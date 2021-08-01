https://ria.ru/20210801/naryshkin-1743868648.html

Нарышкин прокомментировал обвинения России в кибератаках на США

Нарышкин прокомментировал обвинения России в кибератаках на США - РИА Новости, 01.08.2021

Нарышкин прокомментировал обвинения России в кибератаках на США

США в поисках внешнего врага "переводят стрелки" на Россию, обвиняя ее в кибератаках, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T14:53

2021-08-01T14:53

2021-08-01T14:53

политика

сша

сергей нарышкин

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 авг - РИА Новости. США в поисках внешнего врага "переводят стрелки" на Россию, обвиняя ее в кибератаках, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."Ну это все к той же теме - найти внешнего врага, а не разбираться в собственных причинах той или иной ситуации. Ну и здесь, конечно, стрелки переведены на нас, вот в этих "хакерских атаках", хотя на самом деле вовсе все не так", - сказал Нарышкин в интервью YouTube-каналу "Соловьев Live", кадры которого были показаны в эфире телеканала "Россия 1".

https://ria.ru/20210728/zhirinovskiy-1743286539.html

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политика, сша, сергей нарышкин, россия