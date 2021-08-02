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США потребовали от 24 российских дипломатов покинуть страну до 3 сентября
США потребовали от 24 российских дипломатов покинуть страну до 3 сентября - РИА Новости, 02.08.2021
США потребовали от 24 российских дипломатов покинуть страну до 3 сентября
Американские власти передали российскому посольству список из 24 дипломатов, которые до 3 сентября должны уехать из страны из-за истечения виз. Об этом журналу... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T20:06
2021-08-02T23:17
в мире
сша
анатолий антонов
россия
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Американские власти передали российскому посольству список из 24 дипломатов, которые до 3 сентября должны уехать из страны из-за истечения виз. Об этом журналу National Interest заявил посол России Анатолий Антонов."Почти все из них уедут без замены, потому что Вашингтон внезапно ужесточил процедуру выдачи виз", — сказал он; текст интервью опубликован на странице посольства в фейсбуке.Антонов отметил, что сотрудники российских дипмиссий в Штатах вынуждены работать в условиях беспрецедентных ограничений — несмотря на заявления американской администрации о необходимости развивать стабильные и предсказуемые отношения с Москвой.По его словам, власти США без объяснения причин отменяют действующие визы родственников российских дипломатов и затягивают с продлением разрешений на въезд."В результате около шестидесяти моих коллег — 130 вместе с членами семей — не могут вернуться на родину даже при неотложных гуманитарных обстоятельствах", — сказал посол.При этом в Госдепе заявили, что Антонов "охарактеризовал ситуацию неточно". Официальный представитель ведомства Нед Прайс отметил, что указанные сотрудники дипмиссий должны либо покинуть страну, либо обратиться за продлением визы — каждый запрос рассмотрят в индивидуальном порядке.В последние годы условия работы российских дипломатов в США постоянно ухудшаются. Как отмечал Антонов, Москву полностью лишили консульского присутствия на Западном побережье Америки, где проживают десятки тысяч россиян. Кроме того, регулярно происходят массовые высылки российских дипломатов. Вашингтон также резко ужесточил процедуру выдачи виз.
https://ria.ru/20210427/skandal-1730198583.html
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в мире, сша, анатолий антонов, россия
20:06 02.08.2021 (обновлено: 23:17 02.08.2021)
 
США потребовали от 24 российских дипломатов покинуть страну до 3 сентября

США потребовали от 24 российских дипломатов покинуть страну до 3 сентября

© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкЗдание посольства России в Вашингтоне
Здание посольства России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Михаил Тургиев
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Американские власти передали российскому посольству список из 24 дипломатов, которые до 3 сентября должны уехать из страны из-за истечения виз. Об этом журналу National Interest заявил посол России Анатолий Антонов.
"Почти все из них уедут без замены, потому что Вашингтон внезапно ужесточил процедуру выдачи виз", — сказал он; текст интервью опубликован на странице посольства в фейсбуке.
Антонов отметил, что сотрудники российских дипмиссий в Штатах вынуждены работать в условиях беспрецедентных ограничений — несмотря на заявления американской администрации о необходимости развивать стабильные и предсказуемые отношения с Москвой.
По его словам, власти США без объяснения причин отменяют действующие визы родственников российских дипломатов и затягивают с продлением разрешений на въезд.
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"В результате около шестидесяти моих коллег — 130 вместе с членами семей — не могут вернуться на родину даже при неотложных гуманитарных обстоятельствах", — сказал посол.
При этом в Госдепе заявили, что Антонов "охарактеризовал ситуацию неточно". Официальный представитель ведомства Нед Прайс отметил, что указанные сотрудники дипмиссий должны либо покинуть страну, либо обратиться за продлением визы — каждый запрос рассмотрят в индивидуальном порядке.
В последние годы условия работы российских дипломатов в США постоянно ухудшаются. Как отмечал Антонов, Москву полностью лишили консульского присутствия на Западном побережье Америки, где проживают десятки тысяч россиян. Кроме того, регулярно происходят массовые высылки российских дипломатов. Вашингтон также резко ужесточил процедуру выдачи виз.
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В миреСШААнатолий АнтоновРоссия
 
 
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