https://ria.ru/20210801/politika-1743858443.html

Премьер Новой Зеландии извинилась за рейды против тихоокеанских народов

Премьер Новой Зеландии извинилась за рейды против тихоокеанских народов - РИА Новости, 01.08.2021

Премьер Новой Зеландии извинилась за рейды против тихоокеанских народов

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн принесла официальные извинения за практику проверочных рейдов против представителей тихоокеанских народов,... РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T13:14

2021-08-01T13:14

2021-08-01T13:14

в мире

новая зеландия

джасинда ардерн

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн принесла официальные извинения за практику проверочных рейдов против представителей тихоокеанских народов, проводившихся в стране в 1970-х годах."Сегодня я выступаю от имени правительства Новой Зеландии, чтобы принести официальные и безоговорочные извинения тихоокеанским общинам за дискриминационное применение иммиграционных законов 1970-х годов, которое привело к событиям рассветных рейдов", - заявила Ардерн. Видеозапись с обращением премьера разместил телеканал TVNZ.По данным телеканала, в 1970-х годах миграционные службы ранним утром проводили проверки в домах иммигрантов из числа представителей тихоокеанских народов под предлогом просроченных виз. Эти проверки получили название "рассветных рейдов" (dawn raids).Отмечается, что в 1968 году власти Новой Зеландии приняли поправки к Закону об иммиграции, которые дали право полиции требовать от людей немедленного предъявления документов, подтверждающих, что им по закону разрешено находиться в стране. От этого шага пострадали представители небелого населения.

https://ria.ru/20180821/1526937469.html

https://ria.ru/20180428/1519592235.html

новая зеландия

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в мире, новая зеландия, джасинда ардерн