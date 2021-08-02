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Экс-глава ЦРУ назвал возможные последствия вывода войск США из Афганистана
Экс-глава ЦРУ назвал возможные последствия вывода войск США из Афганистана - РИА Новости, 02.08.2021
Экс-глава ЦРУ назвал возможные последствия вывода войск США из Афганистана
Вследствие вывода войск США в Афганистане может начаться кровавая гражданская война, Соединенные Штаты могли бы предотвратить такую перспективу, реши они... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T03:38
2021-08-02T03:38
2021-08-02T11:59
в мире
сша
талибан
афганистан
дэвид петреус
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Вследствие вывода войск США в Афганистане может начаться кровавая гражданская война, Соединенные Штаты могли бы предотвратить такую перспективу, реши они оставить в стране контингент войск, считает бывший глава ЦРУ и бывший командующий международным контингентом в Афганистане генерал Дэвид Петреус.Он отметил, что таким образом США отказываются от ценностей, за которые боролись."Остальной мир увидит, что мы не поддерживаем демократию и ценности, которые мы продвигаем во всем мире: права человека, в особенности права женщин, право на образование, свободу слова и печати. Все это, конечно, далеко от совершенства в Афганистане, но намного лучше, чем если бы "Талибан"* восстановил средневековый исламистский режим", — сказал Петреус.Если верх в Афганистане возьмут талибы, добавил он, тогда "миллионы беженцев" направятся в Пакистан и другие страны. Кроме того, свободы местных жителей, особенно женщин, уменьшатся.При помощи этих военных США могли бы предотвратить гражданскую войну, а в сложившейся ситуации "война будет продолжаться и будут все только хуже", отметил генерал.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://radiosputnik.ria.ru/20210729/afganistan-1743425326.html
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в мире, сша, талибан, афганистан, дэвид петреус
03:38 02.08.2021 (обновлено: 11:59 02.08.2021)
Экс-глава ЦРУ назвал возможные последствия вывода войск США из Афганистана
Экс-глава ЦРУ рассказал о возможных последствиях вывода американских военных из Афганистана
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости.
Вследствие вывода войск США
в Афганистане
может начаться кровавая гражданская война, Соединенные Штаты могли бы предотвратить такую перспективу, реши они оставить в стране контингент войск, считает бывший глава ЦРУ и бывший командующий международным контингентом в Афганистане генерал Дэвид Петреус
.
"В самом худшем случае мы можем увидеть кровавую и жестокую гражданскую войну, подобную той, которая была в 1990-х годах, когда победил "Талибан"*. Если это произойдет, мы, вероятно, могли бы увидеть возвращение оплота "Аль-Каиды"*, хотя я не думаю, что она сможет угрожать родине и Европе в ближайшем будущем <…> Но для "Аль-Каиды"* было бы легче, чтобы "Талибан"* захватил контроль", — заявил Петреус в интервью британской газете Times.
Он отметил, что таким образом США отказываются от ценностей, за которые боролись.
"Остальной мир увидит, что мы не поддерживаем демократию и ценности, которые мы продвигаем во всем мире: права человека, в особенности права женщин, право на образование, свободу слова и печати. Все это, конечно, далеко от совершенства в Афганистане, но намного лучше, чем если бы "Талибан"* восстановил средневековый исламистский режим", — сказал Петреус.
Если верх в Афганистане возьмут талибы, добавил он, тогда "миллионы беженцев" направятся в Пакистан
и другие страны. Кроме того, свободы местных жителей, особенно женщин, уменьшатся.
"Если бы мы проявили решимость и волю остаться, у нас была бы гораздо более сильная позиция на переговорах с "Талибаном"*. Но если мы говорим врагу, что собираемся уходить, зачем им от чего-либо отказываться?.. Мне несколько непонятно, почему мы не подумали о возможности оставить 3,5 тысячи военных, чтобы помешать "Талибану"* вернуть ультраконсервативную исламистскую теократию, что не отвечает ничьим интересам", — добавил он.
При помощи этих военных США могли бы предотвратить гражданскую войну, а в сложившейся ситуации "война будет продолжаться и будут все только хуже", отметил генерал.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли.
*Террористическая организация, запрещенная в России.