https://ria.ru/20210802/dipotnosheniya-1744057121.html

Кулеба не видит смысла разрывать дипотношения с Россией

Кулеба не видит смысла разрывать дипотношения с Россией - РИА Новости, 02.08.2021

Кулеба не видит смысла разрывать дипотношения с Россией

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не видит смысла сейчас разрывать дипломатические отношения с РФ. РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T18:48

2021-08-02T18:48

2021-08-02T19:00

в мире

киев

оон

москва

владимир зеленский

верховная рада украины

мид украины

дмитрий кулеба

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/156084/08/1560840891_0:0:820:461_1920x0_80_0_0_bbf4cc5b93d7ddf3893e8b1d12436653.jpg

КИЕВ, 2 авг - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не видит смысла сейчас разрывать дипломатические отношения с РФ."В политике все надо делать вовремя, и разрывать дипломатические отношения надо было в 2014 году, можно было бы на фоне начала агрессии. Сейчас создался некий статус-кво, когда этот разрыв ничего не изменит, и ни одна проблема этим решена не будет", - заявил Кулеба в интервью журналисту Евгению Киселеву, опубликованном на его YouTube-канале.В середине апреля ряд депутатов Верховной рады Украины от партии "Слуга народа" призвали президента Владимира Зеленского разорвать дипломатические отношения с РФ и провести призыв резервистов.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

https://ria.ru/20210802/kuleba-1744055314.html

киев

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, киев, оон, москва, владимир зеленский, верховная рада украины, мид украины, дмитрий кулеба, россия