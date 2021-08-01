https://ria.ru/20210801/pozhar-1743856799.html

В Одесской области потушили крупный пожар на складах

В Одесской области потушили крупный пожар на складах - РИА Новости, 01.08.2021

В Одесской области потушили крупный пожар на складах

Украинские спасатели потушили пожар на складах в Одесской области, площадь которого составляла 10 тысяч квадратных метров, сообщила в воскресенье пресс-служба... РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T12:57

2021-08-01T12:57

2021-08-01T12:57

в мире

одесская область

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КИЕВ, 1 авг – РИА Новости. Украинские спасатели потушили пожар на складах в Одесской области, площадь которого составляла 10 тысяч квадратных метров, сообщила в воскресенье пресс-служба Госслужбы страны по ЧС.Крупный пожар произошел на складах в селе Нерубайском в Одесской области в воскресенье, на борьбу с огнем были направлены более 70 спасателей."По состоянию на 11.29 (совпадает с мск – ред.) пожар локализован на площади 10 тысяч квадратных метров. В 12.25 - ликвидирован. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении на сайте ведомства.По данным местного издания "Думская" пожар произошел на складах сети супермаркетов АТБ.

https://ria.ru/20210801/pozhar-1743849697.html

одесская область

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в мире, одесская область