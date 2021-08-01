09:08 01.08.2021 (обновлено: 11:36 01.08.2021)
Военные вертолеты сбросили более 60 тонн воды для тушения пожаров в Якутии
Вертолеты ВВО сделали 12 вылетов и сбросили более 60 тонн воды на очаги лесных пожаров в Якутии
© РИА Новости / Пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны / Перейти в фотобанкСотрудники "Авиалесоохраны" во время тушения лесного пожара в Якутии
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Более 60 тонн воды сбросили за сутки вертолеты ВВО для тушения лесных пожаров в Якутии, сообщили в Минобороны РФ.
"За сутки в ходе выполнения задач по локализации пожаров экипажи вертолётов Ми-8 МТВ и Ми-8АМТШ ВВО совершили более 12 вылетов и выполнили сброс свыше 60 тонн воды на очаги лесных пожаров, а всего с начала оказания помощи в тушении пожаров в Якутии – совершено около 170 вертолетовылетов и сброшено более 830 тонн воды", - говорится в сообщении.
Там же отмечается, что пилоты армейской авиации ежедневно проводят мониторинг лесопожарной обстановки, оказывают помощь в доставке в труднодоступные места для борьбы с огнем представителей региональных лесопожарных служб, Авиалесохраны и различных грузов. Уточняется, что авиация ВВО продолжает работу по тушению пожаров в Якутии.
Добавляется, что всего за время выполнения задачи по тушению пожаров на территории Якутии авиацией МО РФ выполнено 405 сбросов порядка 6,6 тысячи тонн воды, а также перевезено более 547 специалистов противопожарной службы и более 59 тонн грузов.
31 июля, 07:04В Якутии за сутки ликвидировали семь природных пожаров