https://ria.ru/20210802/armeniya-1744021184.html

Президент Армении назначил нового вице-премьера

Президент Армении назначил нового вице-премьера - РИА Новости, 02.08.2021

Президент Армении назначил нового вице-премьера

Президент Армении Армен Саркисян назначил экс-министра территориального управления и инфраструктуры Сурена Папикяна вице-премьером страны, сообщается на сайте... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T15:40

2021-08-02T15:40

2021-08-02T15:40

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армения

армен саркисян

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 2 авг - РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян назначил экс-министра территориального управления и инфраструктуры Сурена Папикяна вице-премьером страны, сообщается на сайте армянского лидера."Назначить Сурена Папикяна вице-премьером Республики Армения", - говорится в сообщении.Другими указами президента свои посты сохранили главы министерства окружающей среды Романос Петросян и министерства труда и социальных вопросов Нарек Мкртчян.Ранее на должность министра обороны страны был назначен бывший замглавы ведомства Аршак Карапетян.Президент Армении в понедельник - первый день заседания парламента нового созыва - назначил премьер-министром и.о. главы правительства Никола Пашиняна. Сам кабмин формируется в пятнадцатидневный срок после назначения премьера. После этого глава правительства должен в течение 20 дней представить в Национальное собрание программу кабинета министров.

https://ria.ru/20210802/karapetyan-1744017561.html

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в мире, армения, армен саркисян, никол пашинян