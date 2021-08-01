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Губернатор Оренбуржья проведет прямую линию с жителями региона

Губернатор Оренбуржья проведет прямую линию с жителями региона - РИА Новости, 01.08.2021

Губернатор Оренбуржья проведет прямую линию с жителями региона

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер 17 августа проведёт прямую линию с жителями региона, сообщает пресс-служба правительства области. РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T15:26

2021-08-01T15:26

2021-08-01T15:26

общество

оренбургская область

владимир путин

денис паслер

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УФА, 1 авг - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер 17 августа проведёт прямую линию с жителями региона, сообщает пресс-служба правительства области.Президент России Владимир Путин по итогам своей прямой линии 30 июня рекомендовал губернаторам не реже раза в год проводить прямое общение с жителями.После этого областные власти заявляли, что Паслер проведёт прямую линию с жителями региона, где ответит в том числе на вопросы, поступившие от оренбуржцев на прямую линию с главой государства."Денис Паслер 17 августа проведёт прямую линию с оренбуржцами. Вопросы губернатору можно задать уже сегодня. Сообщение для главы региона можно написать в чат-ботах Viber: https://app.leadteh.ru/w/kh4 и телеграм https://app.leadteh.ru/w/jVu или @line56_bot", - говорится в сообщении.Отмечается, что вопросы можно оставить также в аккаунтах центра управления регионом в Instagram и "ВКонтакте" , а также в официальных аккаунтах правительства региона в соцсетях."Обращения к губернатору будут принимать и редакции районных и городских газет. В день прямой линии 17 августа свой вопрос можно будет задать и по бесплатному номеру телефона 88003502519", - уточнили в областном правительстве.

https://ria.ru/20210730/drozdenko-1743647009.html

https://ria.ru/20210729/translyatsiya-1743502929.html

оренбургская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, оренбургская область, владимир путин, денис паслер