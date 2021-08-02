https://ria.ru/20210802/armeniya-1744021184.html
Президент Армении назначил нового вице-премьера
Президент Армении назначил нового вице-премьера - РИА Новости, 02.08.2021
Президент Армении назначил нового вице-премьера
Президент Армении Армен Саркисян назначил экс-министра территориального управления и инфраструктуры Сурена Папикяна вице-премьером страны, сообщается на сайте... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T15:40
2021-08-02T15:40
2021-08-02T15:40
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ЕРЕВАН, 2 авг - РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян назначил экс-министра территориального управления и инфраструктуры Сурена Папикяна вице-премьером страны, сообщается на сайте армянского лидера."Назначить Сурена Папикяна вице-премьером Республики Армения", - говорится в сообщении.Другими указами президента свои посты сохранили главы министерства окружающей среды Романос Петросян и министерства труда и социальных вопросов Нарек Мкртчян.Ранее на должность министра обороны страны был назначен бывший замглавы ведомства Аршак Карапетян.Президент Армении в понедельник - первый день заседания парламента нового созыва - назначил премьер-министром и.о. главы правительства Никола Пашиняна. Сам кабмин формируется в пятнадцатидневный срок после назначения премьера. После этого глава правительства должен в течение 20 дней представить в Национальное собрание программу кабинета министров.
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в мире, армения, армен саркисян, никол пашинян
Президент Армении назначил нового вице-премьера
Президент Армении Саркисян назначил экс-министра инфраструктуры Папикяна вице-премьером