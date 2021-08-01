Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210801/volodin-1743865063.html
Володина зарегистрировали кандидатом в депутаты Госдумы
Володина зарегистрировали кандидатом в депутаты Госдумы - РИА Новости, 01.08.2021
Володина зарегистрировали кандидатом в депутаты Госдумы
Председатель Госдумы Вячеслав Володин зарегистрирован в качестве кандидата в депутаты Государственной думы от Саратовской области, сообщается в воскресенье в... РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T14:21
2021-08-01T19:20
политика
саратовская область
вячеслав володин
единая россия
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581629336_0:68:2860:1677_1920x0_80_0_0_ce7f939f42f8ef0a66f9be7b14c449cc.jpg
САМАРА, 1 авг - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин зарегистрирован в качестве кандидата в депутаты Государственной думы от Саратовской области, сообщается в воскресенье в Telegram-канале "Володин. Саратов"."Сегодня окружная избирательная комиссия зарегистрировала Вячеслава Володина кандидатом в депутаты Государственной думы по Саратовскому одномандатному округу №163", - говорится в сообщении.Политик добавил, что проблем у Саратова много, и призвал других кандидатов брать на себя ответственность перед избирателями."Возвращаясь к теме выборов, считаю, что кандидаты в депутаты должны взять на себя обязательства перед людьми по решению вопросов и нести ответственность за их выполнение. Проблем у жителей города и области много. Задача депутата – решать их", - подчеркнул Володин в Telegram.Ранее на съезде "Единой России" стало известно, что Володин будет выдвигаться в Госдуму от саратовского 163-го одномандатного округа и также возглавит региональную группу списка по Саратовской области. Двенадцатого июля он подал документы в облизбирком для участия в выборах.
https://ria.ru/20210705/putin-1740015908.html
саратовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581629336_131:0:2860:2047_1920x0_80_0_0_188e4d9f05654dabc1a37692bbfe2a66.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, саратовская область, вячеслав володин, единая россия, госдума рф
14:21 01.08.2021 (обновлено: 19:20 01.08.2021)
 
Володина зарегистрировали кандидатом в депутаты Госдумы

Председателя Госдумы Володина зарегистрировали кандидатом в депутаты от Саратовской области

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
САМАРА, 1 авг - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин зарегистрирован в качестве кандидата в депутаты Государственной думы от Саратовской области, сообщается в воскресенье в Telegram-канале "Володин. Саратов".
"Сегодня окружная избирательная комиссия зарегистрировала Вячеслава Володина кандидатом в депутаты Государственной думы по Саратовскому одномандатному округу №163", - говорится в сообщении.
Политик добавил, что проблем у Саратова много, и призвал других кандидатов брать на себя ответственность перед избирателями.
"Возвращаясь к теме выборов, считаю, что кандидаты в депутаты должны взять на себя обязательства перед людьми по решению вопросов и нести ответственность за их выполнение. Проблем у жителей города и области много. Задача депутата – решать их", - подчеркнул Володин в Telegram.
Ранее на съезде "Единой России" стало известно, что Володин будет выдвигаться в Госдуму от саратовского 163-го одномандатного округа и также возглавит региональную группу списка по Саратовской области. Двенадцатого июля он подал документы в облизбирком для участия в выборах.
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
5 июля, 22:36
Володин рассказал о редких качествах Путина
 
ПолитикаСаратовская областьВячеслав ВолодинЕдиная РоссияГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:02СК опроверг слухи, что "орского маньяка" видели в Москве и области
07:00На участке трассы "Амур" приостановили движение из-за паводка
06:46В Раде посетовали на зависимость Украины от российской электроэнергии
06:41В НАМИ рассказали, для каких машин из-за рубежа обязательна сертификация
06:35В Якутии родители и подросток погибли в ДТП
06:05В НТИ ожидают, что анонимные криптовалюты исчезнут к 2025 году
05:36На Украине рассказали о требовании к США из-за "Северного потока — 2"
05:36Описана процедура обязательной сертификации автомобиля из-за рубежа
04:59Жительница Сахалина во сне насмерть придавила ребенка
04:47В Калифорнии четыре человека погибли при крушении вертолета
04:15Академик РАН объяснил невосприимчивость части людей к COVID-19
04:10Врач рассказала, насколько опасна ржавая вода из-под крана
03:38Экс-глава ЦРУ назвал возможные последствия вывода войск США из Афганистана
03:30Риелторы назвали подмосковные города с самыми дешевыми новостройками
03:22Эксперт: нет уверенности в необходимости ревакцинации от COVID-19
03:17Инфекционист: вакцина от COVID-19 защищает от постковидного синдрома
03:14Автоэксперт перечислил основные ошибки при езде на механике
03:12Вильфанд предупредил жителей европейской части России о 40-градусной жаре
03:08В СК рассказали о залегшем на дно девять лет назад "орском маньяке"
02:55Российский силач хочет установить рекорд, сдвинув с места тепловоз
Лента новостейМолния