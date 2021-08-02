https://ria.ru/20210802/donbass-1743978631.html

ЕСПЧ вернул часть исков ДНР о преступлениях Киева, заявил Пушилин

ЕСПЧ вернул часть исков ДНР о преступлениях Киева, заявил Пушилин - РИА Новости, 02.08.2021

ЕСПЧ вернул часть исков ДНР о преступлениях Киева, заявил Пушилин

Часть исков от самопровозглашенной Донецкой народной республики в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по военным преступлениям Киева в Донбассе вернулись... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T12:42

2021-08-02T12:42

2021-08-02T13:06

в мире

киев

оон

одесса

совет европы

европейский суд по правам человека (еспч)

денис пушилин

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/152802/34/1528023416_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a569fc1b7a44088a5709b52d0eecc5c6.jpg

ДОНЕЦК, 2 авг – РИА Новости. Часть исков от самопровозглашенной Донецкой народной республики в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по военным преступлениям Киева в Донбассе вернулись с требованием дополнить информацию, сказал РИА Новости Денис Пушилин."Мы готовы предоставлять все данные, которые у нас есть, и обмен такими данными уже присутствует. Что же касается ранее поданных исков в ЕСПЧ, часть из них вернулась совсем недавно с требованием дополнить ту или иную информацию. Поэтому работа с этими исками продолжается, мы помогаем гражданам, которые пострадали от агрессии со стороны Украины, отстоять свои права. В дальнейшем эта работа будет продолжена. С нашей стороны максимальная открытость и желание, чтобы справедливость восторжествовала", - сказал Пушилин.Россия ранее подала в ЕСПЧ первую в своей истории межгосударственную жалобу - против Украины. Москва обвиняет Киев в нарушении Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод. Жалоба РФ в ЕСПЧ касается нескольких основных групп нарушений: ответственность властей Украины за гибель мирного населения, незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми, в том числе имевшие место на площади Независимости в Киеве (Майдане) и в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году, а также в Донбассе в ходе проведения так называемой "антитеррористической операции". Речь идет о дискриминации русскоязычного населения, включая поражение в образовательных правах; преследовании журналистов и СМИ, пагубных последствиях действий киевских властей для населения как приграничных российских территорий, включая водную блокаду Крыма, так и других государств - в связи с незакрытием воздушного пространства Украины, повлекшим катастрофу рейса МН17, о нападениях на дипломатические представительства России и отказе расследовать подобные происшествия.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.Читайте полный текст интервью Дениса Пушилина >>

https://ria.ru/20210802/donbass-1743975397.html

https://ria.ru/20210731/donbass-1743717602.html

киев

одесса

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, киев, оон, одесса, совет европы, европейский суд по правам человека (еспч), денис пушилин, ситуация в днр и лнр, россия