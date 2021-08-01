https://ria.ru/20210801/pozhar-1743818178.html

В Нижнем Новгороде ликвидировали пожар в общежитии

В Нижнем Новгороде ликвидировали пожар в общежитии - РИА Новости, 01.08.2021

В Нижнем Новгороде ликвидировали пожар в общежитии

Пожар в общежитии медицинского университета в Нижнем Новгороде ликвидировали, сообщается на сайте регионального главка МЧС РФ. РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T01:33

2021-08-01T01:33

2021-08-01T01:33

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

нижний новгород

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Пожар в общежитии медицинского университета в Нижнем Новгороде ликвидировали, сообщается на сайте регионального главка МЧС РФ.Сообщение о пожаре на улице Медицинской в доме 5, где находится общежитие №3 Приволжского медицинского университета, поступило в субботу в 17:23. В 18:13 была объявлена ликвидация открытого горения на площади 45 квадратных метров, спасены 25 человек, 65 эвакуированы. Однако огонь по перекрытиям перешел на чердак, площадь пожара увеличилась до 1 тысячи квадратных метров. В 21:23 открытое горение было ликвидировано. При пожаре пострадали семь человек, пятерым из них помогли на месте, двое госпитализированы в состоянии средней и легкой тяжести.

https://radiosputnik.ria.ru/20210731/pozhar-1743742946.html

нижний новгород

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нижний новгород