https://ria.ru/20210802/armeniya-1743986070.html
Пашинян освободил от должности первого замминистра обороны Карапетяна
Пашинян освободил от должности первого замминистра обороны Карапетяна - РИА Новости, 02.08.2021
Пашинян освободил от должности первого замминистра обороны Карапетяна
Премьер Армении Никол Пашинян освободил от должности первого замминистра обороны страны Аршака Карапетяна, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T13:13
2021-08-02T13:13
2021-08-02T13:13
в мире
армения
никол пашинян
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598888078_0:0:2999:1688_1920x0_80_0_0_24e5ab068412210f291977dc4d6746cf.jpg
ЕРЕВАН, 2 авг - РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян освободил от должности первого замминистра обороны страны Аршака Карапетяна, сообщается на сайте кабмина.Ранее газета "Айкакан жаманак" (Армянское время) сообщало, что Карапетян может возглавить оборонное ведомство в новом правительстве страны."Освободить Аршака Карапетяна от должности первого замминистра обороны Республики Армения", - говорится в решении главы правительства.Отмечается, что другим решением уволен первый замминистра труда и социальных вопросов Нарек Мкртчян.
https://radiosputnik.ria.ru/20210802/armeniya-1743968244.html
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598888078_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_40eaeae35bd40bb77c89f68c79570f4b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, никол пашинян
Пашинян освободил от должности первого замминистра обороны Карапетяна
Премьер Армении Никол Пашинян освободил от должности первого замминистра обороны Аршака Карапетяна