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Диетолог развеяла основные мифы о питье воды

Диетолог развеяла основные мифы о питье воды - РИА Новости, 01.08.2021

Диетолог развеяла основные мифы о питье воды

Некоторые высказывания о свойствах воды не имеют ничего общего с научными фактами, рассказала агентству "Прайм" врач-эндокринолог, диетолог “СМ-Клиника” Ульяна... РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T03:14

2021-08-01T03:14

2021-08-01T03:14

общество

россия

см-клиника

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Некоторые высказывания о свойствах воды не имеют ничего общего с научными фактами, рассказала агентству "Прайм" врач-эндокринолог, диетолог “СМ-Клиника” Ульяна Румянцева.Один из распространенных мифов - что в расчет нормы потребления воды в сутки берется только чистая вода. Это не так. Необходимо считать всю жидкость, выпитую за день. Воду, чай, кофе, соки, фрукты, бульон в супе, уверена врач. При этом алкоголь и сладкую газировку в расчёт включать нельзя. Информация о том, что нужно выпивать два литра жидкости в сутки – тоже миф. Норма потребления воды индивидуальна."Так, например, здоровый мужчина с обычной физической активностью должен выпивать в среднем 35 мл воды на каждый килограмм своего веса, а женщина – 25-30 мл/кг. То есть, норма потребления воды для мужчины весом 65 кг составляет 65*35=2,275 л, а для женщины с тем же весом 65*30=1,95 л в сутки", - подсчитала Румянцева.При высокой температуре и острых инфекционных заболеваниях пить надо действительно больше. Что касается людей с избыточным весом, то для них расчет жидкости ведется на идеальный вес для данного роста и пола, отметила врач.То, что вода способствует похудению – тоже миф. Однако человек может перепутать голод и жажду и, вместо того, чтобы выпить воды, начать есть и набирать лишний вес.

https://radiosputnik.ria.ru/20210713/voda-1740922169.html

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общество, россия, см-клиника