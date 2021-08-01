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Диетолог развеяла основные мифы о питье воды
Диетолог развеяла основные мифы о питье воды - РИА Новости, 01.08.2021
Диетолог развеяла основные мифы о питье воды
Некоторые высказывания о свойствах воды не имеют ничего общего с научными фактами, рассказала агентству "Прайм" врач-эндокринолог, диетолог “СМ-Клиника” Ульяна... РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T03:14
2021-08-01T03:14
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см-клиника
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Некоторые высказывания о свойствах воды не имеют ничего общего с научными фактами, рассказала агентству "Прайм" врач-эндокринолог, диетолог “СМ-Клиника” Ульяна Румянцева.Один из распространенных мифов - что в расчет нормы потребления воды в сутки берется только чистая вода. Это не так. Необходимо считать всю жидкость, выпитую за день. Воду, чай, кофе, соки, фрукты, бульон в супе, уверена врач. При этом алкоголь и сладкую газировку в расчёт включать нельзя. Информация о том, что нужно выпивать два литра жидкости в сутки – тоже миф. Норма потребления воды индивидуальна."Так, например, здоровый мужчина с обычной физической активностью должен выпивать в среднем 35 мл воды на каждый килограмм своего веса, а женщина – 25-30 мл/кг. То есть, норма потребления воды для мужчины весом 65 кг составляет 65*35=2,275 л, а для женщины с тем же весом 65*30=1,95 л в сутки", - подсчитала Румянцева.При высокой температуре и острых инфекционных заболеваниях пить надо действительно больше. Что касается людей с избыточным весом, то для них расчет жидкости ведется на идеальный вес для данного роста и пола, отметила врач.То, что вода способствует похудению – тоже миф. Однако человек может перепутать голод и жажду и, вместо того, чтобы выпить воды, начать есть и набирать лишний вес.
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общество, россия, см-клиника
03:14 01.08.2021
 
Диетолог развеяла основные мифы о питье воды

Врач-эндокринолог Румянцева развеяла основные мифы о питье воды

© РИА Новости / Константин ЧалабовМужчина набирает воду из колонки
Мужчина набирает воду из колонки - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Некоторые высказывания о свойствах воды не имеют ничего общего с научными фактами, рассказала агентству "Прайм" врач-эндокринолог, диетолог “СМ-Клиника” Ульяна Румянцева.
Один из распространенных мифов - что в расчет нормы потребления воды в сутки берется только чистая вода. Это не так. Необходимо считать всю жидкость, выпитую за день. Воду, чай, кофе, соки, фрукты, бульон в супе, уверена врач. При этом алкоголь и сладкую газировку в расчёт включать нельзя. Информация о том, что нужно выпивать два литра жидкости в сутки – тоже миф. Норма потребления воды индивидуальна.
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"Так, например, здоровый мужчина с обычной физической активностью должен выпивать в среднем 35 мл воды на каждый килограмм своего веса, а женщина – 25-30 мл/кг. То есть, норма потребления воды для мужчины весом 65 кг составляет 65*35=2,275 л, а для женщины с тем же весом 65*30=1,95 л в сутки", - подсчитала Румянцева.
При высокой температуре и острых инфекционных заболеваниях пить надо действительно больше. Что касается людей с избыточным весом, то для них расчет жидкости ведется на идеальный вес для данного роста и пола, отметила врач.
То, что вода способствует похудению – тоже миф. Однако человек может перепутать голод и жажду и, вместо того, чтобы выпить воды, начать есть и набирать лишний вес.
 
ОбществоРоссияСМ-Клиника
 
 
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