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Нарышкин прокомментировал обвинения России в кибератаках на США
Нарышкин прокомментировал обвинения России в кибератаках на США - РИА Новости, 01.08.2021
Нарышкин прокомментировал обвинения России в кибератаках на США
США в поисках внешнего врага "переводят стрелки" на Россию, обвиняя ее в кибератаках, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T14:53
2021-08-01T14:53
2021-08-01T14:53
политика
сша
сергей нарышкин
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 авг - РИА Новости. США в поисках внешнего врага "переводят стрелки" на Россию, обвиняя ее в кибератаках, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."Ну это все к той же теме - найти внешнего врага, а не разбираться в собственных причинах той или иной ситуации. Ну и здесь, конечно, стрелки переведены на нас, вот в этих "хакерских атаках", хотя на самом деле вовсе все не так", - сказал Нарышкин в интервью YouTube-каналу "Соловьев Live", кадры которого были показаны в эфире телеканала "Россия 1".
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политика, сша, сергей нарышкин, россия
Нарышкин прокомментировал обвинения России в кибератаках на США
Глава СВР Нарышкин: США "переводят стрелки" на Россию, обвиняя ее в кибератаках