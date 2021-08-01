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В Лефортовском тоннеле в Москве загорелся автомобиль
В Лефортовском тоннеле в Москве загорелся автомобиль - РИА Новости, 01.08.2021
В Лефортовском тоннеле в Москве загорелся автомобиль
Автомобиль загорелся в Лефортовском тоннеле в Москве, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы. РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T15:54
2021-08-01T15:54
2021-08-01T16:20
происшествия
москва
авто
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Автомобиль загорелся в Лефортовском тоннеле в Москве, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы."В Лефортовском тоннеле загорелся автомобиль. На месте работают оперативные службы",- говорится в сообщении.Движение по внешней стороне тоннеля было полностью перекрыто, ведомство просит водителей объезжать место аварии.Позднее дептранс уточнил, что движение в Лефортовском тоннеле восстановили."Проезжая часть освобождена, движение восстановлено", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва, авто
15:54 01.08.2021 (обновлено: 16:20 01.08.2021)
В Лефортовском тоннеле в Москве загорелся автомобиль
Дептранс Москвы: в Лефортовском тоннеле ограничили движение из-за возгорания автомобиля
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости.
Автомобиль загорелся в Лефортовском тоннеле в Москве
, сообщается в Telegram-канале
департамента транспорта столицы.
"В Лефортовском тоннеле загорелся автомобиль. На месте работают оперативные службы",- говорится в сообщении.
Движение по внешней стороне тоннеля было полностью перекрыто, ведомство просит водителей объезжать место аварии.
Позднее дептранс уточнил, что движение в Лефортовском тоннеле восстановили.
"Проезжая часть освобождена, движение восстановлено", - говорится в сообщении.