https://ria.ru/20210801/tonnel-1743875251.html

В Лефортовском тоннеле в Москве загорелся автомобиль

В Лефортовском тоннеле в Москве загорелся автомобиль - РИА Новости, 01.08.2021

В Лефортовском тоннеле в Москве загорелся автомобиль

Автомобиль загорелся в Лефортовском тоннеле в Москве, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы. РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T15:54

2021-08-01T15:54

2021-08-01T16:20

происшествия

москва

авто

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Автомобиль загорелся в Лефортовском тоннеле в Москве, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы."В Лефортовском тоннеле загорелся автомобиль. На месте работают оперативные службы",- говорится в сообщении.Движение по внешней стороне тоннеля было полностью перекрыто, ведомство просит водителей объезжать место аварии.Позднее дептранс уточнил, что движение в Лефортовском тоннеле восстановили."Проезжая часть освобождена, движение восстановлено", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210731/mkad-1743754801.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, авто