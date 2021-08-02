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Экс-чиновник частично признал вину по делу с ущербом в миллиард рублей
Экс-чиновник частично признал вину по делу с ущербом в миллиард рублей - РИА Новости, 02.08.2021
Экс-чиновник частично признал вину по делу с ущербом в миллиард рублей
Бывший чиновник Минобороны Александр Бережной, ключевой фигурант уголовного дела, ущерб государству по которому превышает миллиард рублей, частично признал в... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T15:28
2021-08-02T15:28
2021-08-02T15:28
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Бывший чиновник Минобороны Александр Бережной, ключевой фигурант уголовного дела, ущерб государству по которому превышает миллиард рублей, частично признал в суде вину в инкриминируемых преступлениях, сообщил РИА Новости участвующий в деле адвокат Александр Ильин."Бережной частично признает вину, пояснит в ходе допроса", - сказал Ильин, адвокат Юрия Решетникова.Всего на скамье подсудимых четыре фигуранта: бывший начальник продовольственного управления Минобороны Александр Бережной, бывший эксперт продовольственного управления Алексей Гринюк, бывший начальник отдела проведения конкурентных процедур по государственному заказу департамента госзакупок Юрий Решетников, экс-начальник отдела техобеспечения продовольственного управления Александр Вакулин.Решетников, Гринюк и Вакулин вину не признали, добавил Ильин.В ходе оглашения обвинительного заключения в 235-м гарнизонном военном суде стало известно, что ущерб по уголовному делу экс-чиновников Минобороны, обвиняемых во взятке в 386 миллионов рублей, превысил 1 миллиард рублей – следствие оценило ущерб от превышения ими должностных полномочий в 650 миллионов 420 тысяч рублей.Кроме того, следствие указало в обвинительном заключении сообщником фигурантов дела специалиста Минобороны Александра Борувкова. По словам Ильина, он признал вину, его дело было выделено в отдельное производстве, около полугода назад суд приговорил его к 6,5 годам колонии строгого режима.
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происшествия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Экс-чиновник частично признал вину по делу с ущербом в миллиард рублей
Адвокат: экс-чиновник Минобороны Бережной частично признал вину по делу с ущербом в миллиард рублей
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости.
Бывший чиновник Минобороны
Александр Бережной, ключевой фигурант уголовного дела, ущерб государству по которому превышает миллиард рублей, частично признал в суде вину в инкриминируемых преступлениях, сообщил РИА Новости участвующий в деле адвокат Александр Ильин.
"Бережной частично признает вину, пояснит в ходе допроса", - сказал Ильин, адвокат Юрия Решетникова.
Всего на скамье подсудимых четыре фигуранта: бывший начальник продовольственного управления Минобороны Александр Бережной, бывший эксперт продовольственного управления Алексей Гринюк, бывший начальник отдела проведения конкурентных процедур по государственному заказу департамента госзакупок Юрий Решетников, экс-начальник отдела техобеспечения продовольственного управления Александр Вакулин.
Решетников, Гринюк и Вакулин вину не признали, добавил Ильин.
В ходе оглашения обвинительного заключения в 235-м гарнизонном военном суде стало известно, что ущерб по уголовному делу экс-чиновников Минобороны, обвиняемых во взятке в 386 миллионов рублей, превысил 1 миллиард рублей – следствие оценило ущерб от превышения ими должностных полномочий в 650 миллионов 420 тысяч рублей.
Кроме того, следствие указало в обвинительном заключении сообщником фигурантов дела специалиста Минобороны Александра Борувкова. По словам Ильина, он признал вину, его дело было выделено в отдельное производстве, около полугода назад суд приговорил его к 6,5 годам колонии строгого режима.