https://ria.ru/20210802/armeniya-1743986070.html

Пашинян освободил от должности первого замминистра обороны Карапетяна

Пашинян освободил от должности первого замминистра обороны Карапетяна - РИА Новости, 02.08.2021

Пашинян освободил от должности первого замминистра обороны Карапетяна

Премьер Армении Никол Пашинян освободил от должности первого замминистра обороны страны Аршака Карапетяна, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T13:13

2021-08-02T13:13

2021-08-02T13:13

в мире

армения

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 2 авг - РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян освободил от должности первого замминистра обороны страны Аршака Карапетяна, сообщается на сайте кабмина.Ранее газета "Айкакан жаманак" (Армянское время) сообщало, что Карапетян может возглавить оборонное ведомство в новом правительстве страны."Освободить Аршака Карапетяна от должности первого замминистра обороны Республики Армения", - говорится в решении главы правительства.Отмечается, что другим решением уволен первый замминистра труда и социальных вопросов Нарек Мкртчян.

https://radiosputnik.ria.ru/20210802/armeniya-1743968244.html

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в мире, армения, никол пашинян