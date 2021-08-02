10:08 02.08.2021 (обновлено: 10:10 02.08.2021)
Советник главы Афганистана назвал условия ускорения урегулирования в стране
Советник президента Афганистана Шинвари: урегулирование затянется, если страны не найдут консенсус
© РИА Новости / Саналлах Саям / Перейти в фотобанкВоеннослужащие правительственных войск Афганистана на линии соприкосновения с Талибами
КАБУЛ, 2 авг – РИА Новости. Процесс афганского урегулирования затянется надолго, если страны региона и другие акторы не придут к консенсусу, заявил в интервью РИА Новости старший советник президента Афганистана Калямуддин Шинвари.
"Мирный процесс в Афганистане до сих пор был очень затянут... Я не думаю, что в будущем этих сложностей не будет. Трудности будут. Если страны региона и те, кто далеко от него, не придут к единому пониманию, то я думаю, что этот процесс будет очень долгим", - заявил Шинвари.
По его словам, данная война не только афганская, так как "она испепеляет других".
"Также мир в Афганистане не в руках самих афганцев", - подчеркнул советник президента.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.
* Запрещенная в России террористическая группировка.