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Военные вертолеты сбросили более 60 тонн воды для тушения пожаров в Якутии
Военные вертолеты сбросили более 60 тонн воды для тушения пожаров в Якутии - РИА Новости, 01.08.2021
Военные вертолеты сбросили более 60 тонн воды для тушения пожаров в Якутии
Более 60 тонн воды сбросили за сутки вертолеты ВВО для тушения лесных пожаров в Якутии, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T09:08
2021-08-01T11:36
происшествия
ми-8
республика саха (якутия)
природные пожары в россии
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Более 60 тонн воды сбросили за сутки вертолеты ВВО для тушения лесных пожаров в Якутии, сообщили в Минобороны РФ."За сутки в ходе выполнения задач по локализации пожаров экипажи вертолётов Ми-8 МТВ и Ми-8АМТШ ВВО совершили более 12 вылетов и выполнили сброс свыше 60 тонн воды на очаги лесных пожаров, а всего с начала оказания помощи в тушении пожаров в Якутии – совершено около 170 вертолетовылетов и сброшено более 830 тонн воды", - говорится в сообщении.Там же отмечается, что пилоты армейской авиации ежедневно проводят мониторинг лесопожарной обстановки, оказывают помощь в доставке в труднодоступные места для борьбы с огнем представителей региональных лесопожарных служб, Авиалесохраны и различных грузов. Уточняется, что авиация ВВО продолжает работу по тушению пожаров в Якутии.Добавляется, что всего за время выполнения задачи по тушению пожаров на территории Якутии авиацией МО РФ выполнено 405 сбросов порядка 6,6 тысячи тонн воды, а также перевезено более 547 специалистов противопожарной службы и более 59 тонн грузов.
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происшествия, ми-8, республика саха (якутия), природные пожары в россии
09:08 01.08.2021 (обновлено: 11:36 01.08.2021)
 
Военные вертолеты сбросили более 60 тонн воды для тушения пожаров в Якутии

Вертолеты ВВО сделали 12 вылетов и сбросили более 60 тонн воды на очаги лесных пожаров в Якутии

© РИА Новости / Пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны / Перейти в фотобанкСотрудники "Авиалесоохраны" во время тушения лесного пожара в Якутии
Сотрудники Авиалесоохраны во время тушения лесного пожара в Якутии - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Более 60 тонн воды сбросили за сутки вертолеты ВВО для тушения лесных пожаров в Якутии, сообщили в Минобороны РФ.
"За сутки в ходе выполнения задач по локализации пожаров экипажи вертолётов Ми-8 МТВ и Ми-8АМТШ ВВО совершили более 12 вылетов и выполнили сброс свыше 60 тонн воды на очаги лесных пожаров, а всего с начала оказания помощи в тушении пожаров в Якутии – совершено около 170 вертолетовылетов и сброшено более 830 тонн воды", - говорится в сообщении.
Там же отмечается, что пилоты армейской авиации ежедневно проводят мониторинг лесопожарной обстановки, оказывают помощь в доставке в труднодоступные места для борьбы с огнем представителей региональных лесопожарных служб, Авиалесохраны и различных грузов. Уточняется, что авиация ВВО продолжает работу по тушению пожаров в Якутии.
Добавляется, что всего за время выполнения задачи по тушению пожаров на территории Якутии авиацией МО РФ выполнено 405 сбросов порядка 6,6 тысячи тонн воды, а также перевезено более 547 специалистов противопожарной службы и более 59 тонн грузов.
Природные пожары - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
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ПроисшествияМи-8Республика Саха (Якутия)Природные пожары в России
 
 
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