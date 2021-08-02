https://ria.ru/20210802/dipotnosheniya-1744057121.html
Кулеба не видит смысла разрывать дипотношения с Россией
Кулеба не видит смысла разрывать дипотношения с Россией - РИА Новости, 02.08.2021
Кулеба не видит смысла разрывать дипотношения с Россией
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не видит смысла сейчас разрывать дипломатические отношения с РФ. РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T18:48
2021-08-02T18:48
2021-08-02T19:00
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дмитрий кулеба
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КИЕВ, 2 авг - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не видит смысла сейчас разрывать дипломатические отношения с РФ."В политике все надо делать вовремя, и разрывать дипломатические отношения надо было в 2014 году, можно было бы на фоне начала агрессии. Сейчас создался некий статус-кво, когда этот разрыв ничего не изменит, и ни одна проблема этим решена не будет", - заявил Кулеба в интервью журналисту Евгению Киселеву, опубликованном на его YouTube-канале.В середине апреля ряд депутатов Верховной рады Украины от партии "Слуга народа" призвали президента Владимира Зеленского разорвать дипломатические отношения с РФ и провести призыв резервистов.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
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в мире, киев, оон, москва, владимир зеленский, верховная рада украины, мид украины, дмитрий кулеба, россия
18:48 02.08.2021 (обновлено: 19:00 02.08.2021)
Кулеба не видит смысла разрывать дипотношения с Россией
Глава МИД Украины Кулеба не видит смысла сейчас разрывать дипломатические отношения с Россией