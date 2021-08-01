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Премьер Новой Зеландии извинилась за рейды против тихоокеанских народов
Премьер Новой Зеландии извинилась за рейды против тихоокеанских народов - РИА Новости, 01.08.2021
Премьер Новой Зеландии извинилась за рейды против тихоокеанских народов
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн принесла официальные извинения за практику проверочных рейдов против представителей тихоокеанских народов,... РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T13:14
2021-08-01T13:14
в мире
новая зеландия
джасинда ардерн
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн принесла официальные извинения за практику проверочных рейдов против представителей тихоокеанских народов, проводившихся в стране в 1970-х годах."Сегодня я выступаю от имени правительства Новой Зеландии, чтобы принести официальные и безоговорочные извинения тихоокеанским общинам за дискриминационное применение иммиграционных законов 1970-х годов, которое привело к событиям рассветных рейдов", - заявила Ардерн. Видеозапись с обращением премьера разместил телеканал TVNZ.По данным телеканала, в 1970-х годах миграционные службы ранним утром проводили проверки в домах иммигрантов из числа представителей тихоокеанских народов под предлогом просроченных виз. Эти проверки получили название "рассветных рейдов" (dawn raids).Отмечается, что в 1968 году власти Новой Зеландии приняли поправки к Закону об иммиграции, которые дали право полиции требовать от людей немедленного предъявления документов, подтверждающих, что им по закону разрешено находиться в стране. От этого шага пострадали представители небелого населения.
https://ria.ru/20180821/1526937469.html
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в мире, новая зеландия, джасинда ардерн
13:14 01.08.2021
 
Премьер Новой Зеландии извинилась за рейды против тихоокеанских народов

Премьер Новой Зеландии Ардерн извинилась за рейды против тихоокеанских народов в 1970-х годах

© AP Photo / Nick PerryПремьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
© AP Photo / Nick Perry
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн принесла официальные извинения за практику проверочных рейдов против представителей тихоокеанских народов, проводившихся в стране в 1970-х годах.
"Сегодня я выступаю от имени правительства Новой Зеландии, чтобы принести официальные и безоговорочные извинения тихоокеанским общинам за дискриминационное применение иммиграционных законов 1970-х годов, которое привело к событиям рассветных рейдов", - заявила Ардерн. Видеозапись с обращением премьера разместил телеканал TVNZ.
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Глава МВД Британии извинился перед представителями "поколения Windrush"
По данным телеканала, в 1970-х годах миграционные службы ранним утром проводили проверки в домах иммигрантов из числа представителей тихоокеанских народов под предлогом просроченных виз. Эти проверки получили название "рассветных рейдов" (dawn raids).
Отмечается, что в 1968 году власти Новой Зеландии приняли поправки к Закону об иммиграции, которые дали право полиции требовать от людей немедленного предъявления документов, подтверждающих, что им по закону разрешено находиться в стране. От этого шага пострадали представители небелого населения.
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В миреНовая ЗеландияДжасинда Ардерн
 
 
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