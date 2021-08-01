https://ria.ru/20210801/volodin-1743865063.html

Володина зарегистрировали кандидатом в депутаты Госдумы

Володина зарегистрировали кандидатом в депутаты Госдумы - РИА Новости, 01.08.2021

Володина зарегистрировали кандидатом в депутаты Госдумы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин зарегистрирован в качестве кандидата в депутаты Государственной думы от Саратовской области, сообщается в воскресенье в... РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T14:21

2021-08-01T14:21

2021-08-01T19:20

политика

саратовская область

вячеслав володин

единая россия

госдума рф

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САМАРА, 1 авг - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин зарегистрирован в качестве кандидата в депутаты Государственной думы от Саратовской области, сообщается в воскресенье в Telegram-канале "Володин. Саратов"."Сегодня окружная избирательная комиссия зарегистрировала Вячеслава Володина кандидатом в депутаты Государственной думы по Саратовскому одномандатному округу №163", - говорится в сообщении.Политик добавил, что проблем у Саратова много, и призвал других кандидатов брать на себя ответственность перед избирателями."Возвращаясь к теме выборов, считаю, что кандидаты в депутаты должны взять на себя обязательства перед людьми по решению вопросов и нести ответственность за их выполнение. Проблем у жителей города и области много. Задача депутата – решать их", - подчеркнул Володин в Telegram.Ранее на съезде "Единой России" стало известно, что Володин будет выдвигаться в Госдуму от саратовского 163-го одномандатного округа и также возглавит региональную группу списка по Саратовской области. Двенадцатого июля он подал документы в облизбирком для участия в выборах.

https://ria.ru/20210705/putin-1740015908.html

саратовская область

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политика, саратовская область, вячеслав володин, единая россия, госдума рф