграничных российских территорий, включая водную блокаду Крыма, так и других государств - в связи с незакрытием воздушного пространства Украины, повлекшим катастрофу рейса МН17, о нападениях на дипломатические представительства России и отказе расследовать подобные происшествия.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.Читайте полный текст интервью Дениса Пушилина &gt;&gt;
https://ria.ru/20210802/donbass-1743975397.html
https://ria.ru/20210731/donbass-1743717602.html
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в мире, киев, оон, одесса, совет европы, европейский суд по правам человека (еспч), денис пушилин, ситуация в днр и лнр, россия
12:42 02.08.2021 (обновлено: 13:06 02.08.2021)
 
ЕСПЧ вернул часть исков ДНР о преступлениях Киева, заявил Пушилин

Глава ДНР Пушилин: часть исков республики к Киеву ЕСПЧ вернул с требованием дополнить информацию

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПредседатель Народного Совета ДНР Денис Пушилин
Председатель Народного Совета ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 2 авг – РИА Новости. Часть исков от самопровозглашенной Донецкой народной республики в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по военным преступлениям Киева в Донбассе вернулись с требованием дополнить информацию, сказал РИА Новости Денис Пушилин.
"Мы готовы предоставлять все данные, которые у нас есть, и обмен такими данными уже присутствует. Что же касается ранее поданных исков в ЕСПЧ, часть из них вернулась совсем недавно с требованием дополнить ту или иную информацию. Поэтому работа с этими исками продолжается, мы помогаем гражданам, которые пострадали от агрессии со стороны Украины, отстоять свои права. В дальнейшем эта работа будет продолжена. С нашей стороны максимальная открытость и желание, чтобы справедливость восторжествовала", - сказал Пушилин.
Глава ДНР Денис Пушилин во время Ялтинского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
12:31
ДНР готова перейти в контрнаступление, заявил Пушилин
Россия ранее подала в ЕСПЧ первую в своей истории межгосударственную жалобу - против Украины. Москва обвиняет Киев в нарушении Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод. Жалоба РФ в ЕСПЧ касается нескольких основных групп нарушений: ответственность властей Украины за гибель мирного населения, незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми, в том числе имевшие место на площади Независимости в Киеве (Майдане) и в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году, а также в Донбассе в ходе проведения так называемой "антитеррористической операции". Речь идет о дискриминации русскоязычного населения, включая поражение в образовательных правах; преследовании журналистов и СМИ, пагубных последствиях действий киевских властей для населения как приграничных российских территорий, включая водную блокаду Крыма, так и других государств - в связи с незакрытием воздушного пространства Украины, повлекшим катастрофу рейса МН17, о нападениях на дипломатические представительства России и отказе расследовать подобные происшествия.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Читайте полный текст интервью Дениса Пушилина >>
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
31 июля, 01:03
В ДНР прокомментировали провокации со стороны украинских военных
 
В миреКиевООНОдессаСовет ЕвропыЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)Денис ПушилинСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
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