https://ria.ru/20210801/yakutiya-1743833827.html

Военные вертолеты сбросили более 60 тонн воды для тушения пожаров в Якутии

Военные вертолеты сбросили более 60 тонн воды для тушения пожаров в Якутии - РИА Новости, 01.08.2021

Военные вертолеты сбросили более 60 тонн воды для тушения пожаров в Якутии

Более 60 тонн воды сбросили за сутки вертолеты ВВО для тушения лесных пожаров в Якутии, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T09:08

2021-08-01T09:08

2021-08-01T11:36

происшествия

ми-8

республика саха (якутия)

природные пожары в россии

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Более 60 тонн воды сбросили за сутки вертолеты ВВО для тушения лесных пожаров в Якутии, сообщили в Минобороны РФ."За сутки в ходе выполнения задач по локализации пожаров экипажи вертолётов Ми-8 МТВ и Ми-8АМТШ ВВО совершили более 12 вылетов и выполнили сброс свыше 60 тонн воды на очаги лесных пожаров, а всего с начала оказания помощи в тушении пожаров в Якутии – совершено около 170 вертолетовылетов и сброшено более 830 тонн воды", - говорится в сообщении.Там же отмечается, что пилоты армейской авиации ежедневно проводят мониторинг лесопожарной обстановки, оказывают помощь в доставке в труднодоступные места для борьбы с огнем представителей региональных лесопожарных служб, Авиалесохраны и различных грузов. Уточняется, что авиация ВВО продолжает работу по тушению пожаров в Якутии.Добавляется, что всего за время выполнения задачи по тушению пожаров на территории Якутии авиацией МО РФ выполнено 405 сбросов порядка 6,6 тысячи тонн воды, а также перевезено более 547 специалистов противопожарной службы и более 59 тонн грузов.

https://ria.ru/20210731/pozhar-1743726388.html

республика саха (якутия)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ми-8, республика саха (якутия), природные пожары в россии