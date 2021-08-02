https://ria.ru/20210802/afganistan-1743939969.html

Советник главы Афганистана назвал условия ускорения урегулирования в стране

Советник главы Афганистана назвал условия ускорения урегулирования в стране - РИА Новости, 02.08.2021

Советник главы Афганистана назвал условия ускорения урегулирования в стране

Процесс афганского урегулирования затянется надолго, если страны региона и другие акторы не придут к консенсусу, заявил в интервью РИА Новости старший советник... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T10:08

2021-08-02T10:08

2021-08-02T10:10

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КАБУЛ, 2 авг – РИА Новости. Процесс афганского урегулирования затянется надолго, если страны региона и другие акторы не придут к консенсусу, заявил в интервью РИА Новости старший советник президента Афганистана Калямуддин Шинвари."Мирный процесс в Афганистане до сих пор был очень затянут... Я не думаю, что в будущем этих сложностей не будет. Трудности будут. Если страны региона и те, кто далеко от него, не придут к единому пониманию, то я думаю, что этот процесс будет очень долгим", - заявил Шинвари.По его словам, данная война не только афганская, так как "она испепеляет других"."Также мир в Афганистане не в руках самих афганцев", - подчеркнул советник президента.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.* Запрещенная в России террористическая группировка.

https://ria.ru/20210802/aeroport-1743939600.html

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в мире, афганистан, сша, талибан, доха