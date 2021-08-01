https://ria.ru/20210801/koronavirus-1743873547.html
Собянин раскрыл модель введения ограничений из-за коронавируса
Собянин раскрыл модель введения ограничений из-за коронавируса - РИА Новости, 01.08.2021
Собянин раскрыл модель введения ограничений из-за коронавируса
При принятии решений об усилении или ослаблении коронавирусных ограничений московские власти руководствуются заполняемостью больничных коек, рассказал РБК мэр... РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T15:39
2021-08-01T15:39
2021-08-01T16:49
распространение коронавируса
общество
москва
сергей собянин
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. При принятии решений об усилении или ослаблении коронавирусных ограничений московские власти руководствуются заполняемостью больничных коек, рассказал РБК мэр столицы Сергей Собянин.Как пример глава Москвы привел обстановку в мае и июне — тогда были локальные меры, а не всеобщий локдаун."И как только мы увидели, что идет спад заболеваемости, начали эти койки выводить из оборота, возвращать плановую медицинскую помощь и отменять ограничительные меры", — пояснил Собянин.Мэр назвал пандемию динамической ситуацией, при которой руководству необходимо вовремя реагировать на изменения. Так, QR-коды для посещения ресторанов позволили ускорить вакцинацию, а за три недели работы этой системы заболеваемость снизилась вдвое.Резкое увеличение числа заражений в начале лета Собянин объяснил распространением дельта-варианта SARS-CoV-2."Было сделано масштабное исследование штаммов. Результат был ошеломляющий: за месяц доля случаев штамма "дельта" подскочила с двух-трех до 80 процентов", — пояснил он.Как указал глава города, Москва справилась с мутацией "дельта", несмотря на сложность ситуации.За последние сутки в российской столице зафиксировали наименьший по стране темп прироста COVID-19 — 0,16%. В городе выявили 2484 новых случая заражения, 882 пациента госпитализировали. На ИВЛ в московских больницах остаются 487 человек. Выздоровели 3475 москвичей, 78 умерли.В Москве и по всей России идет вакцинация от коронавируса.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Ревакцинация от COVID-19: что нужно знать
Повторная вакцинация от коронавируса нужна. Она укрепит иммунитет и обеспечит дальнейшую защиту организма. В разгар эпидемии врачи рекомендуют сделать прививку уже через полгода после перенесенного заболевания или первичной вакцинации. Как только ситуация стабилизируется и будет достигнут коллективный иммунитет, прививаться от коронавируса можно раз в год. При этом использовать любую вакцину, зарегистрированную в России. Все, что нужно знать о ревакцинации от коронавируса, смотрите в видеоинфографике Ria.ru.
2021-08-01T15:39
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РИА Новости
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общество, москва, сергей собянин, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:39 01.08.2021 (обновлено: 16:49 01.08.2021)
Собянин раскрыл модель введения ограничений из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал условие ввода и снятия ограничений из-за COVID-19
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости.
При принятии решений об усилении или ослаблении коронавирусных ограничений московские власти руководствуются заполняемостью больничных коек, рассказал РБК
мэр столицы Сергей Собянин
.
"Для лечения заболевших мы мобилизовали примерно 23 тысячи коек. Если они заполняются на две трети, это сигнал, что нужно принимать ограничительные меры", — сказал он.
Как пример глава Москвы привел обстановку в мае и июне — тогда были локальные меры, а не всеобщий локдаун.
"И как только мы увидели, что идет спад заболеваемости, начали эти койки выводить из оборота, возвращать плановую медицинскую помощь и отменять ограничительные меры", — пояснил Собянин.
Мэр назвал пандемию динамической ситуацией, при которой руководству необходимо вовремя реагировать на изменения. Так, QR-коды для посещения ресторанов позволили ускорить вакцинацию, а за три недели работы этой системы заболеваемость снизилась вдвое.
Резкое увеличение числа заражений в начале лета Собянин объяснил распространением дельта-варианта SARS-CoV-2.
"Было сделано масштабное исследование штаммов. Результат был ошеломляющий: за месяц доля случаев штамма "дельта" подскочила с двух-трех до 80 процентов", — пояснил он.
Как указал глава города, Москва справилась с мутацией "дельта", несмотря на сложность ситуации.
За последние сутки в российской столице зафиксировали наименьший по стране темп прироста COVID-19 — 0,16%. В городе выявили 2484 новых случая заражения, 882 пациента госпитализировали. На ИВЛ в московских больницах остаются 487 человек. Выздоровели 3475 москвичей, 78 умерли.
В Москве и по всей России идет вакцинация от коронавируса.