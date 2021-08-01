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Губернатор Оренбуржья проведет прямую линию с жителями региона
Губернатор Оренбуржья проведет прямую линию с жителями региона - РИА Новости, 01.08.2021
Губернатор Оренбуржья проведет прямую линию с жителями региона
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер 17 августа проведёт прямую линию с жителями региона, сообщает пресс-служба правительства области. РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T15:26
2021-08-01T15:26
общество
оренбургская область
владимир путин
денис паслер
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УФА, 1 авг - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер 17 августа проведёт прямую линию с жителями региона, сообщает пресс-служба правительства области.Президент России Владимир Путин по итогам своей прямой линии 30 июня рекомендовал губернаторам не реже раза в год проводить прямое общение с жителями.После этого областные власти заявляли, что Паслер проведёт прямую линию с жителями региона, где ответит в том числе на вопросы, поступившие от оренбуржцев на прямую линию с главой государства."Денис Паслер 17 августа проведёт прямую линию с оренбуржцами. Вопросы губернатору можно задать уже сегодня. Сообщение для главы региона можно написать в чат-ботах Viber: https://app.leadteh.ru/w/kh4 и телеграм https://app.leadteh.ru/w/jVu или @line56_bot", - говорится в сообщении.Отмечается, что вопросы можно оставить также в аккаунтах центра управления регионом в Instagram и "ВКонтакте" , а также в официальных аккаунтах правительства региона в соцсетях."Обращения к губернатору будут принимать и редакции районных и городских газет. В день прямой линии 17 августа свой вопрос можно будет задать и по бесплатному номеру телефона 88003502519", - уточнили в областном правительстве.
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общество, оренбургская область, владимир путин, денис паслер
15:26 01.08.2021
 
Губернатор Оренбуржья проведет прямую линию с жителями региона

Губернатор Оренбуржья Денис Паслер 17 августа проведет прямую линию с жителями региона

© РИА Новости / Владимир ПесняГубернатор Оренбургской области Денис Паслер
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
Читать ria.ru в
УФА, 1 авг - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер 17 августа проведёт прямую линию с жителями региона, сообщает пресс-служба правительства области.
Президент России Владимир Путин по итогам своей прямой линии 30 июня рекомендовал губернаторам не реже раза в год проводить прямое общение с жителями.
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После этого областные власти заявляли, что Паслер проведёт прямую линию с жителями региона, где ответит в том числе на вопросы, поступившие от оренбуржцев на прямую линию с главой государства.
"Денис Паслер 17 августа проведёт прямую линию с оренбуржцами. Вопросы губернатору можно задать уже сегодня. Сообщение для главы региона можно написать в чат-ботах Viber: https://app.leadteh.ru/w/kh4 и телеграм https://app.leadteh.ru/w/jVu или @line56_bot", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вопросы можно оставить также в аккаунтах центра управления регионом в Instagram и "ВКонтакте" , а также в официальных аккаунтах правительства региона в соцсетях.
"Обращения к губернатору будут принимать и редакции районных и городских газет. В день прямой линии 17 августа свой вопрос можно будет задать и по бесплатному номеру телефона 88003502519", - уточнили в областном правительстве.
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ОбществоОренбургская областьВладимир ПутинДенис Паслер
 
 
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