https://ria.ru/20210802/afganistan-1743917064.html

Экс-глава ЦРУ назвал возможные последствия вывода войск США из Афганистана

Экс-глава ЦРУ назвал возможные последствия вывода войск США из Афганистана - РИА Новости, 02.08.2021

Экс-глава ЦРУ назвал возможные последствия вывода войск США из Афганистана

Вследствие вывода войск США в Афганистане может начаться кровавая гражданская война, Соединенные Штаты могли бы предотвратить такую перспективу, реши они... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T03:38

2021-08-02T03:38

2021-08-02T11:59

в мире

сша

талибан

афганистан

дэвид петреус

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740889832_189:0:2651:1385_1920x0_80_0_0_895970b2aa401f072b8f05b806c18d55.jpg

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Вследствие вывода войск США в Афганистане может начаться кровавая гражданская война, Соединенные Штаты могли бы предотвратить такую перспективу, реши они оставить в стране контингент войск, считает бывший глава ЦРУ и бывший командующий международным контингентом в Афганистане генерал Дэвид Петреус.Он отметил, что таким образом США отказываются от ценностей, за которые боролись."Остальной мир увидит, что мы не поддерживаем демократию и ценности, которые мы продвигаем во всем мире: права человека, в особенности права женщин, право на образование, свободу слова и печати. Все это, конечно, далеко от совершенства в Афганистане, но намного лучше, чем если бы "Талибан"* восстановил средневековый исламистский режим", — сказал Петреус.Если верх в Афганистане возьмут талибы, добавил он, тогда "миллионы беженцев" направятся в Пакистан и другие страны. Кроме того, свободы местных жителей, особенно женщин, уменьшатся.При помощи этих военных США могли бы предотвратить гражданскую войну, а в сложившейся ситуации "война будет продолжаться и будут все только хуже", отметил генерал.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://radiosputnik.ria.ru/20210729/afganistan-1743425326.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210728/shoygu-1743296900.html

сша

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, талибан, афганистан, дэвид петреус