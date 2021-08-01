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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210801/koronavirus-1743873547.html
Собянин раскрыл модель введения ограничений из-за коронавируса
Собянин раскрыл модель введения ограничений из-за коронавируса - РИА Новости, 01.08.2021
Собянин раскрыл модель введения ограничений из-за коронавируса
При принятии решений об усилении или ослаблении коронавирусных ограничений московские власти руководствуются заполняемостью больничных коек, рассказал РБК мэр... РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T15:39
2021-08-01T16:49
распространение коронавируса
общество
москва
сергей собянин
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. При принятии решений об усилении или ослаблении коронавирусных ограничений московские власти руководствуются заполняемостью больничных коек, рассказал РБК мэр столицы Сергей Собянин.Как пример глава Москвы привел обстановку в мае и июне — тогда были локальные меры, а не всеобщий локдаун."И как только мы увидели, что идет спад заболеваемости, начали эти койки выводить из оборота, возвращать плановую медицинскую помощь и отменять ограничительные меры", — пояснил Собянин.Мэр назвал пандемию динамической ситуацией, при которой руководству необходимо вовремя реагировать на изменения. Так, QR-коды для посещения ресторанов позволили ускорить вакцинацию, а за три недели работы этой системы заболеваемость снизилась вдвое.Резкое увеличение числа заражений в начале лета Собянин объяснил распространением дельта-варианта SARS-CoV-2."Было сделано масштабное исследование штаммов. Результат был ошеломляющий: за месяц доля случаев штамма "дельта" подскочила с двух-трех до 80 процентов", — пояснил он.Как указал глава города, Москва справилась с мутацией "дельта", несмотря на сложность ситуации.За последние сутки в российской столице зафиксировали наименьший по стране темп прироста COVID-19 — 0,16%. В городе выявили 2484 новых случая заражения, 882 пациента госпитализировали. На ИВЛ в московских больницах остаются 487 человек. Выздоровели 3475 москвичей, 78 умерли.В Москве и по всей России идет вакцинация от коронавируса.
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Ревакцинация от COVID-19: что нужно знать
Повторная вакцинация от коронавируса нужна. Она укрепит иммунитет и обеспечит дальнейшую защиту организма. В разгар эпидемии врачи рекомендуют сделать прививку уже через полгода после перенесенного заболевания или первичной вакцинации. Как только ситуация стабилизируется и будет достигнут коллективный иммунитет, прививаться от коронавируса можно раз в год. При этом использовать любую вакцину, зарегистрированную в России. Все, что нужно знать о ревакцинации от коронавируса, смотрите в видеоинфографике Ria.ru.
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общество, москва, сергей собянин, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:39 01.08.2021 (обновлено: 16:49 01.08.2021)
 
Собянин раскрыл модель введения ограничений из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал условие ввода и снятия ограничений из-за COVID-19

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЦентр вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве
Центр вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. При принятии решений об усилении или ослаблении коронавирусных ограничений московские власти руководствуются заполняемостью больничных коек, рассказал РБК мэр столицы Сергей Собянин.

"Для лечения заболевших мы мобилизовали примерно 23 тысячи коек. Если они заполняются на две трети, это сигнал, что нужно принимать ограничительные меры", — сказал он.

Как пример глава Москвы привел обстановку в мае и июне — тогда были локальные меры, а не всеобщий локдаун.
"И как только мы увидели, что идет спад заболеваемости, начали эти койки выводить из оборота, возвращать плановую медицинскую помощь и отменять ограничительные меры", — пояснил Собянин.
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Мэр назвал пандемию динамической ситуацией, при которой руководству необходимо вовремя реагировать на изменения. Так, QR-коды для посещения ресторанов позволили ускорить вакцинацию, а за три недели работы этой системы заболеваемость снизилась вдвое.
Резкое увеличение числа заражений в начале лета Собянин объяснил распространением дельта-варианта SARS-CoV-2.
"Было сделано масштабное исследование штаммов. Результат был ошеломляющий: за месяц доля случаев штамма "дельта" подскочила с двух-трех до 80 процентов", — пояснил он.
Как указал глава города, Москва справилась с мутацией "дельта", несмотря на сложность ситуации.
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7 июля, 13:56Распространение коронавируса
За последние сутки в российской столице зафиксировали наименьший по стране темп прироста COVID-19 — 0,16%. В городе выявили 2484 новых случая заражения, 882 пациента госпитализировали. На ИВЛ в московских больницах остаются 487 человек. Выздоровели 3475 москвичей, 78 умерли.
В Москве и по всей России идет вакцинация от коронавируса.
 
Распространение коронавирусаОбществоМоскваСергей СобянинКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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