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В Ульяновске завели дело после обнаружения детей в захламленной квартире
В Ульяновске завели дело после обнаружения детей в захламленной квартире - РИА Новости, 02.08.2021
В Ульяновске завели дело после обнаружения детей в захламленной квартире
Полиция возбудила уголовное дело о неисполнении родительских обязанностей после обнаружения двух безнадзорных детей в захламленной квартире в Ульяновске,... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T19:44
2021-08-02T19:45
происшествия
ульяновск
ульяновская область
россия
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САМАРА, 2 авг - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело о неисполнении родительских обязанностей после обнаружения двух безнадзорных детей в захламленной квартире в Ульяновске, сообщает УМВД по региону.Ранее в паблике "Сейчас в Ульяновске" в соцсети "ВКонтакте" появились фотографии квартиры, где были найдены двое маленьких детей, оставшихся дома одни. На кадрах видно, что в квартире грязно, она завалена хламом и мусором, а дети голые. Прокуратура и следователи начали проверку. По данным СУСК, у детей не было одежды и обуви, в квартире отсутствовали мебель, холодильник и плита."Органами дознания ОМВД России по Засвияжскому району города Ульяновска возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", - говорится в сообщении. Максимальная санкция – лишение свободы на три года.По данным полиции, на мать детей составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", документ будет направлен на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних. Уточняется, что женщина поставлена на профилактический учет.По информации министерства семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области, до ЧП семья не состояла на учете как находящаяся в социально опасном положении. Мальчику пять лет, девочке – три года, мать воспитывала детей одна. Старший ребенок переведен в социально-реабилитационный центр, младший проходит обследование в одном из медицинских учреждений, сейчас жизни и здоровью детей ничего не угрожает. Власти намерены через суд лишить мать детей родительских прав.
https://ria.ru/20210802/prigovor-1743941681.html
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происшествия, ульяновск, ульяновская область, россия
19:44 02.08.2021 (обновлено: 19:45 02.08.2021)
 
В Ульяновске завели дело после обнаружения детей в захламленной квартире

УМВД: уголовное дело завели после обнаружения безнадзорных детей в квартире в Ульяновске

© РИА НовостиУголовное дело. Архив
Уголовное дело. Архив - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
САМАРА, 2 авг - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело о неисполнении родительских обязанностей после обнаружения двух безнадзорных детей в захламленной квартире в Ульяновске, сообщает УМВД по региону.
Ранее в паблике "Сейчас в Ульяновске" в соцсети "ВКонтакте" появились фотографии квартиры, где были найдены двое маленьких детей, оставшихся дома одни. На кадрах видно, что в квартире грязно, она завалена хламом и мусором, а дети голые. Прокуратура и следователи начали проверку. По данным СУСК, у детей не было одежды и обуви, в квартире отсутствовали мебель, холодильник и плита.
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"Органами дознания ОМВД России по Засвияжскому району города Ульяновска возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", - говорится в сообщении. Максимальная санкция – лишение свободы на три года.
По данным полиции, на мать детей составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", документ будет направлен на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних. Уточняется, что женщина поставлена на профилактический учет.
По информации министерства семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области, до ЧП семья не состояла на учете как находящаяся в социально опасном положении. Мальчику пять лет, девочке – три года, мать воспитывала детей одна. Старший ребенок переведен в социально-реабилитационный центр, младший проходит обследование в одном из медицинских учреждений, сейчас жизни и здоровью детей ничего не угрожает. Власти намерены через суд лишить мать детей родительских прав.
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