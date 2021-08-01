https://ria.ru/20210801/koronavirus-1743873547.html

Собянин раскрыл модель введения ограничений из-за коронавируса

Собянин раскрыл модель введения ограничений из-за коронавируса - РИА Новости, 01.08.2021

Собянин раскрыл модель введения ограничений из-за коронавируса

При принятии решений об усилении или ослаблении коронавирусных ограничений московские власти руководствуются заполняемостью больничных коек, рассказал РБК мэр... РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T15:39

2021-08-01T15:39

2021-08-01T16:49

распространение коронавируса

общество

москва

сергей собянин

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. При принятии решений об усилении или ослаблении коронавирусных ограничений московские власти руководствуются заполняемостью больничных коек, рассказал РБК мэр столицы Сергей Собянин.Как пример глава Москвы привел обстановку в мае и июне — тогда были локальные меры, а не всеобщий локдаун."И как только мы увидели, что идет спад заболеваемости, начали эти койки выводить из оборота, возвращать плановую медицинскую помощь и отменять ограничительные меры", — пояснил Собянин.Мэр назвал пандемию динамической ситуацией, при которой руководству необходимо вовремя реагировать на изменения. Так, QR-коды для посещения ресторанов позволили ускорить вакцинацию, а за три недели работы этой системы заболеваемость снизилась вдвое.Резкое увеличение числа заражений в начале лета Собянин объяснил распространением дельта-варианта SARS-CoV-2."Было сделано масштабное исследование штаммов. Результат был ошеломляющий: за месяц доля случаев штамма "дельта" подскочила с двух-трех до 80 процентов", — пояснил он.Как указал глава города, Москва справилась с мутацией "дельта", несмотря на сложность ситуации.За последние сутки в российской столице зафиксировали наименьший по стране темп прироста COVID-19 — 0,16%. В городе выявили 2484 новых случая заражения, 882 пациента госпитализировали. На ИВЛ в московских больницах остаются 487 человек. Выздоровели 3475 москвичей, 78 умерли.В Москве и по всей России идет вакцинация от коронавируса.

https://ria.ru/20210731/covid-1743775583.html

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Ревакцинация от COVID-19: что нужно знать Повторная вакцинация от коронавируса нужна. Она укрепит иммунитет и обеспечит дальнейшую защиту организма. В разгар эпидемии врачи рекомендуют сделать прививку уже через полгода после перенесенного заболевания или первичной вакцинации. Как только ситуация стабилизируется и будет достигнут коллективный иммунитет, прививаться от коронавируса можно раз в год. При этом использовать любую вакцину, зарегистрированную в России. Все, что нужно знать о ревакцинации от коронавируса, смотрите в видеоинфографике Ria.ru. 2021-08-01T15:39 true PT1M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, сергей собянин, коронавирус covid-19, коронавирус в россии