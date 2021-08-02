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Новикомбанк стал трансфер-агентом компании "РТ-Регистратор"
Новикомбанк стал трансфер-агентом компании "РТ-Регистратор" - РИА Новости, 02.08.2021
Новикомбанк стал трансфер-агентом компании "РТ-Регистратор"
Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, заключил договор на оказание трансфер-агентских услуг с компанией "РТ-Регистратор". Со 2 августа банк... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T14:20
2021-08-02T14:20
пресс-релизы
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МОСКВА, 2 авг - Пресс-служба АО АКБ "Новикомбанк". Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, заключил договор на оказание трансфер-агентских услуг с компанией "РТ-Регистратор". Со 2 августа банк осуществляет в регионах своего присутствия прием и передачу документов от зарегистрированных лиц регистратору и в обратном порядке.Новикомбанк будет выступать трансфер-агентом для компании РТ-Регистратор. Уполномоченные сотрудники банка принимают и передают регистратору информацию и документы, необходимые для проведения операций в реестре. Услуга оказывается во всех региональных отделениях банка, включая Самару, Тольятти, Екатеринбург, Пермь, Пенза, Санкт-Петербург, Челябинск, Ульяновск, Иркутск, Воронеж, Нижний Тагил и т.д."РТ-Регистратор" – это один из крупнейших регистраторов страны, оказывающий полный комплекс услуг по ведению реестров акционеров и по всем корпоративным вопросам."Новикомбанк постоянно наращивает свои компетенции, в том числе за счет развития линейки дополнительных сервисов. Сотрудничество банка с регистратором позволит предложить клиентам комплекс финансовых и корпоративных услуг. Таким образом РТ-Регистратор усилит свое присутствие в регионах, а банк обеспечит клиентов технологичным сервисом, работающим по принципу одного окна. Это означает, что в отделении банка можно будет осуществить необходимые операции в реестре и одновременно получить сопутствующие финансовые услуги. Такая синергия стала возможна благодаря тесному взаимодействию банка с Госкорпорацией Ростех", —прокомментировал заместитель председателя правления Новикомбанка Герман БелоусСписок региональных офисов Новикомбанка, в которых клиенты могут получить услуги регистратора, размещен на сайте банка.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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пресс-релизы
14:20 02.08.2021
 

Новикомбанк стал трансфер-агентом компании "РТ-Регистратор"

© Фото : Пресс-служба АО АКБ "Новикомбанк" Новикомбанк стал трансфер-агентом компании "РТ-Регистратор"
Новикомбанк стал трансфер-агентом компании РТ-Регистратор - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© Фото : Пресс-служба АО АКБ "Новикомбанк"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг - Пресс-служба АО АКБ "Новикомбанк". Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, заключил договор на оказание трансфер-агентских услуг с компанией "РТ-Регистратор". Со 2 августа банк осуществляет в регионах своего присутствия прием и передачу документов от зарегистрированных лиц регистратору и в обратном порядке.
Новикомбанк будет выступать трансфер-агентом для компании РТ-Регистратор. Уполномоченные сотрудники банка принимают и передают регистратору информацию и документы, необходимые для проведения операций в реестре. Услуга оказывается во всех региональных отделениях банка, включая Самару, Тольятти, Екатеринбург, Пермь, Пенза, Санкт-Петербург, Челябинск, Ульяновск, Иркутск, Воронеж, Нижний Тагил и т.д.
"РТ-Регистратор" – это один из крупнейших регистраторов страны, оказывающий полный комплекс услуг по ведению реестров акционеров и по всем корпоративным вопросам.
"Новикомбанк постоянно наращивает свои компетенции, в том числе за счет развития линейки дополнительных сервисов. Сотрудничество банка с регистратором позволит предложить клиентам комплекс финансовых и корпоративных услуг. Таким образом РТ-Регистратор усилит свое присутствие в регионах, а банк обеспечит клиентов технологичным сервисом, работающим по принципу одного окна. Это означает, что в отделении банка можно будет осуществить необходимые операции в реестре и одновременно получить сопутствующие финансовые услуги. Такая синергия стала возможна благодаря тесному взаимодействию банка с Госкорпорацией Ростех", —прокомментировал заместитель председателя правления Новикомбанка Герман Белоус
Список региональных офисов Новикомбанка, в которых клиенты могут получить услуги регистратора, размещен на сайте банка.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
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